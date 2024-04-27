Эксперт: в Часовом Яре будет также, как в Авдеевке, но ближайшие хорошие новости придут не оттуда
ВСУ ждет в Часовом Яре масштабный российский удар, но в ближайшее время хорошие новости придут с другого участка фронта. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал журналист, автор Телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
"В районе Часов Яра мы собираем огромное количество православного чугуния, о котором все любят говорить. Там будет так же, как в Авдеевке. Собирали, собирали, а потом грохнули так, что мало не показалось. Обходные маневры там тоже будут играть свою роль. Но надо же их не просто совершить, но и закрепиться после них. Так что давайте подождем. Вообще мне больше нравится район Северска и Красного Лимана. Мне кажется, нас в ближайшее время оттуда ждут хорошие новости", - сказал Измайлов.
По информации СМИ, российская армия вошла на окраины Часова Яра, бои продолжаются. Вот что пишет об этом участке фронта военкор Евгений Лисицын.
"ВСУ используют резервы для предотвращения продвижения ВС РФ на востоке Часов Яра. Продолжается активная артиллерийская и авиационная работа по позициям ВСУ", - говорится в публикации журналиста.
Пару дней назад в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук отметил, что суть стратегии ВС РФ на Донецком направлении - в перемалывании личного состава ВСУ на удобных для российских военных позициях. Поэтому успехи в районе Часов Яра нужно считать не в километрах, а в количестве уничтоженной живой силы противника.
10 апреля, 07:04Не километрами, а потерями личного состава: эксперт рассказал, что на самом деле происходит у Часова ЯраСуть стратегии ВС РФ на Донецком направлении - в перемалывании личного состава ВСУ на удобных для российских военных позициях. Поэтому успехи в районе Часова Яра нужно считать не в километрах, а в количестве уничтоженной живой силы противника
Ранее журналист хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер констатировал, что ВСУ не удастся удержать Часов Яр, особенно если Россия начнет применять авиабомбы, а британский эксперт Александр Меркурис согласился, что обвал населенного пункта будет быстрым.
Еще раньше военкор Лисицын отметил, что "вопрос об отступлении ВСУ из Часова Яра встает ребром, однако ожидается, что они начнут отходить на более выгодные позиции только после того, как инициатива полностью перейдет к российским войскам. Прогнозируется, что к концу мая ситуация значительно изменится".
Эксперты многократно отмечали, что Часов Яр стал для киевского режима одной из критических точек фронта. Причина - освобождение этого населенного пункта откроет для ВС РФ дорогу на Славянск и Краматорск.
Интересно, что пару дней назад Часов Яр посетил Владимир Зеленский. Многие пользователи тогда отметили, что для ВСУ это плохая примета, так как после его визита ВСУ обычно сдают эти позиции.
Так было, например, с Авдеевкой. Зеленский посетил этот город в декабре 2023-го, где сделал селфи с надписью "Авдіївка - це Україна", а уже в феврале населенный пункт был освобожден российскими военными.
Полностью интервью с Олегом Измайловым можно прочитать ЗДЕСЬ.
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