https://ukraina.ru/20240427/1054770502.html
Нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае приостановил работу после атак ВСУ
Нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае приостановил работу после атак ВСУ - 27.04.2024 Украина.ру
Нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае приостановил работу после атак ВСУ
Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил 27 апреля директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев, передает РИА Новости
2024-04-27T11:48
2024-04-27T11:48
2024-04-27T11:48
беспилотники
новости
краснодарский край
славянск-на-кубани
нпз
атака
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101632/23/1016322330_0:642:1360:1407_1920x0_80_0_0_9ef5cf556cb92ab8eda750411279111e.jpg
"Около 3.20-3.30 утра сегодня 10 БПЛА самолетного типа атаковали наш НПЗ, в результате чего возник пожар. На данный момент пожар ликвидирован. Работа частично приостановлена", - сказал Труднев.Ранее в субботу губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что более 10 украинских беспилотников были уничтожены ночью в нескольких районах Краснодарского края, они пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Глава Славянского района Роман Синяговский подтвердил, что ВСУ атаковали территорию завода в Славянске-на-Кубани. Всего было девять атак на резервуарный парк и ректификационную колонну (аппарат, предназначенный для разделения жидких смесей, представляет собой вертикальный цилиндр с контактными устройствами внутри). Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано. Пострадавших нет.
https://ukraina.ru/20240419/1054622069.html
краснодарский край
славянск-на-кубани
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101632/23/1016322330_0:514:1360:1534_1920x0_80_0_0_f02ee83187f91d225964f6227648974f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
беспилотники, новости, краснодарский край, славянск-на-кубани, нпз, атака
беспилотники, Новости, краснодарский край, Славянск-на-Кубани, НПЗ, атака
Нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае приостановил работу после атак ВСУ
Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил 27 апреля директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев, передает РИА Новости
"Около 3.20-3.30 утра сегодня 10 БПЛА самолетного типа атаковали наш НПЗ, в результате чего возник пожар. На данный момент пожар ликвидирован. Работа частично приостановлена", - сказал Труднев.
Ранее в субботу губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что более 10 украинских беспилотников были уничтожены ночью в нескольких районах Краснодарского края, они пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры.
Глава Славянского района Роман Синяговский подтвердил, что ВСУ атаковали территорию завода в Славянске-на-Кубани. Всего было девять атак на резервуарный парк и ректификационную колонну (аппарат, предназначенный для разделения жидких смесей, представляет собой вертикальный цилиндр с контактными устройствами внутри). Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано. Пострадавших нет.