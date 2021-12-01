После запуска «Северного потока-2» в 2022 году Украина может оказаться в ситуации, когда ему придется вернуться к прямым закупкам газа у российского «Газпрома», сказал бывший глава госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев 1 декабря на Киевском форуме по безопасности

«Северный поток-2» был достроен несмотря на жесточайшее сопротивление США, в данный момент идет его сертификация.

Белый дом не хочет вводить санкции против трубопровода из опасений испортить отношения с европейскими союзниками, однако находящаяся в оппозиции Республиканская партия США добилась рассмотрения Конгрессом Штатов новых рескрипций в отношении проекта.

В то же время Россия не считает, что новые санкции США в случае их принятия смогут повлиять на сроки сертификации газопровода.

«Это [ввод в эксплуатацию "Северного потока-2"] будет означать перезапуск газовых потоков в Европе, и это еще больше усложнит нашу способность импортировать газ из ЕС, что потенциально вернет нас в ситуацию с зависимостью от поставок газа из России», — сказал Коболев.

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До сих пор Киев использует схему так называемого виртуального реверса, отбирая транзитный газ из своей трубы, производя после этого взаиморасчет с тем или иным европейским заказчиком «Газпрома».

Первый удар по этой схеме нанесла Венгрия, в текущем году подписавшая новый контракт о поставках российского газа по Балканскому газопроводу, идущему в обход Украины.

Киев получал более половины всего импортного газа от венгров по «виртуальному реверсу».

Единственная страна, с которой теперь можно работать подобным образом, это Словакия, которая имеет достаточные законтрактованные гарантированные объемы газа «Газпрома».

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Поэтому прекращение транзита газа через Украину будет означать и прекращение реверса — прокачки газа по украинской ГТС в обратном направлении — причем как виртуального, так и реального.

В данный момент Украине требуется около 10 млрд кубометров импортного газа ежегодно.

Это как раз тот объем, который предполагался для прокачки через Украину после запуска «Северного потока-2» главой «Газпрома» Алексеем Миллером.