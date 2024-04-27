Донецкий фронт. Группировка "Центр" генерала Мордвичева добивает остатки авдеевской группировки ВСУ
06:33 27.04.2024 (обновлено: 08:00 27.04.2024)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Армия России продолжает успешное наступление к западу от Авдеевки: в пятницу под ее контроль перешли два населенных пункта — Бердычи и Семеновка. И в первом, и во втором подняты российские триколоры. Освобождение этих сел стало возможным благодаря захвату Очеретино, которое произошло на днях
О том, что стоит за успешными действиями российской армии, рассказал изданию Украина.ру донецкий офицер с позывным "Оцелот".
"Вы заметили, как мы стали успешно продвигаться севернее Донецка? Мы ж за Бердычи дрались еще с прошлой осени, как только начался штурм Авдеевки, а теперь они пали. Раньше ведь такой скорости у нашего продвижения не было — мы неделями, месяцами могли рубиться за одно село, а теперь берем за день-два.
Можно осторожно говорить, что появляются первые признаки слома укропов. Фактически два подразделения ВСУ отказались защищать Очеретино — одно отказалось выходить на позиции, чтобы заменить по ротации "побратимов", а "побратимы", увидев такое безобразие, сами снялись с позиций и наутек. Если такие ситуации будут раз за разом проявляться, то мы тогда можем в полной мере констатировать начало надлома.
Второй признак надлома — это сдача в плен. Должно быть много пленных, но такого пока нет. Нет массовой, именно массовой, сдачи в плен. Поэтому мы и говорим о начале надлома, а не о надломе", — констатировал Оцелот.
25 апреля, 14:59Донецкий фронт. ВСУ стоят на пороге полного разгрома на авдеевском и марьинском направленияхЗа последние сутки российская армия добилась существенных успехов: освобождены Очеретино и Новобахмутовка, вот-вот падет кирпичный завод в Красногоровке, ставший сердцем украинской обороны в этом городе. Украинцам придется уйти из-под Донецка
По словам нашего собеседника, значительная часть авдеевской группировки уничтожена, остальные устали и фактически деморализованы. Ситуацию спасает только большое количество у ВСУ FPV-дронов, затрудняющих и замедляющих российское продвижение.
"Из Бердычей укропы бежали в Новоселковку Первую. Вот-вот падет Нетайлово. За ним — Карловка. Из-за того, что Стрелков летом 2014 года увел свои подразделения из Карловки, ее покинули и подразделения Ходаковского и Безлера. Если фланг у вас оголен, то защищать что-либо бессмысленно — вас окружат. Вот так все эти села тогда и были захвачены. Теперь мы их освободили.
Очень успешно развивается наше наступление на север — в сторону Нью-Йорка. Фактически мы идем в тыл группировки, которая кошмарит Горловку", — сказал нам "Оцелот".
22 апреля, 19:38Донецкий фронт. Российская армия штурмует Красногоровку с помощью Чудо-ТанкаВ зоне СВО на Часов-ярском направлении пока продвижения нет – позиционные бои. Сражения идут в микрорайоне Часов Яра "Канал". Российская авиация обрабатывает ФАБами позиции ВСУ в самом городе, а российская армия готовится к штурму водоканала "Северский Донец – "Донбасс"
Итак, российская армия под Донецком наступает по четырем направлениям: на юго-запад в сторону Угледара (вчера вечером стало известно, что наши подразделения вошли в село Парасковиевку), на запад — в сторону Курахово и в сторону Селидово, а также на север — в сторону Нью-Йорка. Кроме того, продолжаем выбивать ВСУ из Красногоровки. Так в последнем населенном пункте был занят укреп под названием "Дом Миныча", а также сеть траншей северо-восточней Красногоровки.
"Как в свое время Великая Отечественная война дала СССР талантливых командармов и командующих фронтами, так и СВО выдвинула в первые ряды таких командующих, как, например, генерал Андрей Мордвичев, который стоит во главе нашей группировки "Центр". Именно под его командованием мы освободили Авдеевку, за что он и получил Героя Россия, и сейчас успешно продолжаем громить недобитую авдеевскую группировку ВСУ", — констатировал Оцелот.
Неожиданно российская армия, как сообщили в пятницу телеграм-каналы, прорвала украинскую оборону на Купянском направлении: освобождено село Кисловка, а соседний населенный пункт Котляровка в "мешке".