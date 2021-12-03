Из-за высоких цен на газ Украина не сможет закупить достаточно энергоносителей для успешного прохождения текущего отопительного сезона, сказал глава НАК «Нафтогаз Украины» в интервью BBC, опубликованном 3 декабря

Он напомнил, что стоимость газа в ЕС выросла в пять раз по сравнению с предыдущими годами, и его очень трудно импортировать по таким ценам.

«Обычно на Украине не используют газ для производства электроэнергии, но из-за того, что Россия блокирует транзит через свою территорию угля из Казахстана, электрогенерирующие компании вынуждены использовать газ», — сказал Витренко.

Он пояснил, что, если использование газа электрогенерацией будет массовым, то это станет дополнительной нагрузкой на газотранспортную систему.

«Нужно будет обеспечить зимой достаточные объемы в системе для того, чтобы электрогенерирующие компании могли потреблять газ для выработки электроэнергии, и это проблема», — подчеркнул глава «Нафтогаза».

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Украине нужно будет импортировать большие объемы, так как газа собственной добычи и запасов в подземных хранилищах не хватит на обеспечение потребностей бытовых потребителей, бюджетных организаций и энергогенерирующих компаний, констатировал Витренко.