Гражданам Таджикистана отказывают во въезде в Россию. МИД Республики обеспокоился
09:55 27.04.2024 (обновлено: 09:56 27.04.2024)
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРейд Федеральной миграционной службы на рынках Челябинска
Граждане Таджикистана сталкиваются с проблемами при въезде в Россию, МИД Республики обеспокоен. Об этом рассказал сотрудник департамента информации МИД Таджикистана, пишет РИА Новости
"Таджикская сторона выразила обеспокоенность проблемами, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Таджикистана при пересечении госграницы РФ", — сказал он.
Отмечается, что проблема доведена до сведения посла России в Душанбе Семена Григорьева на его встрече с замминистра иностранных дел Таджикистана Содика Имоми.
Представитель ведомства отметил, что стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления и расширения взаимодействия двух стран в различных направлениях.
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