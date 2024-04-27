https://ukraina.ru/20240427/1054771482.html
Украинский курсант освоил рукопашный бой, чтобы сбежать с чемпионата Европы в Москву
Украинский курсант освоил рукопашный бой, чтобы сбежать с чемпионата Европы в Москву - 27.04.2024 Украина.ру
Украинский курсант освоил рукопашный бой, чтобы сбежать с чемпионата Европы в Москву
Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою 20-летний Сергей Кузнецов сбежал с чемпионата Европы в Польше. Об этом 27 апреля сообщил телеграм-канал Mash
2024-04-27T11:37
2024-04-27T11:37
2024-04-27T11:37
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Бывший украинский военнослужащий рассказал, что после окончания 11 класса был вдохновлён идеей пойти служить, пойти по стопам деда, прадеда, прапрадеда. Его отец проходил службу в ВДВ. А сам Кузнецов пришёл в десантно-штурмовые войска в 2021 году. Его отправили служить во Львовскую область, в населенный пункт Старычи. Именно туда привозили западное вооружение, в частности, противоракетные комплексы Javelin."Мы понимали, что мы к чему-то готовимся. Вопрос был только в том, кто первым нападёт", - рассказал он.Также он рассказал, что лежал в Тернопольской больнице. Местный врач зашел к военнослужащим и потребовал от них взятки, если они хотят "подольше полежать здесь". "Товарищи военнослужащие, мой хлеб – это моя работе", - приводит его слова Кузнецов.Оценив ситуацию, он связался с отцом и заявил, что готов любыми способами выехать с Украины. "Я решил сделать ход конём и поступить в ВВУЗ (высшее военное учебное заведение. - Ред.). Поступил по итогу и был этому на самом деле рад, так как шансов больше выехать с территории Украины нет, потому что если ты поступил, то можешь участвовать в спортивных соревнованиях", - рассказывает бывший военнослужащий.В вузе он занялся армейским рукопашным боем.Телеграм-канал Mash уточнил, что Кузнецов выехал на чемпионат Европы в Польшу. А дальше воспользовался возможностью и незаметно покинул расположение команды. Сперва он уехал в Чехию, где пробыл пять месяцев, потом прилетел в Москву.Источник пишет, что теперь Кузнецов хочет добраться до новых территорий — там родители. А после — пойти добровольцем в ВС РФ.В военном билете отмечается, что родился Кузнецов в Рубежном (Луганская Народная Республика) в 2003 году.Накануне украинский пограничник во время ночного патрулирования переоделся в гражданское и сбежал в Молдавию.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко 22 апреля рассказал, что украинцы призывного возраста платят от 3 до 10 тысяч долларов за незаконный выезд из страны. Ежедневно порядка десяти мужчин пытаются выехать с Украины.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, польша, львовская область, владимир зеленский, вдв, вооруженные силы украины, госпогранслужба, уклонисты
Новости, Украина, Польша, Львовская область, Владимир Зеленский, ВДВ, Вооруженные силы Украины, Госпогранслужба, уклонисты
Украинский курсант освоил рукопашный бой, чтобы сбежать с чемпионата Европы в Москву
Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою 20-летний Сергей Кузнецов сбежал с чемпионата Европы в Польше. Об этом 27 апреля сообщил телеграм-канал Mash
Бывший украинский военнослужащий рассказал, что после окончания 11 класса был вдохновлён идеей пойти служить, пойти по стопам деда, прадеда, прапрадеда.
Его отец проходил службу в ВДВ. А сам Кузнецов пришёл в десантно-штурмовые войска в 2021 году.
Его отправили служить во Львовскую область, в населенный пункт Старычи. Именно туда привозили западное вооружение, в частности, противоракетные комплексы Javelin.
"Мы понимали, что мы к чему-то готовимся. Вопрос был только в том, кто первым нападёт", - рассказал
он.
Также он рассказал, что лежал в Тернопольской больнице. Местный врач зашел к военнослужащим и потребовал от них взятки, если они хотят "подольше полежать здесь".
"Товарищи военнослужащие, мой хлеб – это моя работе", - приводит его слова Кузнецов.
Оценив ситуацию, он связался с отцом и заявил, что готов любыми способами выехать с Украины.
"Я решил сделать ход конём и поступить в ВВУЗ (высшее военное учебное заведение. - Ред.). Поступил по итогу и был этому на самом деле рад, так как шансов больше выехать с территории Украины нет, потому что если ты поступил, то можешь участвовать в спортивных соревнованиях", - рассказывает бывший военнослужащий.
В вузе он занялся армейским рукопашным боем.
Телеграм-канал Mash уточнил, что Кузнецов выехал на чемпионат Европы в Польшу. А дальше воспользовался возможностью и незаметно покинул расположение команды. Сперва он уехал в Чехию, где пробыл пять месяцев, потом прилетел в Москву.
Источник пишет, что теперь Кузнецов хочет добраться до новых территорий — там родители. А после — пойти добровольцем в ВС РФ.
В военном билете отмечается, что родился Кузнецов в Рубежном (Луганская Народная Республика) в 2003 году.
Накануне украинский пограничник во время ночного патрулирования переоделся в гражданское и сбежал в Молдавию.
Президент Украины Владимир Зеленский
25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко 22 апреля рассказал
, что украинцы призывного возраста платят от 3 до 10 тысяч долларов за незаконный выезд из страны. Ежедневно порядка десяти мужчин пытаются выехать с Украины.