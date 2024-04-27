https://ukraina.ru/20240427/1054768201.html

ВС РФ за ночь сбили почти 70 украинских дронов над Краснодарским краем и Крымом - Минобороны

ВС РФ за ночь сбили почти 70 украинских дронов над Краснодарским краем и Крымом - Минобороны - 27.04.2024 Украина.ру

ВС РФ за ночь сбили почти 70 украинских дронов над Краснодарским краем и Крымом - Минобороны

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили несколько десятков украинских беспилотников над Краснодарским краем и Крымом. Об этом 27 апреля сообщили в Минобороны РФ

2024-04-27T07:55

2024-04-27T07:55

2024-04-27T07:55

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"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом", - говорится в материале.Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено почти 600 самолетов, около 300 вертолетов, более 23 тысяч беспилотников, порядка 500 зенитных ракетных комплексов, почти 16 тысяч танков и других боевых бронированных машин, более 1,2 тысячи боевых машин РСЗО и прочая техника.

https://ukraina.ru/20240422/1054656647.html

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пво, беспилотники, новости, россия, крым, краснодарский край, минобороны