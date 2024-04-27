"Более дорогой газ": Кремль предупредил Запад о последствиях запрета на импорт СПГ - 27.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240427/1054775582.html
"Более дорогой газ": Кремль предупредил Запад о последствиях запрета на импорт СПГ
"Более дорогой газ": Кремль предупредил Запад о последствиях запрета на импорт СПГ - 27.04.2024 Украина.ру
"Более дорогой газ": Кремль предупредил Запад о последствиях запрета на импорт СПГ
Запад пытается выдавить Россию с энергетических рынков, путем запрета на импорт сжиженного природного газа (СПГ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"
2024-04-27T12:41
2024-04-27T12:41
новости
россия
запад
дмитрий песков
владимир путин
сша
ес
сво
спецоперация
спг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/89/1033398992_0:245:3206:2048_1920x0_80_0_0_e798d716870401f15a224ff1eeb88565.jpg
"Продолжаются попытки выдавливания России с энергетических рынков, переход на более дорогие рынки, прежде всего это выгодно для США, для ряда других стран. Для конечных потребителей, прежде всего, промышленных секторов Европы это будет означать более дорогой газ", - заявил пресс-секретарь.Песков также подчеркнул, что Россия будет искать пути преодоления этих незаконных перепон, недобросовестной конкуренции и незаконных действий.Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём накануне, 22 апреля, рассказал, что Евросоюз готовит 14-й пакет антироссийских санкций, который может включить запрет на импорт СПГ.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине. Санкционная политика Запада привела к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что такая политика – это долгосрочная стратегия Запада. Также Москва не раз подчеркивала, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://ukraina.ru/20240422/1054644656.html
россия
запад
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/89/1033398992_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_97ca77a65b914018d0be72c70a1baad3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, дмитрий песков, владимир путин, сша, ес, сво, спецоперация, спг
Новости, Россия, Запад, Дмитрий Песков, Владимир Путин, США, ЕС, СВО, Спецоперация, СПГ

"Более дорогой газ": Кремль предупредил Запад о последствиях запрета на импорт СПГ

12:41 27.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Запад пытается выдавить Россию с энергетических рынков, путем запрета на импорт сжиженного природного газа (СПГ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"
"Продолжаются попытки выдавливания России с энергетических рынков, переход на более дорогие рынки, прежде всего это выгодно для США, для ряда других стран. Для конечных потребителей, прежде всего, промышленных секторов Европы это будет означать более дорогой газ", - заявил пресс-секретарь.
Песков также подчеркнул, что Россия будет искать пути преодоления этих незаконных перепон, недобросовестной конкуренции и незаконных действий.
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём накануне, 22 апреля, рассказал, что Евросоюз готовит 14-й пакет антироссийских санкций, который может включить запрет на импорт СПГ.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине. Санкционная политика Запада привела к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что такая политика – это долгосрочная стратегия Запада. Также Москва не раз подчеркивала, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
22 апреля, 10:19
Новый пакет антироссийских санкций может коснуться импорта СПГЕвросоюз готовит 14-й пакет антироссийских санкций, который может включить запрет на импорт СПГ. Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём по прибытии на Совет министров иностранных дел в Люксембург
 
НовостиРоссияЗападДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАЕССВОСпецоперацияСПГ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:35Медведев предложил отнять имущество иностранных инвесторов в ответ на кражу активов РФ
13:23"Наш портфель выиграет": совладелец "Ямал СПГ" из Франции объяснил выгоду санкций
13:21Возможен ли Стамбул-2?
13:02Глава МИД Италии поручил вызвать российского посла из-за указа Путина
13:00Атака на Кубань и на Крым, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 апреля
12:54Очередное преступление киевского режима. В Ровно снесли монумент Вечной Славы
12:46"Повторение 1968 года". Как студенты общались с Джонсоном и Макроном
12:42Как премьер Великобритании Кэмерон решил прикупить элиты стран Средней Азии, Казахстана и Монголии
12:41"Более дорогой газ": Кремль предупредил Запад о последствиях запрета на импорт СПГ
12:37Песков назвал причины отказа Киева от продолжения переговоров в Стамбуле
12:18В Южной Корее надеются на восстановление отношений с Москвой после СВО
11:53О мобилизации ради освобождения Харькова и терроре против фронтовиков в тылу - герой СВО Григоров
11:48Нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае приостановил работу после атак ВСУ
11:46Поджигателю мемориала в память о погибших в "Крокусе" грозит тюрьма — прокуратура
11:37Украинский курсант освоил рукопашный бой, чтобы сбежать с чемпионата Европы в Москву
10:47"Должны молиться на налоги": депутат Рады разрешил говорить по-русски тем, кто тратит на ВСУ
10:12Двое мирных жителей Херсонской области погибли от обстрела ВСУ
09:55Гражданам Таджикистана отказывают во въезде в Россию. МИД Республики обеспокоился
09:41ВС РФ ударили по ТЭЦ, психбольнице с ВСУшниками и складу на аэродроме
09:40Текст мирного договора. Главное на Украине на утро 27 апреля
Лента новостейМолния