О мобилизации ради освобождения Харькова и терроре против фронтовиков в тылу - герой СВО Григоров - 27.04.2024 Украина.ру
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О мобилизации ради освобождения Харькова и терроре против фронтовиков в тылу - герой СВО Григоров
О мобилизации ради освобождения Харькова и терроре против фронтовиков в тылу - герой СВО Григоров - 27.04.2024 Украина.ру
О мобилизации ради освобождения Харькова и терроре против фронтовиков в тылу - герой СВО Григоров
Историк, доброволец, координатор движения "Русский союз" Сергей Григоров в студии Украина.ру рассказал о мотивации, о задачах и о военных буднях в рядах вооружённых сил России, а также оценил степень боеспособности ВСУ на фронте
2024-04-27T11:53
2024-04-27T11:53
видео
россия
харьков
украина
сергей григоров
вооруженные силы украины
пехота
сво
спецоперация
мины
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00:31 - О мотивации пойти на фронт; 05:06 - О боевых задачах; 06:25 - Об опасности, исходящей от дронов на фронте; 08:38 - О коллективе; 11:15 - О правилах мобилизации дончан; 11:43 - О ротации и о возможности отпусков; 12:47 - О новой мобилизации и о проблемах, которые с этим связаны; 15:58 - О техническом превосходстве ВС РФ; 17:09 - О ситуации в Красногоровке; 18:05 - Об эксперименте "Царь-мангал" 18:25 - Что необходимо армии для улучшенной связи? 19:55 - О сроках взятия Красногоровки; 21:36 - Как поменялась боеспособность ВСУ? 24:06 - О задачах в условиях стратегической наступательной операции; 25:29 - О наградах; 26:45 - О планах после СВО.
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харьков
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видео, россия, харьков, украина, сергей григоров, вооруженные силы украины, пехота, сво, спецоперация, мины, всу, донбасс, днр, донецкая народная республика, лнр, луганская народная республика, связь, тактики, стратегии, бпла, дроны, армия, вс рф, позиция, мобилизация, рэб, обстрелы, мигранты, трудовые мигранты, победа, ветераны, конфликт, видео
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О мобилизации ради освобождения Харькова и терроре против фронтовиков в тылу - герой СВО Григоров

11:53 27.04.2024
 
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Историк, доброволец, координатор движения "Русский союз" Сергей Григоров в студии Украина.ру рассказал о мотивации, о задачах и о военных буднях в рядах вооружённых сил России, а также оценил степень боеспособности ВСУ на фронте
00:31 - О мотивации пойти на фронт;
05:06 - О боевых задачах;
06:25 - Об опасности, исходящей от дронов на фронте;
08:38 - О коллективе;
11:15 - О правилах мобилизации дончан;
11:43 - О ротации и о возможности отпусков;
12:47 - О новой мобилизации и о проблемах, которые с этим связаны;
15:58 - О техническом превосходстве ВС РФ;
17:09 - О ситуации в Красногоровке;
18:05 - Об эксперименте "Царь-мангал"
18:25 - Что необходимо армии для улучшенной связи?
19:55 - О сроках взятия Красногоровки;
21:36 - Как поменялась боеспособность ВСУ?
24:06 - О задачах в условиях стратегической наступательной операции;
25:29 - О наградах;
26:45 - О планах после СВО.
 
ВидеоРоссияХарьковУкраинаСергей ГригоровВооруженные силы УкраиныпехотаСВОСпецоперацияминыВСУДонбассДНРДонецкая Народная РеспубликаЛНРЛуганская Народная РеспубликасвязьтактикистратегииБПЛАдроныАрмияВС РФпозициямобилизацияРЭБобстрелымигрантытрудовые мигрантыпобедаветераныконфликт
 
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Заголовок открываемого материала
11:53О мобилизации ради освобождения Харькова и терроре против фронтовиков в тылу - герой СВО Григоров
11:48Нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае приостановил работу после атак ВСУ
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11:37Украинский курсант освоил рукопашный бой, чтобы сбежать с чемпионата Европы в Москву
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08:36Депутат Рады назвал обстановку у Часова Яра сложной и пожаловался на нехватку военных
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