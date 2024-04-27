https://ukraina.ru/20240427/1054766038.html

Спецоперация на минувшей неделе. На Донбассе идут тяжелые бои, огнвой вал под Харьковом

Спецоперация на минувшей неделе. На Донбассе идут тяжелые бои, огнвой вал под Харьковом - 27.04.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. На Донбассе идут тяжелые бои, огнвой вал под Харьковом

Активные боевые действия на Донецком направлении нарастают, несмотря на заявления киевского режима о крепости обороны.

2024-04-27T06:02

2024-04-27T06:02

2024-04-27T06:02

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По мнению украинских властей, ВСУ еще удерживают контроль над городом Часов Яр и отражают атаки российских войск. Президент Зеленский, по данным украинских и зарубежных СМИ, даже посетил Часов Яр, чтобы убедиться в надежности своих войск. Визит, как утверждается, был призван подтвердить, что ВСУ готовы противостоять "планам Путина" взять населенный пункт к 9 мая.На самом деле российская армия методично продвигается на восток. Операция идет неторопливо, но без остановок. ВС РФ подвинули ВСУ в Богдановке и зашли на восточные окраины Часова Яра. Ситуация остается напряженной. Наши войска атакуют микрорайон Калиновка, пытаясь прорвать оборону ВСУ южнее Часова Яра. ВС РФ полностью контролируют Богдановку. Село было взято 13 апреля. Однако официально этот факт был подтвержден через несколько дней массированных атак. Сейчас ВС РФ, как утверждается. зачищают окраины Богдановки, стремясь расширить зону контроля вокруг Часова Яра.Российские военные получат тактические преимущества при взятии населенного пункта. Это дает возможность проведения полноценного восстановления Артёмовска и стратегическое расположение города на высотах Донецкого кряжа. Это обеспечивает высокую точность огневого удара по близлежащим территориям. Нюанс заключается в том, что Часов Яр находится на высотах до 250 метров над уровнем моря. А вот Константиновка и Краматорск расположены гораздо ниже, так что наша артиллерия будет накрывать их сверху с высокой точностью — дальность позволяет.Исходя из складывающейся и развивающейся ситуации, Часов Яр станет своеобразной ловушкой для подразделений ВСУ и отрядов националистов, которые скопились в одном месте. А мы помним возможности российских ФАБ-500, перемалывающих противника в крошку. Уцелеют лишь те, кто бросит позиции без приказа командования ВСУ и откровенно даст драпака. Когда до этого дойдёт дело — предсказывать не буду, у нашего командования свои планы. При этом видно, что часы Часова Яра уже начали обратный отсчёт.Продолжаются упорные бои на подступах к Парасковиевке. В Красногоровке в результате штурмовых действий ВС РФ продвинулись в городской черте с юго-восточной стороны. В районе Нетайлово российские войска давят на оборону ВСУ, атакуя украинские позиции. Пока без значительных продвижений. Аналогичная ситуация в районе Уманского, где ВСУ продолжают сдерживать атаки ВС РФ. В районе Семеновки и Бердычей есть тактические успехи ВС РФ, но продвижения в этих населенных пунктах даются российским войскам очень непросто. На данный момент боевые действия разворачиваются на подступах к этим селам. Севернее Бердычей есть значительные продвижения в Новобахмутовке. Также инициатива остается за ВС РФ и в Очеретино, где ВСУ продолжают отходить все дальше, оставляя свои позиции.Так, в село Очеретино, что в Донецкой области, уже вошли российские войска. Местами еще идут бои. Российские штурмовики зачищают северные окраины. При этом прорыв украинской обороны идет дальше. Сейчас ведется попытка занять Новобахмутовку. Появилась информация о начале отхода украинских формирований из Новобахмутовки, расположенной южнее. После взятия Очеретино российские войска проломили оборону ВСУ и вытеснили их из большей части Новобахмутовки. Кстати, Очеретино взяли достаточно быстро. Хотя его должны были оборонять две бригады: 100-я и 115-я. Оказалось, что бойцы ВСУ просто оставили свои позиции и сбежали.Оборона ВСУ постепенно начинает сыпаться. Об этом не раз говорили многие эксперты. Теперь же появились реальные подтверждения прямо с передовой. Наши войска все ближе к линии Краматорск-Славянск. К слову, эти два населенных пункта остаются последними узлами украинской обороны на новых русских территориях в Донбассе.