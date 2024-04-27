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Поджигателю мемориала в память о погибших в "Крокусе" грозит тюрьма — прокуратура

Поджигателю мемориала в память о погибших в "Крокусе" грозит тюрьма — прокуратура - 27.04.2024 Украина.ру

Поджигателю мемориала в память о погибших в "Крокусе" грозит тюрьма — прокуратура

Расследование уголовного дела о поджоге стихийного мемориала в память о погибших в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" завершено. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы

2024-04-27T11:46

2024-04-27T11:46

2024-04-27T11:46

крокус сити

крокус сити холл

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поджог

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В начале апреля в поселке Десеновское в Новой Москве пьяный 48-летний москвич поджег мягкие игрушки и цветы. Стихийный мемориал образовался у закладного камня памятника погибшим в локальных конфликтах воинам. Камень почернел и осыпался.Поджигателю грозит до трех лет лишения свободы по статье о повреждении памятника погибшим при защите Отечества.Террористический акт в концертном зале в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, в результате трагедии погибли 145 человек.

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