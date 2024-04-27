"Сначала патриотизм и адреналин, потом отступление до Львова". Украинские эксперты о настроениях в стране - 27.04.2024 Украина.ру
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"Сначала патриотизм и адреналин, потом отступление до Львова". Украинские эксперты о настроениях в стране
"Сначала патриотизм и адреналин, потом отступление до Львова". Украинские эксперты о настроениях в стране - 27.04.2024 Украина.ру
"Сначала патриотизм и адреналин, потом отступление до Львова". Украинские эксперты о настроениях в стране
В украинском экспертном сообществе обсуждают ситуацию, в которой оказались миллионы выехавших из страны граждан, и думают над тем, насколько велико желание воевать у тех, кто остался
2024-04-27T05:27
2024-04-27T05:27
эксклюзив
сво
украина
всу
мобилизация
дмитрий разумков
вадим карасев
александр дубинский
социология
политика
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Украинское общество не понимает, сколько еще продлится война и пребывает в депрессии, констатирует украинский политолог Вадим Карасев. Комментируя последствия предоставления Киеву пакета американской помощи, он отметил, что "вовлечение Америки в войну мотивирует другую сторону"."Это парадокс. Нам (киевскому режиму – Ред.) дают военную помощь. Противника это мобилизует, а нас не очень мобилизует", - сказал Карасев, напомнив о ситуации с теми украинцами, которые находятся за границей и не горят желанием возвращаться и служить в ВСУ."Да и здесь (на Украине – Ред.) не горят желанием идти воевать. Значит, мы что-то неправильно объясняем или не даем перспективу, в чем наша победа будет заключаться", – сказал Карасев в эфире интернет-канала "Вышка".По мнению эксперта, у России сейчас перевес над ВСУ примерно в 170 тысяч достаточно мотивированных бойцов.Тем временем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава может оказать Украине помощь в вопросе возвращения домой военнообязанных мужчин."Думаю, многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе и слышат, сколько усилий мы должны прилагать, чтобы помочь Украине", - сказал министр, чьи слова приводит Reuters.На Украине не все согласны с методами такого юридического радикализма по отношению к уехавшим. Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предвидит крайне негативные последствия. По его мнению, "отказ в консульских услугах отрежет украинцев на десять лет от страны"."Кто успеет, получит паспорт сейчас, а кто не успеет, он на него плюнет и получит паспорт другого государства. И вы потеряете целое поколение", - заявил политик, выступая в парламенте (запись выступления обнародовало в своем телеграм-канале украинское издание "Страна").Разумков подчеркнул, что отказ в предоставлении консульских услуг находящимся за границей гражданам не соответствует Конституции Украины. Равно как нельзя считать справедливым порядок бронирования от призыва состоятельных граждан, заявил политик, добавив, что "у нас не рабовладельческий строй"."Вы просто как всегда нарушаете закон, как вы будете от людей требовать его выполнять?" - обратился он к парламентариям с риторическим вопросом.Комментируя это заявление, популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" отмечает, что многие выехавшие украинцы уже смотрят на будущее своей страны со скепсисом."И с каждым месяцем продолжения войны они будут все глубже пускать корни в чужие земли. Тем более, что правительству по-прежнему нечего им предложить, чтобы мотивировать вернуться на Украину. К тому же, видя, как поступают власти внутри страны с переселенцами и учитывая "нововведения" от МИДа, украинские беженцы за рубежом триста раз подумают, стоит ли им вообще возвращаться", - считают авторы канала.Отказом Украины от собственных граждан назвал решение о приостановке предоставления консульских услуг находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. По его мнению, высказанном в телеграм-канале (известно, что этот канал ведут адвокаты опального политика), это "прямой путь для миллионов украинцев для получения политического убежища".Конечно, есть и те, кто считает действия властей правильными. В основном это те, кому отправка на передовую в ближайшей перспективе не грозит. Волонтер Юлия Баранько обращает внимание на то, что общая ситуация демотивирует военнослужащих ВСУ: они видят забеги от ТЦК, протесты не получивших паспорта в Варшаве и прочие "танцы с бубнами"."