Нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае приостановил работу после атак ВСУ - 27.04.2024 Украина.ру
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Нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае приостановил работу после атак ВСУ
Нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае приостановил работу после атак ВСУ - 27.04.2024 Украина.ру
Нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае приостановил работу после атак ВСУ
Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил 27 апреля директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев, передает РИА Новости
2024-04-27T11:48
2024-04-27T11:48
беспилотники
новости
краснодарский край
славянск-на-кубани
нпз
атака
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"Около 3.20-3.30 утра сегодня 10 БПЛА самолетного типа атаковали наш НПЗ, в результате чего возник пожар. На данный момент пожар ликвидирован. Работа частично приостановлена", - сказал Труднев.Ранее в субботу губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что более 10 украинских беспилотников были уничтожены ночью в нескольких районах Краснодарского края, они пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Глава Славянского района Роман Синяговский подтвердил, что ВСУ атаковали территорию завода в Славянске-на-Кубани. Всего было девять атак на резервуарный парк и ректификационную колонну (аппарат, предназначенный для разделения жидких смесей, представляет собой вертикальный цилиндр с контактными устройствами внутри). Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано. Пострадавших нет.
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краснодарский край
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беспилотники, новости, краснодарский край, славянск-на-кубани, нпз, атака
беспилотники, Новости, краснодарский край, Славянск-на-Кубани, НПЗ, атака

Нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае приостановил работу после атак ВСУ

11:48 27.04.2024
 
© РИА Новости . Юрий Сомов / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛ' на Украине
Нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛ' на Украине - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Юрий Сомов
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Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил 27 апреля директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев, передает РИА Новости
"Около 3.20-3.30 утра сегодня 10 БПЛА самолетного типа атаковали наш НПЗ, в результате чего возник пожар. На данный момент пожар ликвидирован. Работа частично приостановлена", - сказал Труднев.
Ранее в субботу губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что более 10 украинских беспилотников были уничтожены ночью в нескольких районах Краснодарского края, они пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры.
Глава Славянского района Роман Синяговский подтвердил, что ВСУ атаковали территорию завода в Славянске-на-Кубани. Всего было девять атак на резервуарный парк и ректификационную колонну (аппарат, предназначенный для разделения жидких смесей, представляет собой вертикальный цилиндр с контактными устройствами внутри). Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано. Пострадавших нет.
ПМЭФ-2021. Работа стенда МИА Россия сегодня. День второй - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
19 апреля, 23:54
ВСУ безуспешно атаковали Брянскую область 6 украинскими беспилотниками Украинские войска ночью попытались атаковать несколько районов Брянской области шестью ударными дронами. Все беспилотники успешно перехватила и уничтожила российская система противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Александр Богомаз
 
беспилотникиНовостикраснодарский крайСлавянск-на-КубаниНПЗатака
 
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