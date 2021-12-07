Нехватка энергоносителей, возникшая на Украине по вине местных властей, подается вашингтонскими аналитиками как «агрессия России». Соответствующий материал опубликовал интернет-сайт американского «Института изучения войны» 5 декабря

В преддверии онлайн-встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена западные СМИ стали массово фабриковать различные неправдивые публикации о том или ином виде «российской агрессии».

«В первую очередь, Россия, похоже, готовит Украину к энергетическому кризису уже этой зимой», — говорится в статье.

Дело — дрова. Выживет ли Украина без газа и угля © РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

Россия при этом в октябре приостановила поставки угля на Украину, а Белоруссия анонсировала прекращение поставок электричества на Украину с 18 ноября, говорится в публикации.

В то же время в статье ничего не говорится о том, что дефицит энергоносителей на Украине возник по причине просчетов местных властей.

Киевский режим создал условия, делающие невозможным для государственных тепловых электростанций (ТЭС) накопление запасов угля на зиму.

Даже частные ТЭС крупнейшего украинского бизнесмена Рината Ахметова, владеющего целым рядом угольных шахт на Украине, вынуждены были закупать уголь за границей.

Как отмечал глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, запасов газа, накопленных на Украине, может не хватить для прохождения отопительного сезона

Его предшественник на посту главы госкомпании Андрей Коболев высказал предположение, что Украине придется идти на поклон к России и просить продать газ по льготной цене.

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Прошлый отопительный сезон Украина также не смогла пройти самостоятельно, прибегнув к закупкам электроэнергии в России и Белоруссии из-за дефицита энергоносителей.

Тогда никто не пытался обвинять в кризисе Москву. Однако, судя по всему, никаких выводов украинское правительство из прошлогоднего фиаско не сделало.

В этом случае остается одно — назначить виновного за свои промахи где-нибудь за границей. Россия для этой роли подходит лучше всего.