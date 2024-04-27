Гражданам Таджикистана отказывают во въезде в Россию. МИД Республики обеспокоился - 27.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240427/1054769760.html
Гражданам Таджикистана отказывают во въезде в Россию. МИД Республики обеспокоился
Гражданам Таджикистана отказывают во въезде в Россию. МИД Республики обеспокоился - 27.04.2024 Украина.ру
Гражданам Таджикистана отказывают во въезде в Россию. МИД Республики обеспокоился
Граждане Таджикистана сталкиваются с проблемами при въезде в Россию, МИД Республики обеспокоен. Об этом рассказал сотрудник департамента информации МИД Таджикистана, пишет РИА Новости
2024-04-27T09:55
2024-04-27T09:56
новости
таджикистан
россия
сергей аксенов
владимир путин
мид
мигранты
миграционный кризис
трудовые мигранты
миграция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101175/74/1011757418_0:116:2210:1359_1920x0_80_0_0_29f8487506c7450b00310c3513baedf5.jpg
Отмечается, что проблема доведена до сведения посла России в Душанбе Семена Григорьева на его встрече с замминистра иностранных дел Таджикистана Содика Имоми.Представитель ведомства отметил, что стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления и расширения взаимодействия двух стран в различных направлениях.Президент России Владимир Путин заявил, что Россия, по мнению экспертов, в ближайшие годы будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификации. Однако покрыть дефицит за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа нельзя.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов своим указом запретил на полгода предоставлять работу на основе патентов иностранцам по 35 видам экономической деятельности.Аксёнов также призвал ужесточить миграционную политику на федеральном уровне.Накануне, 3 апреля, в Москве задержали начальника отдела полиции "Коммунарский" Андрея Тургенева по делу о нелегальной миграции.По версии следствия, сотрудники полиции вместе с ещё несколькими коллегами создали организованную преступную группу и на протяжении долгого времени систематически получали деньги за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан.Ранее разгорелся скандал: мигрантке выдали подложный сертификат о знании русского языка. Сотрудник Многофункционального миграционного центра в подмосковной деревне Сахарово записал видео, на котором представительница Средней Азии имела на руках сертификат о знании русского языка, однако ни слова по-русски не понимала.
https://ukraina.ru/20240423/1054680156.html
таджикистан
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101175/74/1011757418_107:0:2110:1502_1920x0_80_0_0_06beb5ce89986be4d9b6bd22d5ae7cc0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, таджикистан, россия, сергей аксенов, владимир путин, мид, мигранты, миграционный кризис, трудовые мигранты, миграция
Новости, Таджикистан, Россия, Сергей Аксенов, Владимир Путин, МИД, мигранты, миграционный кризис, трудовые мигранты, миграция

Гражданам Таджикистана отказывают во въезде в Россию. МИД Республики обеспокоился

09:55 27.04.2024 (обновлено: 09:56 27.04.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРейд Федеральной миграционной службы на рынках Челябинска
Рейд Федеральной миграционной службы на рынках Челябинска - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Граждане Таджикистана сталкиваются с проблемами при въезде в Россию, МИД Республики обеспокоен. Об этом рассказал сотрудник департамента информации МИД Таджикистана, пишет РИА Новости
"Таджикская сторона выразила обеспокоенность проблемами, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Таджикистана при пересечении госграницы РФ", — сказал он.
Отмечается, что проблема доведена до сведения посла России в Душанбе Семена Григорьева на его встрече с замминистра иностранных дел Таджикистана Содика Имоми.
Представитель ведомства отметил, что стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления и расширения взаимодействия двух стран в различных направлениях.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия, по мнению экспертов, в ближайшие годы будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификации. Однако покрыть дефицит за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа нельзя.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов своим указом запретил на полгода предоставлять работу на основе патентов иностранцам по 35 видам экономической деятельности.
Аксёнов также призвал ужесточить миграционную политику на федеральном уровне.
Накануне, 3 апреля, в Москве задержали начальника отдела полиции "Коммунарский" Андрея Тургенева по делу о нелегальной миграции.
По версии следствия, сотрудники полиции вместе с ещё несколькими коллегами создали организованную преступную группу и на протяжении долгого времени систематически получали деньги за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан.
Ранее разгорелся скандал: мигрантке выдали подложный сертификат о знании русского языка. Сотрудник Многофункционального миграционного центра в подмосковной деревне Сахарово записал видео, на котором представительница Средней Азии имела на руках сертификат о знании русского языка, однако ни слова по-русски не понимала.
Мигранта из Таджикистана, оскорбившего девушку за внешний вид, выдворят из России
23 апреля, 21:09
Мигранта из Таджикистана, оскорбившего девушек за внешний вид, выдворят из РоссииГражданина Таджикистана выдворят из России из-за того, что он оскорбил спортсменку UFC Ирину Алексееву и ее подругу за внешний вид. Соответствующее постановление вынес суд Челябинска, информирует пресс-служба ГУ МВД по региону
 
НовостиТаджикистанРоссияСергей АксеновВладимир ПутинМИДмигрантымиграционный кризиструдовые мигрантымиграция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:12Двое мирных жителей Херсонской области погибли от обстрела ВСУ
09:55Гражданам Таджикистана отказывают во въезде в Россию. МИД Республики обеспокоился
09:41ВС РФ ударили по ТЭЦ, психбольнице с ВСУшниками и складу на аэродроме
09:40Текст мирного договора. Главное на Украине на утро 27 апреля
09:00Подбили и эвакуировали западную технику, спасли беженцев: успехи российских военных
08:53Как польский генерал послужил и маршалу Пилсудскому, и генералиссимусу Сталину
08:36Депутат Рады назвал обстановку у Часова Яра сложной и пожаловался на нехватку военных
08:13Главное за ночь 27 апреля
07:55ВС РФ за ночь сбили почти 70 украинских дронов над Краснодарским краем и Крымом - Минобороны
07:38Поставками ATACMS США перешли рамки дозволенного - Константинов
07:17Утро на Украине началось с воздушной тревоги и взрывов
06:53Санкции против СПГ еще не объявлены. На что нацелены Запад и Россия?
06:33Донецкий фронт. Группировка "Центр" генерала Мордвичева добивает остатки авдеевской группировки ВСУ
06:27Александр Камкин: Запад нарезает салями из санкций и ракет для ВСУ, толкая мир к ядерному армагеддону
06:02Спецоперация на минувшей неделе. В Донбассе идут тяжелые бои, огневой вал под Харьковом
05:27Василий Ющук: Пока США пытаются выбить из рук России козырь в борьбе с ВСУ, Урал опасается лишь одного
05:27"Сначала патриотизм и адреналин, потом отступление до Львова". Украинские эксперты о настроениях в стране
05:20Эксперт: в Часовом Яре будет так же, как в Авдеевке, но ближайшие хорошие новости придут не оттуда
05:12Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов"
05:11"Искусство возможного": эксперт объяснил замедление ВС РФ за Новомихайловкой
Лента новостейМолния