Тем временем под Харьковом противник стал активно готовиться к обороне. Многие предполагают, что жесткие и результативные ракетные удары, и сброс авиабомб предвещают начало наступления российской армии на северном направлении. Не стал бы торопиться с такими скоротечными выводами.В чём на данный момент заключается основная работа ВС РФ на белгородском и харьковском направлениях? К примеру, после точечных ударов по портовым сооружениям в Одессе, Николаеве которые полыхали на протяжении нескольких часов, стало очевидным, что эти города используется как перевалочная база для вооруженных поставок. В командовании ВСУ поспешили сообщить, что в Одесской области были поражены после взрывов складские помещения и сельскохозяйственная техника. Традиционно соврали, что, мол, не туда русские ударили и повредили лишь гражданские объекты. Если подразумевать под "амбарами" склады ракет и артиллерийских боеприпасов, а под "комбайнами" ремонтируемые беспилотники воздушного базирования и бронетехнику, то всё верно — "посевную" ВСУ точно сорвали такими попаданиями.Склады с боеприпасами и пунктами временной дислокации с личным составом ВСУ под Харьковом также стали объектом поражения для российских войск. Сигнал воздушной тревоги здесь включить не успели — первой начала работу артиллерия группировки войск "Север". И уже вслед за снарядами прилетели беспилотники "Герань", которые направились для поражения целей в более отдаленные районы области и самого Харькова.Основные цели для российской артиллерии и авиации — это именно склады с боеприпасами, вражеские позиции РСЗО и артиллерии, пункты временной дислокации. По словам одного из офицеров российской армии, слова которого цитирует РИА Новости, противник в тыловых районах ведет себя свободно, не использует средства маскировки, соответственно, позиции у них менее укреплены и, как следствие, более уязвимы. Впрочем, это не мешает артиллерии противника предпринимать попытки обстрелов российской территории, такие позиции быстро вычисляются в ходе контрбатарейной борьбы, и по ним наносятся точные удары.Здесь очевидны две тенденции в выбивании сил противника и возможности его снабжения в Харьковской области. Первая заключается в так называемых ближних ударах, в которых задействована наша артиллерия, это те позиции ВСУ, откуда они предпринимают попытки обстрелов Белгородской области. Наши их гоняют и не дают расслабиться. При этом не менее важной задачей можно считать выбивание дальних объектов снабжения ВСУ — крупных складов боеприпасов, топлива, мест хранения техники. И тот факт, что сейчас Харьков практически полностью лишен энергоснабжения, говорит о том, что оборонные предприятия в нём застыли и не способны ремонтировать технику или что-то там мастерить для беспилотников.Да и общая тактика работы российской армии по тыловым районам противника свидетельствует о том, что дальность поражения целей увеличилась от сорока до ста километров. Это позволяет парализовать ВСУ ещё на дальних подступах, когда непосредственно к линии фронта подкрепления не доходит. То есть вскапывается протяженная „борозда “от окопов до тыла, (южный и северный участки ЛБС) которая не позволяет противнику получить свободу маневра.Эффект от огневого поражения с нашей стороны уже виден. Если раньше в течение довольно продолжительного времени ВСУ обстреливали Белгород по два-три раза в день, то сейчас уже не так интенсивно. Но это не говорит о том, ещё раз подчеркну, что опасность миновала. Она есть. И она будет ликвидирована только в том случае, если будет создана буферная зона. Вот тогда уже можно будет считать, что линия отодвинута. Хотя бы ближе к городу Харькову, где ВСУ сейчас возводят оборону.И еще один важный нюанс. Апрельская подачка Вашингтона киевскому режиму вроде бы реанимировала "умирающего лебедя" ВСУ. Украинское командование вновь планирует "контрнаступление" и даже не скрывает этого. Командование ВСУ, по сообщениям некоторых СМИ, планирует переброску в запорожское село Работино резервов для сохранения здесь позиций до нового контрнаступления на Крым, с использованием старой тактики "психологических атак" и массовых потерь украинских военнослужащих. Вашингтон требует от киевских марионеток активных наступательных действий, оптимально – до выборов американского президента осенью 2024 года.