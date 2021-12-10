Власти Украины предпочитают ждать указаний от партнеров, а не действовать самостоятельно, поэтому до сих пор нет продвижения в урегулировании конфликта в Донбассе. Такое заявление опубликовала на своем сайте партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) 9 декабря

«Прямые контакты между лидерами Украины и России были прерваны. Переговорный процесс в рамках Трехсторонней контактной группы оказался в тупике. На линии соприкосновения вновь начались перестрелки. Ухудшилась ситуация в истощенной национальной экономике. Украинская власть полностью потеряла инициативу и оказалась в роли пассивного наблюдателя, который только ждет сообщений партнеров о ходе мирных переговоров», — говорится на сайте партии.

«Взаимодействие в рамках Нормандского формата, диалог между Россией и США может помочь возвращению мира в Украину», — отмечается в заявлении.

В ОПЗЖ подчеркнули, что наиболее активную позицию в мирном урегулировании в Донбассе должна занять украинская сторона.

Нашел виноватого: Блинкен объяснил, почему Украина не выполняет Минские соглашения © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 9 декабря президент США Джо Байден заявил о готовности поддержать меры для продвижения выполнения Минских соглашений. При этом США не отаказываются от дальнейших поставко Киеву вооружений.