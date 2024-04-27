"Должны молиться на налоги": депутат Рады разрешил говорить по-русски тем, кто тратит на ВСУ
Бизнесмены, которые платят миллионы налогов в бюджет, могут пользоваться русским языком. Об этом написал депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский в своём телеграм-канале
Депутат Бужанский прокомментировал пост о том, что бизнесмен Соколовский издает книги на русском языке, а сам не может говорить на украинской мове.
"На книжном бизнес-стендапе владелец компании "Текстиль контакт" Александр Соколовский говорил на ломаном украинском, но о книгах на русском языке, которые создала его компания. Их показывали на экране", - возмутилась автор телеграм-канала "Несбываемый книгочитун".
Бужанский пояснил, что речь идёт о книжном фестивале в Киеве. При этом Соколовский, по его словам, платит десятки миллионов гривен, которые идут на содержании Вооруженных сил Украины.
А создатель телеграм-канала и автор поста, по словам Бужанского, не платит, а её доходы от рекламы книг назвал "левыми".
"Но страдает, мучается, на экране показывают, какой ужас, а? Объяснил бы ей кто то, что если она не будет молиться на Соколовского и его налоги с утра до ночи, она не изданные на русском языке в Украине книжки увидит на экране, а российскую пехоту из окна", - написал Бужанский.
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