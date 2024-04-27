Донецкий фронт. Группировка "Центр" генерала Мордвичева добивает остатки авдеевской группировки ВСУ - 27.04.2024 Украина.ру
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Донецкий фронт. Группировка "Центр" генерала Мордвичева добивает остатки авдеевской группировки ВСУ
Донецкий фронт. Группировка "Центр" генерала Мордвичева добивает остатки авдеевской группировки ВСУ - 27.04.2024 Украина.ру
Донецкий фронт. Группировка "Центр" генерала Мордвичева добивает остатки авдеевской группировки ВСУ
Армия России продолжает успешное наступление к западу от Авдеевки: в пятницу под ее контроль перешли два населенных пункта — Бердычи и Семеновка. И в первом, и во втором подняты российские триколоры. Освобождение этих сел стало возможным благодаря захвату Очеретино, которое произошло на днях
2024-04-27T06:33
2024-04-27T08:00
эксклюзив
сво
спецоперация
авдеевка
россия
игорь стрелков
александр ходаковский
вооруженные силы украины
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О том, что стоит за успешными действиями российской армии, рассказал изданию Украина.ру донецкий офицер с позывным "Оцелот"."Вы заметили, как мы стали успешно продвигаться севернее Донецка? Мы ж за Бердычи дрались еще с прошлой осени, как только начался штурм Авдеевки, а теперь они пали. Раньше ведь такой скорости у нашего продвижения не было — мы неделями, месяцами могли рубиться за одно село, а теперь берем за день-два.Можно осторожно говорить, что появляются первые признаки слома укропов. Фактически два подразделения ВСУ отказались защищать Очеретино — одно отказалось выходить на позиции, чтобы заменить по ротации "побратимов", а "побратимы", увидев такое безобразие, сами снялись с позиций и наутек. Если такие ситуации будут раз за разом проявляться, то мы тогда можем в полной мере констатировать начало надлома.Второй признак надлома — это сдача в плен. Должно быть много пленных, но такого пока нет. Нет массовой, именно массовой, сдачи в плен. Поэтому мы и говорим о начале надлома, а не о надломе", — констатировал Оцелот.По словам нашего собеседника, значительная часть авдеевской группировки уничтожена, остальные устали и фактически деморализованы. Ситуацию спасает только большое количество у ВСУ FPV-дронов, затрудняющих и замедляющих российское продвижение."Из Бердычей укропы бежали в Новоселковку Первую. Вот-вот падет Нетайлово. За ним — Карловка. Из-за того, что Стрелков летом 2014 года увел свои подразделения из Карловки, ее покинули и подразделения Ходаковского и Безлера. Если фланг у вас оголен, то защищать что-либо бессмысленно — вас окружат. Вот так все эти села тогда и были захвачены. Теперь мы их освободили.Очень успешно развивается наше наступление на север — в сторону Нью-Йорка. Фактически мы идем в тыл группировки, которая кошмарит Горловку", — сказал нам "Оцелот".Итак, российская армия под Донецком наступает по четырем направлениям: на юго-запад в сторону Угледара (вчера вечером стало известно, что наши подразделения вошли в село Парасковиевку), на запад — в сторону Курахово и в сторону Селидово, а также на север — в сторону Нью-Йорка. Кроме того, продолжаем выбивать ВСУ из Красногоровки. Так в последнем населенном пункте был занят укреп под названием "Дом Миныча", а также сеть траншей северо-восточней Красногоровки."Как в свое время Великая Отечественная война дала СССР талантливых командармов и командующих фронтами, так и СВО выдвинула в первые ряды таких командующих, как, например, генерал Андрей Мордвичев, который стоит во главе нашей группировки "Центр". Именно под его командованием мы освободили Авдеевку, за что он и получил Героя Россия, и сейчас успешно продолжаем громить недобитую авдеевскую группировку ВСУ", — констатировал Оцелот.Неожиданно российская армия, как сообщили в пятницу телеграм-каналы, прорвала украинскую оборону на Купянском направлении: освобождено село Кисловка, а соседний населенный пункт Котляровка в "мешке".
https://ukraina.ru/20240425/1054721982.html
https://ukraina.ru/20240422/1054657572.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сво, спецоперация, авдеевка, россия, игорь стрелков, александр ходаковский, вооруженные силы украины
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Авдеевка, Россия, Игорь Стрелков, Александр Ходаковский, Вооруженные силы Украины

Донецкий фронт. Группировка "Центр" генерала Мордвичева добивает остатки авдеевской группировки ВСУ

