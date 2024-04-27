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О мобилизации ради освобождения Харькова и терроре против фронтовиков в тылу - герой СВО Григоров

О мобилизации ради освобождения Харькова и терроре против фронтовиков в тылу - герой СВО Григоров - 27.04.2024 Украина.ру

О мобилизации ради освобождения Харькова и терроре против фронтовиков в тылу - герой СВО Григоров

Историк, доброволец, координатор движения "Русский союз" Сергей Григоров в студии Украина.ру рассказал о мотивации, о задачах и о военных буднях в рядах вооружённых сил России, а также оценил степень боеспособности ВСУ на фронте

2024-04-27T11:53

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спецоперация

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00:31 - О мотивации пойти на фронт; 05:06 - О боевых задачах; 06:25 - Об опасности, исходящей от дронов на фронте; 08:38 - О коллективе; 11:15 - О правилах мобилизации дончан; 11:43 - О ротации и о возможности отпусков; 12:47 - О новой мобилизации и о проблемах, которые с этим связаны; 15:58 - О техническом превосходстве ВС РФ; 17:09 - О ситуации в Красногоровке; 18:05 - Об эксперименте "Царь-мангал" 18:25 - Что необходимо армии для улучшенной связи? 19:55 - О сроках взятия Красногоровки; 21:36 - Как поменялась боеспособность ВСУ? 24:06 - О задачах в условиях стратегической наступательной операции; 25:29 - О наградах; 26:45 - О планах после СВО.

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