https://ukraina.ru/20240427/1054775582.html

"Более дорогой газ": Кремль предупредил Запад о последствиях запрета на импорт СПГ

"Более дорогой газ": Кремль предупредил Запад о последствиях запрета на импорт СПГ - 27.04.2024 Украина.ру

"Более дорогой газ": Кремль предупредил Запад о последствиях запрета на импорт СПГ

Запад пытается выдавить Россию с энергетических рынков, путем запрета на импорт сжиженного природного газа (СПГ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"

2024-04-27T12:41

2024-04-27T12:41

2024-04-27T12:41

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"Продолжаются попытки выдавливания России с энергетических рынков, переход на более дорогие рынки, прежде всего это выгодно для США, для ряда других стран. Для конечных потребителей, прежде всего, промышленных секторов Европы это будет означать более дорогой газ", - заявил пресс-секретарь.Песков также подчеркнул, что Россия будет искать пути преодоления этих незаконных перепон, недобросовестной конкуренции и незаконных действий.Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём накануне, 22 апреля, рассказал, что Евросоюз готовит 14-й пакет антироссийских санкций, который может включить запрет на импорт СПГ.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине. Санкционная политика Запада привела к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что такая политика – это долгосрочная стратегия Запада. Также Москва не раз подчеркивала, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.

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новости, россия, запад, дмитрий песков, владимир путин, сша, ес, сво, спецоперация, спг