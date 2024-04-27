Утро на Украине началось с воздушной тревоги и взрывов
07:17 27.04.2024 (обновлено: 07:35 27.04.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
В ночь на субботу в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины звучала воздушная тревога.
Чуть позже она распространилась на Хмельницкую, Ровенскую, Волынскую, Львовскую, Тернопольскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области.
Затем тревогу объявили на всей территории страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Несколько взрывов прозвучало в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко.
Украинские СМИ также проинформировали о взрывах в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областях.
Кроме того, взрывы раздавались в украинском Харькове и Днепропетровске.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударе по городу Стрый во Львовской области.
"Прямо сейчас прилетело в Стрый Львовской области", - написал он в телеграм-канале.
Позже он сообщил о "еще одном прилете" в Стрый.
Лебедев также информировал об ударах в Житомирской и Тернопольской областях Украины.
Кроме того, удар был зафиксирован в украинском городе Кривой Рог.
"Кривой Рог. Прилет где-то в городе, с сильной детонацией", - указал подпольщик.
Помимо прочего, Вооруженные силы России ударили в район железнодорожного вокзала в подконтрольном ВСУ Херсоне.
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