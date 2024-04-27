ВС РФ за ночь сбили почти 70 украинских дронов над Краснодарским краем и Крымом - Минобороны - 27.04.2024 Украина.ру
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ВС РФ за ночь сбили почти 70 украинских дронов над Краснодарским краем и Крымом - Минобороны
ВС РФ за ночь сбили почти 70 украинских дронов над Краснодарским краем и Крымом - Минобороны - 27.04.2024 Украина.ру
ВС РФ за ночь сбили почти 70 украинских дронов над Краснодарским краем и Крымом - Минобороны
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили несколько десятков украинских беспилотников над Краснодарским краем и Крымом. Об этом 27 апреля сообщили в Минобороны РФ
2024-04-27T07:55
2024-04-27T07:55
пво
беспилотники
новости
россия
крым
краснодарский край
минобороны
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"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом", - говорится в материале.Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено почти 600 самолетов, около 300 вертолетов, более 23 тысяч беспилотников, порядка 500 зенитных ракетных комплексов, почти 16 тысяч танков и других боевых бронированных машин, более 1,2 тысячи боевых машин РСЗО и прочая техника.
https://ukraina.ru/20240422/1054656647.html
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пво, беспилотники, новости, россия, крым, краснодарский край, минобороны
ПВО, беспилотники, Новости, Россия, Крым, краснодарский край, Минобороны

ВС РФ за ночь сбили почти 70 украинских дронов над Краснодарским краем и Крымом - Минобороны

07:55 27.04.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили несколько десятков украинских беспилотников над Краснодарским краем и Крымом. Об этом 27 апреля сообщили в Минобороны РФ
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом", - говорится в материале.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено почти 600 самолетов, около 300 вертолетов, более 23 тысяч беспилотников, порядка 500 зенитных ракетных комплексов, почти 16 тысяч танков и других боевых бронированных машин, более 1,2 тысячи боевых машин РСЗО и прочая техника.
харьковская телевышка
22 апреля, 18:00
Ударом российской армии пополам сложилась харьковская телевышка, на ней были системы связи ПВОВысокоточным ударом российской армии поражена телевышка в Харькове на которой были размещены установки связи украинской системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил 22 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в комментарии РИА Новости
 
ПВОбеспилотникиНовостиРоссияКрымкраснодарский крайМинобороны
 
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Заголовок открываемого материала
08:13Главное за ночь 27 апреля
07:55ВС РФ за ночь сбили почти 70 украинских дронов над Краснодарским краем и Крымом - Минобороны
07:38Поставками ATACMS США перешли рамки дозволенного - Константинов
07:17Утро на Украине началось с воздушной тревоги и взрывов
06:53Санкции против СПГ еще не объявлены. На что нацелены Запад и Россия?
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