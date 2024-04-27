https://ukraina.ru/20240427/1054750010.html

"Сначала патриотизм и адреналин, потом отступление до Львова". Украинские эксперты о настроениях в стране

"Сначала патриотизм и адреналин, потом отступление до Львова". Украинские эксперты о настроениях в стране - 27.04.2024 Украина.ру

"Сначала патриотизм и адреналин, потом отступление до Львова". Украинские эксперты о настроениях в стране

В украинском экспертном сообществе обсуждают ситуацию, в которой оказались миллионы выехавших из страны граждан, и думают над тем, насколько велико желание воевать у тех, кто остался

2024-04-27T05:27

2024-04-27T05:27

2024-04-27T05:27

эксклюзив

сво

украина

всу

мобилизация

дмитрий разумков

вадим карасев

александр дубинский

социология

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0f/1052135352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e3f388a6e54ae419cf2c6142d0ef238.jpg

Украинское общество не понимает, сколько еще продлится война и пребывает в депрессии, констатирует украинский политолог Вадим Карасев. Комментируя последствия предоставления Киеву пакета американской помощи, он отметил, что "вовлечение Америки в войну мотивирует другую сторону"."Это парадокс. Нам (киевскому режиму – Ред.) дают военную помощь. Противника это мобилизует, а нас не очень мобилизует", - сказал Карасев, напомнив о ситуации с теми украинцами, которые находятся за границей и не горят желанием возвращаться и служить в ВСУ."Да и здесь (на Украине – Ред.) не горят желанием идти воевать. Значит, мы что-то неправильно объясняем или не даем перспективу, в чем наша победа будет заключаться", – сказал Карасев в эфире интернет-канала "Вышка".По мнению эксперта, у России сейчас перевес над ВСУ примерно в 170 тысяч достаточно мотивированных бойцов.Тем временем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава может оказать Украине помощь в вопросе возвращения домой военнообязанных мужчин."Думаю, многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе и слышат, сколько усилий мы должны прилагать, чтобы помочь Украине", - сказал министр, чьи слова приводит Reuters.На Украине не все согласны с методами такого юридического радикализма по отношению к уехавшим. Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предвидит крайне негативные последствия. По его мнению, "отказ в консульских услугах отрежет украинцев на десять лет от страны"."Кто успеет, получит паспорт сейчас, а кто не успеет, он на него плюнет и получит паспорт другого государства. И вы потеряете целое поколение", - заявил политик, выступая в парламенте (запись выступления обнародовало в своем телеграм-канале украинское издание "Страна").Разумков подчеркнул, что отказ в предоставлении консульских услуг находящимся за границей гражданам не соответствует Конституции Украины. Равно как нельзя считать справедливым порядок бронирования от призыва состоятельных граждан, заявил политик, добавив, что "у нас не рабовладельческий строй"."Вы просто как всегда нарушаете закон, как вы будете от людей требовать его выполнять?" - обратился он к парламентариям с риторическим вопросом.Комментируя это заявление, популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" отмечает, что многие выехавшие украинцы уже смотрят на будущее своей страны со скепсисом."И с каждым месяцем продолжения войны они будут все глубже пускать корни в чужие земли. Тем более, что правительству по-прежнему нечего им предложить, чтобы мотивировать вернуться на Украину. К тому же, видя, как поступают власти внутри страны с переселенцами и учитывая "нововведения" от МИДа, украинские беженцы за рубежом триста раз подумают, стоит ли им вообще возвращаться", - считают авторы канала.Отказом Украины от собственных граждан назвал решение о приостановке предоставления консульских услуг находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. По его мнению, высказанном в телеграм-канале (известно, что этот канал ведут адвокаты опального политика), это "прямой путь для миллионов украинцев для получения политического убежища".Конечно, есть и те, кто считает действия властей правильными. В основном это те, кому отправка на передовую в ближайшей перспективе не грозит. Волонтер Юлия Баранько обращает внимание на то, что общая ситуация демотивирует военнослужащих ВСУ: они видят забеги от ТЦК, протесты не получивших паспорта в Варшаве и прочие "танцы с бубнами"."И не видят своих семей, отдыха, перспектив возвращения к нормальной жизни… Банально не видят уважения и поддержки гражданских. Год на патриотизме, второй на адреналине, а на третий (условно, может на пятый) начнут вывозить свои семьи за границу и потихоньку отступать. До Киева, до Львова?", - написала волонтер в своем аккаунте в одной из соцсетей. Тем временем на Украине продолжается процесс ужесточения мобилизации. Территориальные центры комплектования (ТЦК) работают круглосуточно и без выходных, сообщает пресс-служба украинских Сухопутных войск."Уважаемые граждане. Появляется много информации об очередях возле ТЦК. Это хорошо, что многие люди решили обновить данные или стать на учет. Но хотим вам сообщить: Территориальные центры комплектования (ТЦК) работают 24/7. Вы можете прийти в любое удобное для вас время", – говорится в сообщении.Очереди могли возникнуть по той причине, что в соответствии с законом об усилении мобилизации (он вступит в силу в середине мая) военнообязанных украинцев, которые в 60-дневный срок не обновят свои данные, автоматически будут считать уклонистами - со всеми вытекающими последствиями.Все это сказывается на общественных настроениях. Комментируя результаты общенационального социологического опроса, проведенного совместно Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова, оппозиционный и гонимый теперь на Украине (при помощи западных цифровых монополистов) телеграм-канал ЗеРада пишет: "…на Украине отношение к войне фактически стало признаком классового неравенства и отличия одновременно. За войну топит элита, против – народ".Авторы канала отмечают, что военная повестка пока держится на Украине по той причине, что "на стороне войны аппарат принуждения и внешние "партнеры".

https://ukraina.ru/20240426/1054719516.html

https://ukraina.ru/20240425/1054688811.html

https://ukraina.ru/20240423/1054648472.html

украина

киев

варшава

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, дмитрий разумков, вадим карасев, александр дубинский, социология, политика, эксперты, вооруженные силы украины, верховная рада, киев, варшава, reuters