Поджигателю мемориала в память о погибших в "Крокусе" грозит тюрьма — прокуратура - 27.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240427/1054771768.html
Поджигателю мемориала в память о погибших в "Крокусе" грозит тюрьма — прокуратура
Поджигателю мемориала в память о погибших в "Крокусе" грозит тюрьма — прокуратура - 27.04.2024 Украина.ру
Поджигателю мемориала в память о погибших в "Крокусе" грозит тюрьма — прокуратура
Расследование уголовного дела о поджоге стихийного мемориала в память о погибших в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" завершено. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы
2024-04-27T11:46
2024-04-27T11:46
крокус сити
крокус сити холл
новости
москва
поджог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/08/1054367805_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_d49c51c377098b5a3a88f6fe1727aaf8.jpg
В начале апреля в поселке Десеновское в Новой Москве пьяный 48-летний москвич поджег мягкие игрушки и цветы. Стихийный мемориал образовался у закладного камня памятника погибшим в локальных конфликтах воинам. Камень почернел и осыпался.Поджигателю грозит до трех лет лишения свободы по статье о повреждении памятника погибшим при защите Отечества.Террористический акт в концертном зале в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, в результате трагедии погибли 145 человек.
https://ukraina.ru/20240426/1054756439.html
крокус сити
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/08/1054367805_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_ade781b0254cf220e3418f05324c53f0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
крокус сити, крокус сити холл, новости, москва, поджог
Крокус Сити, Крокус Сити Холл, Новости, Москва, поджог

Поджигателю мемориала в память о погибших в "Крокусе" грозит тюрьма — прокуратура

11:46 27.04.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
Расследование уголовного дела о поджоге стихийного мемориала в память о погибших в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" завершено. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы
В начале апреля в поселке Десеновское в Новой Москве пьяный 48-летний москвич поджег мягкие игрушки и цветы. Стихийный мемориал образовался у закладного камня памятника погибшим в локальных конфликтах воинам. Камень почернел и осыпался.
Поджигателю грозит до трех лет лишения свободы по статье о повреждении памятника погибшим при защите Отечества.
Террористический акт в концертном зале в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, в результате трагедии погибли 145 человек.
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Вчера, 15:33
Силовики задержали нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе"Сотрудники силовых ведомств задержали ещё одного фигуранта по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили журналисты "РБК" со ссылкой на источник в МВД
 
Крокус СитиКрокус Сити ХоллНовостиМоскваподжог
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:53О мобилизации ради освобождения Харькова и терроре против фронтовиков в тылу - герой СВО Григоров
11:48Нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае приостановил работу после атак ВСУ
11:46Поджигателю мемориала в память о погибших в "Крокусе" грозит тюрьма — прокуратура
11:37Украинский курсант освоил рукопашный бой, чтобы сбежать с чемпионата Европы в Москву
10:47"Должны молиться на налоги": депутат Рады разрешил говорить по-русски тем, кто тратит на ВСУ
10:12Двое мирных жителей Херсонской области погибли от обстрела ВСУ
09:55Гражданам Таджикистана отказывают во въезде в Россию. МИД Республики обеспокоился
09:41ВС РФ ударили по ТЭЦ, психбольнице с ВСУшниками и складу на аэродроме
09:40Текст мирного договора. Главное на Украине на утро 27 апреля
09:00Подбили и эвакуировали западную технику, спасли беженцев: успехи российских военных
08:53Как польский генерал послужил и маршалу Пилсудскому, и генералиссимусу Сталину
08:36Депутат Рады назвал обстановку у Часова Яра сложной и пожаловался на нехватку военных
08:13Главное за ночь 27 апреля
07:55ВС РФ за ночь сбили почти 70 украинских дронов над Краснодарским краем и Крымом - Минобороны
07:38Поставками ATACMS США перешли рамки дозволенного - Константинов
07:17Утро на Украине началось с воздушной тревоги и взрывов
06:53Санкции против СПГ еще не объявлены. На что нацелены Запад и Россия?
06:33Донецкий фронт. Группировка "Центр" генерала Мордвичева добивает остатки авдеевской группировки ВСУ
06:27Александр Камкин: Запад нарезает салями из санкций и ракет для ВСУ, толкая мир к ядерному армагеддону
06:02Спецоперация на минувшей неделе. В Донбассе идут тяжелые бои, огневой вал под Харьковом
Лента новостейМолния