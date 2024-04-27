https://ukraina.ru/20240427/1054769760.html

Гражданам Таджикистана отказывают во въезде в Россию. МИД Республики обеспокоился

Гражданам Таджикистана отказывают во въезде в Россию. МИД Республики обеспокоился - 27.04.2024 Украина.ру

Гражданам Таджикистана отказывают во въезде в Россию. МИД Республики обеспокоился

Граждане Таджикистана сталкиваются с проблемами при въезде в Россию, МИД Республики обеспокоен. Об этом рассказал сотрудник департамента информации МИД Таджикистана, пишет РИА Новости

2024-04-27T09:55

2024-04-27T09:55

2024-04-27T09:56

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Отмечается, что проблема доведена до сведения посла России в Душанбе Семена Григорьева на его встрече с замминистра иностранных дел Таджикистана Содика Имоми.Представитель ведомства отметил, что стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления и расширения взаимодействия двух стран в различных направлениях.Президент России Владимир Путин заявил, что Россия, по мнению экспертов, в ближайшие годы будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификации. Однако покрыть дефицит за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа нельзя.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов своим указом запретил на полгода предоставлять работу на основе патентов иностранцам по 35 видам экономической деятельности.Аксёнов также призвал ужесточить миграционную политику на федеральном уровне.Накануне, 3 апреля, в Москве задержали начальника отдела полиции "Коммунарский" Андрея Тургенева по делу о нелегальной миграции.По версии следствия, сотрудники полиции вместе с ещё несколькими коллегами создали организованную преступную группу и на протяжении долгого времени систематически получали деньги за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан.Ранее разгорелся скандал: мигрантке выдали подложный сертификат о знании русского языка. Сотрудник Многофункционального миграционного центра в подмосковной деревне Сахарово записал видео, на котором представительница Средней Азии имела на руках сертификат о знании русского языка, однако ни слова по-русски не понимала.

https://ukraina.ru/20240423/1054680156.html

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новости, таджикистан, россия, сергей аксенов, владимир путин, мид, мигранты, миграционный кризис, трудовые мигранты, миграция