Одобренный конгрессом США "украинский пакет" почти на 61 млрд долларов нацелен преимущественно на восполнение арсеналов Пентагона. Кое-что из старого "железа", включая оперативно-тактические ракеты ATACMS, перепадет ВСУ. На закупку вооружений и оборонных услуг предусмотрены 13,8 млрд долларов. Живыми деньгами – на зарплаты бюджетникам и чиновникам – Киев получит всего 7,8 млрд долларов. При том что дефицит бюджета Украины – более 20 млрд долларов.По замыслу американских политиков и стратегов апрельский транш позволит украинской армии как минимум продержаться в обороне до конца 2024 года, и подготовиться к новому "броску на Крым" в 2025 году. Жесткий формат мобилизации привязан к военной помощи США и должен охватить даже украинских беженцев в странах Евросоюза. Американский кредит придется возвращать деньгами и сотнями тысяч погибших украинских военнослужащих, без всякой надежды на возвращенье Крыма.Министр обороны РФ Сергей Шойгу напомнил: российские военнослужащие развеяли миф о превосходстве западного вооружения, безвозвратные потери ВСУ с начала спецоперации составили почти 500 тысяч военнослужащих. Высокий боевой потенциал российских войск позволяет постоянно давить противника огнем, не позволяя ему удерживать линию обороны.ВС России уверенно владеют инициативой на всей линии фронта, уничтожают укрепрайоны, ежедневно освобождают населенные пункты в Донбассе. Разминируют проходы на границе с Харьковской и Сумской областями, вероятно, для большей свободы маневра группировки войск "Север".Например, российские войска в ночь на 23 апреля поразили элементы украинской ПВО в Киеве и портовой инфраструктуры, подготовленной к принятию западного оружия в Одессе и Одесской области. Серия ударов нанесена по пунктам размещения живой силы противника на правобережье Днепра в Херсонской области. Уничтожены военное предприятие в Кривом Роге и харьковская телебашня, на которой находилось оборудование связи и разведки ВСУ. Количественное и качественное, тактическое и огневое доминирование ВС России в зоне СВО безусловно.В тоже время, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя недооценивать возможности противника, вернее, их западных кураторов. Разведка НАТО в усиленном режиме фиксирует и определяет местоположение средств ПВО в Крыму. И всё это подтверждается высокой активностью самолетов и беспилотников стран НАТО. Одновременное их появление в Черноморском регионе вместе с ложными пусками ракет не выглядит случайностью. Британский самолёт радиоэлектронной разведки приближался на 230 км к Севастополю, а французский ДРЛОшник — на 190 км к Сочи.Спутниками стран НАТО проводится поиск и обнаружение позиций ПВО по всему полуострову. Количество сеансов возросло почти вдвое в сравнении со средним числом снимков.Если прибавить официальные заявления о дополнительных поставках дальнобойных ракет, включая ATACMS и Storm Shadow (не то, чтобы их ещё не было, просто теперь получен зеленый свет на их применение), то получаем цельную картину: новые попытки ударов не за горами. И случится это может во время майских праздников, а ещё более вероятно, что к инаугурации президента 7 мая. Учитывая любовь властей т.н. Украины и их кураторов к символизму, целью в очередной раз может стать Крымский мост, внимание к которому уж очень высоко.Несмотря на поставки вооружения и техники, на Западе все чаще встречаются трезвые оценки ситуации на украинском театре военных действий, где ВСУ целесообразнее "окопаться" и не рыпаться. Европейский источник в сфере безопасности считает, что Киеву необходимо усилить мобилизацию, главные слабости Украины – нехватка людей и ресурсов, которую западное оружие не компенсирует. Новый пакет американской помощи не поможет Украине остановить активное наступление России. Ресурсы и власть Запада ограничены.Реальность специальной военной операции может оказаться для Запада и киевского режима гораздо более суровой, чем могут сегодня представить самые смелые пессимисты США и Евросоюза. Россия предупредила, что поддержка Украины закончится для США "унизительным фиаско". Нарастающая активность российской армии на линии фронта - лишнее тому свидетельство.

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украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, ес, эксклюзив