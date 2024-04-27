ВС РФ за ночь сбили почти 70 украинских дронов над Краснодарским краем и Крымом - Минобороны
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили несколько десятков украинских беспилотников над Краснодарским краем и Крымом. Об этом 27 апреля сообщили в Минобороны РФ
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом", - говорится в материале.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено почти 600 самолетов, около 300 вертолетов, более 23 тысяч беспилотников, порядка 500 зенитных ракетных комплексов, почти 16 тысяч танков и других боевых бронированных машин, более 1,2 тысячи боевых машин РСЗО и прочая техника.
22 апреля, 18:00Ударом российской армии пополам сложилась харьковская телевышка, на ней были системы связи ПВОВысокоточным ударом российской армии поражена телевышка в Харькове на которой были размещены установки связи украинской системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил 22 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в комментарии РИА Новости