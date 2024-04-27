"Должны молиться на налоги": депутат Рады разрешил говорить по-русски тем, кто тратит на ВСУ - 27.04.2024 Украина.ру
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"Должны молиться на налоги": депутат Рады разрешил говорить по-русски тем, кто тратит на ВСУ
"Должны молиться на налоги": депутат Рады разрешил говорить по-русски тем, кто тратит на ВСУ - 27.04.2024 Украина.ру
"Должны молиться на налоги": депутат Рады разрешил говорить по-русски тем, кто тратит на ВСУ
Бизнесмены, которые платят миллионы налогов в бюджет, могут пользоваться русским языком. Об этом написал депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский в своём телеграм-канале
2024-04-27T10:47
2024-04-27T10:47
новости
украина
киев
максим бужанский
верховная рада
рада
язык
русский язык
украинский язык
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Депутат Бужанский прокомментировал пост о том, что бизнесмен Соколовский издает книги на русском языке, а сам не может говорить на украинской мове."На книжном бизнес-стендапе владелец компании "Текстиль контакт" Александр Соколовский говорил на ломаном украинском, но о книгах на русском языке, которые создала его компания. Их показывали на экране", - возмутилась автор телеграм-канала "Несбываемый книгочитун".Бужанский пояснил, что речь идёт о книжном фестивале в Киеве. При этом Соколовский, по его словам, платит десятки миллионов гривен, которые идут на содержании Вооруженных сил Украины.А создатель телеграм-канала и автор поста, по словам Бужанского, не платит, а её доходы от рекламы книг назвал "левыми"."Но страдает, мучается, на экране показывают, какой ужас, а? Объяснил бы ей кто то, что если она не будет молиться на Соколовского и его налоги с утра до ночи, она не изданные на русском языке в Украине книжки увидит на экране, а российскую пехоту из окна", - написал Бужанский.Украинский депутат задался вопросом, что должно произойти со страной, чтобы "начали появляться хоть какие то мозги".Телеграм-канал Readovka недавно сообщал, что в Киеве школьники избили одноклассника за то, что он, якобы, смотрел мультфильм на русском.
https://ukraina.ru/20240426/1054748305.html
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новости, украина, киев, максим бужанский, верховная рада, рада, язык, русский язык, украинский язык
Новости, Украина, Киев, Максим Бужанский, Верховная Рада, Рада, язык, Русский язык, украинский язык

"Должны молиться на налоги": депутат Рады разрешил говорить по-русски тем, кто тратит на ВСУ

10:47 27.04.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбучение мигрантов русскому языку
Обучение мигрантов русскому языку - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Бизнесмены, которые платят миллионы налогов в бюджет, могут пользоваться русским языком. Об этом написал депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский в своём телеграм-канале
Депутат Бужанский прокомментировал пост о том, что бизнесмен Соколовский издает книги на русском языке, а сам не может говорить на украинской мове.
"На книжном бизнес-стендапе владелец компании "Текстиль контакт" Александр Соколовский говорил на ломаном украинском, но о книгах на русском языке, которые создала его компания. Их показывали на экране", - возмутилась автор телеграм-канала "Несбываемый книгочитун".
Бужанский пояснил, что речь идёт о книжном фестивале в Киеве. При этом Соколовский, по его словам, платит десятки миллионов гривен, которые идут на содержании Вооруженных сил Украины.
А создатель телеграм-канала и автор поста, по словам Бужанского, не платит, а её доходы от рекламы книг назвал "левыми".
"Но страдает, мучается, на экране показывают, какой ужас, а? Объяснил бы ей кто то, что если она не будет молиться на Соколовского и его налоги с утра до ночи, она не изданные на русском языке в Украине книжки увидит на экране, а российскую пехоту из окна", - написал Бужанский.

Украинский депутат задался вопросом, что должно произойти со страной, чтобы "начали появляться хоть какие то мозги".
Телеграм-канал Readovka недавно сообщал, что в Киеве школьники избили одноклассника за то, что он, якобы, смотрел мультфильм на русском.
Маленький украинец
Вчера, 13:46
Тупость на службе украинского неонацизма. Малограмотными людьми легче управлятьСовершенно страшные данные социсследований среди украинских детей обнародовала недавно украинская же общественная молодежная организация "Спільна мова" (Общий язык). Оказывается, по факту дебилизация – второе имя нынешнего укро-образования.
 
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