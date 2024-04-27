https://ukraina.ru/20240427/1054766781.html

Донецкий фронт. Группировка "Центр" генерала Мордвичева добивает остатки авдеевской группировки ВСУ

Донецкий фронт. Группировка "Центр" генерала Мордвичева добивает остатки авдеевской группировки ВСУ - 27.04.2024 Украина.ру

Донецкий фронт. Группировка "Центр" генерала Мордвичева добивает остатки авдеевской группировки ВСУ

Армия России продолжает успешное наступление к западу от Авдеевки: в пятницу под ее контроль перешли два населенных пункта — Бердычи и Семеновка. И в первом, и во втором подняты российские триколоры. Освобождение этих сел стало возможным благодаря захвату Очеретино, которое произошло на днях

2024-04-27T06:33

2024-04-27T06:33

2024-04-27T08:00

эксклюзив

сво

спецоперация

авдеевка

россия

игорь стрелков

александр ходаковский

вооруженные силы украины

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О том, что стоит за успешными действиями российской армии, рассказал изданию Украина.ру донецкий офицер с позывным "Оцелот"."Вы заметили, как мы стали успешно продвигаться севернее Донецка? Мы ж за Бердычи дрались еще с прошлой осени, как только начался штурм Авдеевки, а теперь они пали. Раньше ведь такой скорости у нашего продвижения не было — мы неделями, месяцами могли рубиться за одно село, а теперь берем за день-два.Можно осторожно говорить, что появляются первые признаки слома укропов. Фактически два подразделения ВСУ отказались защищать Очеретино — одно отказалось выходить на позиции, чтобы заменить по ротации "побратимов", а "побратимы", увидев такое безобразие, сами снялись с позиций и наутек. Если такие ситуации будут раз за разом проявляться, то мы тогда можем в полной мере констатировать начало надлома.Второй признак надлома — это сдача в плен. Должно быть много пленных, но такого пока нет. Нет массовой, именно массовой, сдачи в плен. Поэтому мы и говорим о начале надлома, а не о надломе", — констатировал Оцелот.По словам нашего собеседника, значительная часть авдеевской группировки уничтожена, остальные устали и фактически деморализованы. Ситуацию спасает только большое количество у ВСУ FPV-дронов, затрудняющих и замедляющих российское продвижение."Из Бердычей укропы бежали в Новоселковку Первую. Вот-вот падет Нетайлово. За ним — Карловка. Из-за того, что Стрелков летом 2014 года увел свои подразделения из Карловки, ее покинули и подразделения Ходаковского и Безлера. Если фланг у вас оголен, то защищать что-либо бессмысленно — вас окружат. Вот так все эти села тогда и были захвачены. Теперь мы их освободили.Очень успешно развивается наше наступление на север — в сторону Нью-Йорка. Фактически мы идем в тыл группировки, которая кошмарит Горловку", — сказал нам "Оцелот".Итак, российская армия под Донецком наступает по четырем направлениям: на юго-запад в сторону Угледара (вчера вечером стало известно, что наши подразделения вошли в село Парасковиевку), на запад — в сторону Курахово и в сторону Селидово, а также на север — в сторону Нью-Йорка. Кроме того, продолжаем выбивать ВСУ из Красногоровки. Так в последнем населенном пункте был занят укреп под названием "Дом Миныча", а также сеть траншей северо-восточней Красногоровки."Как в свое время Великая Отечественная война дала СССР талантливых командармов и командующих фронтами, так и СВО выдвинула в первые ряды таких командующих, как, например, генерал Андрей Мордвичев, который стоит во главе нашей группировки "Центр". Именно под его командованием мы освободили Авдеевку, за что он и получил Героя Россия, и сейчас успешно продолжаем громить недобитую авдеевскую группировку ВСУ", — констатировал Оцелот.Неожиданно российская армия, как сообщили в пятницу телеграм-каналы, прорвала украинскую оборону на Купянском направлении: освобождено село Кисловка, а соседний населенный пункт Котляровка в "мешке".

https://ukraina.ru/20240425/1054721982.html

https://ukraina.ru/20240422/1054657572.html

авдеевка

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, авдеевка, россия, игорь стрелков, александр ходаковский, вооруженные силы украины