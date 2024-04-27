https://ukraina.ru/20240427/1054767738.html

Утро на Украине началось с воздушной тревоги и взрывов

Утро на Украине началось с воздушной тревоги и взрывов - 27.04.2024 Украина.ру

Утро на Украине началось с воздушной тревоги и взрывов

В ночь на субботу в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины звучала воздушная тревога.

2024-04-27T07:17

2024-04-27T07:17

2024-04-27T07:35

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воздушная тревога

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Чуть позже она распространилась на Хмельницкую, Ровенскую, Волынскую, Львовскую, Тернопольскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области.Затем тревогу объявили на всей территории страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Несколько взрывов прозвучало в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко.Украинские СМИ также проинформировали о взрывах в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областях.Кроме того, взрывы раздавались в украинском Харькове и Днепропетровске.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударе по городу Стрый во Львовской области.Позже он сообщил о "еще одном прилете" в Стрый.Лебедев также информировал об ударах в Житомирской и Тернопольской областях Украины.Кроме того, удар был зафиксирован в украинском городе Кривой Рог."Кривой Рог. Прилет где-то в городе, с сильной детонацией", - указал подпольщик. Помимо прочего, Вооруженные силы России ударили в район железнодорожного вокзала в подконтрольном ВСУ Херсоне.

https://ukraina.ru/20240426/1054725153.html

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взрыв, новости, украина, киев, тревога, воздушная тревога