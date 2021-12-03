Он напомнил, что стоимость газа в ЕС выросла в пять раз по сравнению с предыдущими годами, и его очень трудно импортировать по таким ценам.
«Обычно на Украине не используют газ для производства электроэнергии, но из-за того, что Россия блокирует транзит через свою территорию угля из Казахстана, электрогенерирующие компании вынуждены использовать газ», — сказал Витренко.
Он пояснил, что, если использование газа электрогенерацией будет массовым, то это станет дополнительной нагрузкой на газотранспортную систему.
«Нужно будет обеспечить зимой достаточные объемы в системе для того, чтобы электрогенерирующие компании могли потреблять газ для выработки электроэнергии, и это проблема», — подчеркнул глава «Нафтогаза».
По его словам, для решения этой проблемы нужны «очень большие деньги».
Украине нужно будет импортировать большие объемы, так как газа собственной добычи и запасов в подземных хранилищах не хватит на обеспечение потребностей бытовых потребителей, бюджетных организаций и энергогенерирующих компаний, констатировал Витренко.