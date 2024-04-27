https://ukraina.ru/20240427/1054770502.html

Нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае приостановил работу после атак ВСУ

Нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае приостановил работу после атак ВСУ - 27.04.2024 Украина.ру

Нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае приостановил работу после атак ВСУ

Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил 27 апреля директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев, передает РИА Новости

2024-04-27T11:48

2024-04-27T11:48

2024-04-27T11:48

беспилотники

новости

краснодарский край

славянск-на-кубани

нпз

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"Около 3.20-3.30 утра сегодня 10 БПЛА самолетного типа атаковали наш НПЗ, в результате чего возник пожар. На данный момент пожар ликвидирован. Работа частично приостановлена", - сказал Труднев.Ранее в субботу губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что более 10 украинских беспилотников были уничтожены ночью в нескольких районах Краснодарского края, они пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Глава Славянского района Роман Синяговский подтвердил, что ВСУ атаковали территорию завода в Славянске-на-Кубани. Всего было девять атак на резервуарный парк и ректификационную колонну (аппарат, предназначенный для разделения жидких смесей, представляет собой вертикальный цилиндр с контактными устройствами внутри). Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано. Пострадавших нет.

https://ukraina.ru/20240419/1054622069.html

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беспилотники, новости, краснодарский край, славянск-на-кубани, нпз, атака