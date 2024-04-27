https://ukraina.ru/20240427/1054769421.html

Текст мирного договора. Главное на Украине на утро 27 апреля

Текст мирного договора. Главное на Украине на утро 27 апреля - 27.04.2024 Украина.ру

Текст мирного договора. Главное на Украине на утро 27 апреля

Немецкое издание Die Welt рассказало о содержании мирного договора, в шаге от подписания которого были Украина и Россия

2024-04-27T09:40

2024-04-27T09:40

2024-04-27T09:40

эксклюзив

хроники

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Die Welt заявило, что располагает 17-страничным договором, который Россия и Украина согласовали 15 апреля 2022 года. Несогласованными оставались лишь несколько пунктов. Их должны были лично обсудить президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский на саммите, который так и не состоялся.По информации издания, сразу после начала специальной военной операции российская и украинская стороны начали переговоры о прекращении боевых действий.В договоре, которым располагает Die Welt, Украина обязывалась придерживаться "постоянного нейтралитета", что означало отказ от любого членства в военных союзах и исключало вступление страны в НАТО.Кроме того, Украина согласилась никогда не "получать, не производить и не покупать" ядерное оружие, не допускать иностранное оружие и войска в страну и не предоставлять доступа к своей военной инфраструктуре, включая аэродромы и морские порты, любой другой стране.Также Украина должна была воздерживаться от проведения военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах.В то же время, Украина могла стать членом Европейского Союза, что указывалось в статье 3 договора.В ответ Россия давала гарантии безопасности. При этом не одна. Согласно проекту договора, комплексные гарантии безопасности Украины должны были предоставить пять постоянных членов Совбеза ООН: Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Механизм гарантий безопасности был согласован в 5 статье договора. Как отмечает издание, сам механизм был подобен на положение о помощи НАТО.В случае вооруженного нападения на Украину страны-гаранты обязывались поддержать Киев в его праве на самооборону, закрепленном в Уставе ООН, в течение максимум трёх дней. Эта помощь могла происходить в рамках совместных действий всех или отдельных полномочий гарантов. Договор должен был быть ратифицирован каждым государством, подписавшим его, в соответствии с международным правом.При этом к гарантам безопасности Украины последняя хотела добавить Турцию, а Россия — Белоруссию.Примечательно, что из гарантий безопасности исключались Крым и Севастополь, что означало, что Украина признаёт их российскую принадлежность.Также, как писало издание Die Welt, из документа не было понятно, какую именно часть Донбасса нужно было исключить из-под обещания государств-гарантов. Соответствующие места имели красные отметки. В Стамбульском коммюнике Украина согласилась исключить территории, подконтрольные ДНР и ЛНР на начало СВО.В то же время, по утверждению издания, российская делегация, наоборот, настаивала на том, чтобы границы определили лично Путин и Зеленский и нанесли их на карту. Украинская делегация отвергала такой вариант.Также Россия требовала, чтобы в случае нападения на Украину все без исключения государства-гаранты соглашались на активацию механизма помощи. При этом отклонялось украинское требование о создании над Украиной бесполётной зоны.Как заявили изданию неназванные два члена украинской делегации на переговорах, Россия якобы сигнализировала о готовности отвода войск с территории, на которую претендует Украина, за исключением Крыма и Севастополя.Ещё одним камнем преткновения стал вопрос численности украинской армии в будущем. Так, Россия требовала сократить украинские вооружённые формирования до 85 тыс. военнослужащих, Украина настаивала на 250 тыс.Кроме того, Россия требовала сократить количество украинских танков до 342, а Украина хотела оставить 800 танков. Также Украина хотела сократить количество бронетехники до 2400 единиц, в то время, как требованием России было оставить лишь 1029 единиц.Разошлись стороны и в вопросе артиллерии. Так, Россия хотела, чтобы артиллерийских орудий у Украины осталось 519 единиц, в то время, как Киев настаивал на 1900 единицах. Кроме того, Украина хотела оставить 600 реактивных систем залпового огня с дальностью до 280 км, в то время, как Россия наставиала на 96 единицах с максимальной дальностью 40 км. Кроме того, по требованию России количество миномётов должно было быть сокращено до 147 единиц, а противотанковых ракет — до 333 единиц, в то время, как Украина настаивала на 1080 и 2000 единицах соответственно.Ещё одни расхождения касались украинской авиации. Россия соглашалась на 102 истребителя и 35 вертолётов, которые останутся у Украины, но последняя требовала оставить 160 самолётов и 144 вертолёта. Были расхождения и по флоту: Россия требовала, чтобы у Украины осталось два корабля, в то время, как Украина хотела оставить восемь.Также Россия требовала сделать русский язык вторым государственным на Украине, отменить взаимные санкции и прекратить иски в международных судах, а также запрещения на законодательном уровне на Украине фашизма, нацизма и агрессивного национализма.Несмотря на все расхождения, подчёркивали немецкие журналисты, сам проект проект договора показывает, насколько Украина и Россия были близки к возможному мирному соглашению в апреле 2022 года."Это была лучшая сделка, которую мы могли иметь", - заявил немецкому изданию один из украинских дипломатов.Более того, по мнению Die Welt, этот проект выглядит выгодным и сегодня."Украина уже несколько месяцев держит оборону и несет большие потери. Оглядываясь назад, можно сказать, что тогда Украина была в более сильной переговорной позиции, чем сейчас. Если бы война была закончена примерно через два месяца после её начала, это спасло бы бесчисленное количество человеческих жизней", - писало издание.По информации Die Welt, предполагалось, что Путин и Зеленский подпишут договор в апреле 2022 года.Ранее, 26 апреля, член российской делегации на переговорах в Стамуле, помощник президента России Владимир Мединский в интервью Наталье Литовко заявил, что Украина отказалась от выгодного ей договора под давлением союзников."Это тяжёлая страница новейшей истории, когда, вы знаете, проект мирного договора между Россией и Украиной был подготовлен делегациями, даже завизирован, но под давлением союзников украинское руководство приняло решение, под их обещания многочисленные, отказаться от подготовленного уже текста мирного договора и попытаться победить Россию на поле боя совместно со всеми странами НАТО. Мы понимаем, что Украина — это люди, а всё остальное: деньги, ресурсы, оружие, боеприпасы, технологии, связь — это всё НАТО. Жаль, это большая трагедия для украинского народа", - отметил Мединский.Он указал на то, что российская и украинская делегации хотели договориться."Мы искренне хотели договориться. Причём я говорю не только за российскую часть делегации, но и за украинскую. Там были разные люди, но в основе своей это были люди, которые хотели договориться и найти какой-то компромисс. И этот компромисс, в конце концов, так либо иначе был найден. А дальше… Понимаете, скажу вещь, которую никогда раньше не говорил. Украинская делегация говорила следующее: "Вам легко. У вас один начальник, а у нас три. Поэтому под чем бы мы здесь не подписались, надо ещё с двумя начальниками согласовать". И в этом всё. Это честно. В этом трагедия <...>, в этом трагедия несуверенного государства. Очень тяжело вести переговоры с тем, кто даже хочет, но не может принять решение, а является при этом стороной тяжёлого конфликта", - указывал Мединский.До этого президент России Владимир Путин заявлял, что РФ по-прежнему готова к переговорам, но к переговорах "не основанным на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанным на тех реалиях, которые сложились на земле"

https://ukraina.ru/20240426/1054760484.html

https://ukraina.ru/20240426/1054749668.html

https://ukraina.ru/20240426/1054741616.html

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники