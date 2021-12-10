«Прямые контакты между лидерами Украины и России были прерваны. Переговорный процесс в рамках Трехсторонней контактной группы оказался в тупике. На линии соприкосновения вновь начались перестрелки. Ухудшилась ситуация в истощенной национальной экономике. Украинская власть полностью потеряла инициативу и оказалась в роли пассивного наблюдателя, который только ждет сообщений партнеров о ходе мирных переговоров», — говорится на сайте партии.
«Взаимодействие в рамках Нормандского формата, диалог между Россией и США может помочь возвращению мира в Украину», — отмечается в заявлении.
В ОПЗЖ подчеркнули, что наиболее активную позицию в мирном урегулировании в Донбассе должна занять украинская сторона.
Партия призвала Киев продемонстрировать стремление к миру не на словах, а на практике и реализовать Минские соглашения: утвердить закон об амнистии, подготовить законы о выборах на временно неподконтрольных территориях, об особенностях местного самоуправления, конституционные положения о статусе Донбасса.
По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 9 декабря президент США Джо Байден заявил о готовности поддержать меры для продвижения выполнения Минских соглашений. При этом США не отаказываются от дальнейших поставко Киеву вооружений.