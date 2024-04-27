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В Южной Корее надеются на восстановление отношений с Москвой после СВО
В Южной Корее надеются на восстановление отношений с Москвой после СВО - 27.04.2024 Украина.ру
В Южной Корее надеются на восстановление отношений с Москвой после СВО
Главный советник президента Южной Кореи по безопасности Чан Хо Чжин выразил надежду, что Сеул и Москва смогут восстановить испорченные связи после окончания конфликта на Украине. Об этом сообщили журналисты KBS World
2024-04-27T12:18
2024-04-27T12:18
2024-04-27T12:18
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Отношения Москвы и Сеула ухудшились после начала специальной военной операции на Украине, отметил южнокорейский советник президента.При этом Чан Хо Чжин выразил надежду на восстановление отношений после завершения конфликта.Москва, по его словам, недовольна участием Сеула в международных антироссийских санкциях. При этом в Сеуле поняли, что Москва выступает против поставок южнокорейского летального оружия Украине.В июне 2022 года Чан Хо Чжин был назначен послом в Российской Федерации. В 2023 году его сменил Ли До Хун.В марте министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик усомнился в украинской версии событий в Буче Киевской области.
https://ukraina.ru/20240319/1053968957.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сеул, москва, украина, россия, южная корея, международные отношения, отношения, конфликт
Новости, Сеул, Москва, Украина, Россия, Южная Корея, международные отношения, отношения, конфликт
В Южной Корее надеются на восстановление отношений с Москвой после СВО
Главный советник президента Южной Кореи по безопасности Чан Хо Чжин выразил надежду, что Сеул и Москва смогут восстановить испорченные связи после окончания конфликта на Украине. Об этом сообщили журналисты KBS World
Отношения Москвы и Сеула ухудшились после начала специальной военной операции на Украине, отметил южнокорейский советник президента.
При этом Чан Хо Чжин выразил надежду на восстановление отношений после завершения конфликта.
Москва, по его словам, недовольна участием Сеула в международных антироссийских санкциях. При этом в Сеуле поняли, что Москва выступает против поставок южнокорейского летального оружия Украине.
В июне 2022 года Чан Хо Чжин был назначен послом в Российской Федерации. В 2023 году его сменил Ли До Хун.
В марте министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик усомнился в украинской версии событий в Буче Киевской области.