06:33 27.04.2024 (обновлено: 08:00 27.04.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Армия России продолжает успешное наступление к западу от Авдеевки: в пятницу под ее контроль перешли два населенных пункта — Бердычи и Семеновка. И в первом, и во втором подняты российские триколоры. Освобождение этих сел стало возможным благодаря захвату Очеретино, которое произошло на днях
О том, что стоит за успешными действиями российской армии, рассказал изданию Украина.ру донецкий офицер с позывным "Оцелот".
"Вы заметили, как мы стали успешно продвигаться севернее Донецка? Мы ж за Бердычи дрались еще с прошлой осени, как только начался штурм Авдеевки, а теперь они пали. Раньше ведь такой скорости у нашего продвижения не было — мы неделями, месяцами могли рубиться за одно село, а теперь берем за день-два.
Можно осторожно говорить, что появляются первые признаки слома укропов. Фактически два подразделения ВСУ отказались защищать Очеретино — одно отказалось выходить на позиции, чтобы заменить по ротации "побратимов", а "побратимы", увидев такое безобразие, сами снялись с позиций и наутек. Если такие ситуации будут раз за разом проявляться, то мы тогда можем в полной мере констатировать начало надлома.
Второй признак надлома — это сдача в плен. Должно быть много пленных, но такого пока нет. Нет массовой, именно массовой, сдачи в плен. Поэтому мы и говорим о начале надлома, а не о надломе", — констатировал Оцелот.
Работа САУ Акация 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
25 апреля, 14:59
Донецкий фронт. ВСУ стоят на пороге полного разгрома на авдеевском и марьинском направленияхЗа последние сутки российская армия добилась существенных успехов: освобождены Очеретино и Новобахмутовка, вот-вот падет кирпичный завод в Красногоровке, ставший сердцем украинской обороны в этом городе. Украинцам придется уйти из-под Донецка
По словам нашего собеседника, значительная часть авдеевской группировки уничтожена, остальные устали и фактически деморализованы. Ситуацию спасает только большое количество у ВСУ FPV-дронов, затрудняющих и замедляющих российское продвижение.
"Из Бердычей укропы бежали в Новоселковку Первую. Вот-вот падет Нетайлово. За ним — Карловка. Из-за того, что Стрелков летом 2014 года увел свои подразделения из Карловки, ее покинули и подразделения Ходаковского и Безлера. Если фланг у вас оголен, то защищать что-либо бессмысленно — вас окружат. Вот так все эти села тогда и были захвачены. Теперь мы их освободили.
Очень успешно развивается наше наступление на север — в сторону Нью-Йорка. Фактически мы идем в тыл группировки, которая кошмарит Горловку", — сказал нам "Оцелот".
Работа САУ Акация 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
22 апреля, 19:38
Донецкий фронт. Российская армия штурмует Красногоровку с помощью Чудо-ТанкаВ зоне СВО на Часов-ярском направлении пока продвижения нет – позиционные бои. Сражения идут в микрорайоне Часов Яра "Канал". Российская авиация обрабатывает ФАБами позиции ВСУ в самом городе, а российская армия готовится к штурму водоканала "Северский Донец – "Донбасс"
Итак, российская армия под Донецком наступает по четырем направлениям: на юго-запад в сторону Угледара (вчера вечером стало известно, что наши подразделения вошли в село Парасковиевку), на запад — в сторону Курахово и в сторону Селидово, а также на север — в сторону Нью-Йорка. Кроме того, продолжаем выбивать ВСУ из Красногоровки. Так в последнем населенном пункте был занят укреп под названием "Дом Миныча", а также сеть траншей северо-восточней Красногоровки.
"Как в свое время Великая Отечественная война дала СССР талантливых командармов и командующих фронтами, так и СВО выдвинула в первые ряды таких командующих, как, например, генерал Андрей Мордвичев, который стоит во главе нашей группировки "Центр". Именно под его командованием мы освободили Авдеевку, за что он и получил Героя Россия, и сейчас успешно продолжаем громить недобитую авдеевскую группировку ВСУ", — констатировал Оцелот.
Неожиданно российская армия, как сообщили в пятницу телеграм-каналы, прорвала украинскую оборону на Купянском направлении: освобождено село Кисловка, а соседний населенный пункт Котляровка в "мешке".
 
ЭксклюзивСВОСпецоперацияАвдеевкаРоссияИгорь СтрелковАлександр ХодаковскийВооруженные силы Украины
 
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