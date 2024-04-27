Утро на Украине началось с воздушной тревоги и взрывов - 27.04.2024 Украина.ру
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Утро на Украине началось с воздушной тревоги и взрывов
Утро на Украине началось с воздушной тревоги и взрывов - 27.04.2024 Украина.ру
Утро на Украине началось с воздушной тревоги и взрывов
В ночь на субботу в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины звучала воздушная тревога.
2024-04-27T07:17
2024-04-27T07:35
взрыв
новости
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киев
тревога
воздушная тревога
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Чуть позже она распространилась на Хмельницкую, Ровенскую, Волынскую, Львовскую, Тернопольскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области.Затем тревогу объявили на всей территории страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Несколько взрывов прозвучало в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко.Украинские СМИ также проинформировали о взрывах в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областях.Кроме того, взрывы раздавались в украинском Харькове и Днепропетровске.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударе по городу Стрый во Львовской области.Позже он сообщил о "еще одном прилете" в Стрый.Лебедев также информировал об ударах в Житомирской и Тернопольской областях Украины.Кроме того, удар был зафиксирован в украинском городе Кривой Рог."Кривой Рог. Прилет где-то в городе, с сильной детонацией", - указал подпольщик. Помимо прочего, Вооруженные силы России ударили в район железнодорожного вокзала в подконтрольном ВСУ Херсоне.
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взрыв, новости, украина, киев, тревога, воздушная тревога
взрыв, Новости, Украина, Киев, тревога, воздушная тревога

Утро на Украине началось с воздушной тревоги и взрывов

07:17 27.04.2024 (обновлено: 07:35 27.04.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В ночь на субботу в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины звучала воздушная тревога.
Чуть позже она распространилась на Хмельницкую, Ровенскую, Волынскую, Львовскую, Тернопольскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области.
Затем тревогу объявили на всей территории страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Несколько взрывов прозвучало в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко.
Украинские СМИ также проинформировали о взрывах в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областях.
Кроме того, взрывы раздавались в украинском Харькове и Днепропетровске.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударе по городу Стрый во Львовской области.
"Прямо сейчас прилетело в Стрый Львовской области", - написал он в телеграм-канале.
Позже он сообщил о "еще одном прилете" в Стрый.
Лебедев также информировал об ударах в Житомирской и Тернопольской областях Украины.
Кроме того, удар был зафиксирован в украинском городе Кривой Рог.
"Кривой Рог. Прилет где-то в городе, с сильной детонацией", - указал подпольщик.
Помимо прочего, Вооруженные силы России ударили в район железнодорожного вокзала в подконтрольном ВСУ Херсоне.
пожар, возникший в результате ракетного удара - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Вчера, 05:00
Весь Харьков услышал мощные взрывы: военный эксперт рассказал, куда еще ударили российские военныеРоссийские военные наращивают огневое воздействие на Харьковском направлении. ВС РФ наносят огневое поражение по транспортным узлам и логистической цепи противника, также наносятся удары по промышленным объектам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
взрывНовостиУкраинаКиевтревогавоздушная тревога
 
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