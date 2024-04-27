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Двое мирных жителей Херсонской области погибли от обстрела ВСУ

Двое мирных жителей Херсонской области погибли от обстрела ВСУ - 27.04.2024 Украина.ру

Двое мирных жителей Херсонской области погибли от обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку Херсонской области, двое мирных жителей погибли, ещё двое получили ранения. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник

2024-04-27T10:12

2024-04-27T10:12

2024-04-27T10:13

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Он добавил, что в течение светового дня ВСУ нанесли 25 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра. А с наступлением темноты зафиксировали ещё 20 прилётов.Под удары украинской армии попали 9 населенных пунктов: Каховка, Днепряны, Горностаевка, Алешки, Великая Лепетиха, Новая Каховка, Каиры, Новая Маячка, Подстепное.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо вчера, 26 апреля, в своём телеграм-канале сообщил о попадании украинского снаряда прямо в частный дом в Каховке. "Из-за теракта погиб один человек, ещё два получили ранения средней степени тяжести и попали в больницу", - написал глава региона.ВСУ уже атаковали Новокаховский район 25 апреля. В результате удара пострадал один ребёнок 12 лет. У мальчика осколочные ранения шеи, его госпитализировали.

https://ukraina.ru/20240425/1054729837.html

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новая каховка

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новости, херсонская область, новая каховка, каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия, украина, ракетный удар