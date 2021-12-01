«Северный поток-2» был достроен несмотря на жесточайшее сопротивление США, в данный момент идет его сертификация.
Белый дом не хочет вводить санкции против трубопровода из опасений испортить отношения с европейскими союзниками, однако находящаяся в оппозиции Республиканская партия США добилась рассмотрения Конгрессом Штатов новых рескрипций в отношении проекта.
В то же время Россия не считает, что новые санкции США в случае их принятия смогут повлиять на сроки сертификации газопровода.
«Это [ввод в эксплуатацию "Северного потока-2"] будет означать перезапуск газовых потоков в Европе, и это еще больше усложнит нашу способность импортировать газ из ЕС, что потенциально вернет нас в ситуацию с зависимостью от поставок газа из России», — сказал Коболев.
Украинские власти уже который год кичатся своим «избавлением от зависимости от российского газа», хотя в действительности покупают его же, но через европейских посредников.
До сих пор Киев использует схему так называемого виртуального реверса, отбирая транзитный газ из своей трубы, производя после этого взаиморасчет с тем или иным европейским заказчиком «Газпрома».
Первый удар по этой схеме нанесла Венгрия, в текущем году подписавшая новый контракт о поставках российского газа по Балканскому газопроводу, идущему в обход Украины.
Киев получал более половины всего импортного газа от венгров по «виртуальному реверсу».
Единственная страна, с которой теперь можно работать подобным образом, это Словакия, которая имеет достаточные законтрактованные гарантированные объемы газа «Газпрома».
Другого газа кроме российского в регионе физически нет, по крайней мере в тех объемах, которые нужны Украине.
Поэтому прекращение транзита газа через Украину будет означать и прекращение реверса — прокачки газа по украинской ГТС в обратном направлении — причем как виртуального, так и реального.
В данный момент Украине требуется около 10 млрд кубометров импортного газа ежегодно.
Это как раз тот объем, который предполагался для прокачки через Украину после запуска «Северного потока-2» главой «Газпрома» Алексеем Миллером.