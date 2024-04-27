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Подбили и эвакуировали западную технику, спасли беженцев: успехи российских военных

Подбили и эвакуировали западную технику, спасли беженцев: успехи российских военных - 27.04.2024 Украина.ру

Подбили и эвакуировали западную технику, спасли беженцев: успехи российских военных

Военнослужащие ЦВО подбили и эвакуировали с Авдеевского направления американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88А Hercules, предназначенную среди прочего для эвакуации Abrams, передает РИА Новости

2024-04-27T09:00

2024-04-27T09:00

2024-04-27T09:00

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"Данная машина была создана на базе танка М48, производства Соединенных Штатов Америки. В ходе наступательных действий на Авдеевском направлении в районе населенного пункта Бердычи данная машина была остановлена и захвачена штурмовыми подразделениями нашей группировки войск "Центр", - рассказал заместитель командира полка по вооружению с позывным "Казань".По его словам, украинские военнослужащие бросили машину на поле боя, в качестве трофея ее, в свою очередь, забрали штурмовики группировки "Центр".Он уточнил, что данной машине - порядка 50 лет, передали их Украине для эвакуации танков Abrams. Данная модель по ряду показателей проигрывает аналогичным экземплярам российского производства. По словам специалиста, в ближайшие несколько дней машину удастся восстановить.Кроме того, военнослужащие ЦВО поразили и эвакуировали с Авдеевского участка фронта американскую инженерную машину разграждения М1150 ABV ВСУ, созданную на базе танка M1A1SA Abrams."Прорывная штурмовая машина М1150 Shredder предназначена для проделывания проходов в узлах заграждения. Попала она к нам после повреждения. Повреждена эта машина была точным попаданием нашего дрона в оптические приборы, и, получается, ее полностью "ослепили". После "ослепления" машина изменила направление и заехала на минное поле. Произошел подрыв задней левой части", - рассказал заместитель командира полка с позывным "Вольск".По словам военнослужащего, данная машина создана на базе американского танка Abrams. На данный момент специалисты ремонтного подразделения изучают и восстанавливают машину. Эвакуировали машину двумя тягачами."Масса составляет 70 тонн. Данный аппарат вязнет в нашем грунте. Эта машина, может быть, была разработана для пустынной местности, но не для чернозема. В настоящий момент эта машина предназначена только для разгона демонстрантов-фермеров в Германии, на СВО она не применима", - отметил военнослужащий, комментируя качества М1150 Shredder.Также уссурийские десантники спасли и вывезли из опасной зоны женщину с детьми, пытавшихся самостоятельно выехать в ЛНР из Часова Яра, один ребенок и бойцы получили ранения, сообщили в МО РФ."Снайперская группа Уссурийских десантников возвращалась в пункт временной дислокации после выполнения боевой задачи в районе Часова Яра. По дороге на автомобиле двигалась семья беженцев из города: женщина с двумя малолетними детьми, которые бежали от войны из Часова Яра к родственникам в ЛНР", - пояснили в МО РФ.Машина с беженцами подверглась ударам украинской ствольной артиллерии и дронов-камикадзе. Во время атаки семья успела выскочить из машины, которую сожгли ударные беспилотники ВСУ."В этот момент по дороге возвращались снайперы-десантники и также попали под обстрел ВСУ. Первая подгруппа, проявляя беспримерную отвагу и мужество, смогла укрыть их (семью – ред.) от обстрела и стала вести прицельный огонь по FPV-дронам ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве.Уточняется, что десантники использовали дымовые шашки, операторы дронов ВСУ потеряли их всех из виду. По данным МО, во время очередной атаки ВСУ бойцы и один ребенок получили ранения."В этот момент к ним подоспел командир снайперской группы на другом автомобиле и успешно эвакуировал на нем женщину с детьми и своих боевых товарищей, попутно прикрывая эвакуацию и сбив из стрелкового оружия несколько дронов-камикадзе ВСУ. После выхода в безопасный район всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, в том числе одному несовершеннолетнему мальчику. Все они были эвакуированы в медицинские учреждения, где их жизни и здоровью ничего не угрожает", - заверили в министерстве.

https://ukraina.ru/20240426/1054741977.html

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