И не видят своих семей, отдыха, перспектив возвращения к нормальной жизни… Банально не видят уважения и поддержки гражданских. Год на патриотизме, второй на адреналине, а на третий (условно, может на пятый) начнут вывозить свои семьи за границу и потихоньку отступать. До Киева, до Львова?", - написала волонтер в своем аккаунте в одной из соцсетей. Тем временем на Украине продолжается процесс ужесточения мобилизации. Территориальные центры комплектования (ТЦК) работают круглосуточно и без выходных, сообщает пресс-служба украинских Сухопутных войск."Уважаемые граждане. Появляется много информации об очередях возле ТЦК. Это хорошо, что многие люди решили обновить данные или стать на учет. Но хотим вам сообщить: Территориальные центры комплектования (ТЦК) работают 24/7. Вы можете прийти в любое удобное для вас время", – говорится в сообщении.Очереди могли возникнуть по той причине, что в соответствии с законом об усилении мобилизации (он вступит в силу в середине мая) военнообязанных украинцев, которые в 60-дневный срок не обновят свои данные, автоматически будут считать уклонистами - со всеми вытекающими последствиями.Все это сказывается на общественных настроениях. Комментируя результаты общенационального социологического опроса, проведенного совместно Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова, оппозиционный и гонимый теперь на Украине (при помощи западных цифровых монополистов) телеграм-канал ЗеРада пишет: "…на Украине отношение к войне фактически стало признаком классового неравенства и отличия одновременно. За войну топит элита, против – народ".Авторы канала отмечают, что военная повестка пока держится на Украине по той причине, что "на стороне войны аппарат принуждения и внешние "партнеры".
https://ukraina.ru/20240426/1054719516.html
https://ukraina.ru/20240425/1054688811.html
https://ukraina.ru/20240423/1054648472.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, дмитрий разумков, вадим карасев, александр дубинский, социология, политика, эксперты, вооруженные силы украины, верховная рада, киев, варшава, reuters
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, мобилизация, Дмитрий Разумков, Вадим Карасев, Александр Дубинский, социология, политика, эксперты, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Киев, Варшава, Reuters

"Сначала патриотизм и адреналин, потом отступление до Львова". Украинские эксперты о настроениях в стране

05:27 27.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанккиев
киев - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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В украинском экспертном сообществе обсуждают ситуацию, в которой оказались миллионы выехавших из страны граждан, и думают над тем, насколько велико желание воевать у тех, кто остался
Украинское общество не понимает, сколько еще продлится война и пребывает в депрессии, констатирует украинский политолог Вадим Карасев. Комментируя последствия предоставления Киеву пакета американской помощи, он отметил, что "вовлечение Америки в войну мотивирует другую сторону".
"Это парадокс. Нам (киевскому режиму – Ред.) дают военную помощь. Противника это мобилизует, а нас не очень мобилизует", - сказал Карасев, напомнив о ситуации с теми украинцами, которые находятся за границей и не горят желанием возвращаться и служить в ВСУ.
"Да и здесь (на Украине – Ред.) не горят желанием идти воевать. Значит, мы что-то неправильно объясняем или не даем перспективу, в чем наша победа будет заключаться", – сказал Карасев в эфире интернет-канала "Вышка".
По мнению эксперта, у России сейчас перевес над ВСУ примерно в 170 тысяч достаточно мотивированных бойцов.
Тем временем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава может оказать Украине помощь в вопросе возвращения домой военнообязанных мужчин.
ВСУ БТР флаг украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Вчера, 05:42
Накануне идеального шторма. Украинские эксперты с беспокойством о том, почему деньги не спасут от зрадыВ украинском экспертном сообществе предсказывают сложный период для ВСУ, обсуждают нехватку личного состава и думают над тем, сколько украинцев могут отказаться от гражданства и что останется от Украины по завершению конфликта
"Думаю, многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе и слышат, сколько усилий мы должны прилагать, чтобы помочь Украине", - сказал министр, чьи слова приводит Reuters.
На Украине не все согласны с методами такого юридического радикализма по отношению к уехавшим. Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предвидит крайне негативные последствия. По его мнению, "отказ в консульских услугах отрежет украинцев на десять лет от страны".
"Кто успеет, получит паспорт сейчас, а кто не успеет, он на него плюнет и получит паспорт другого государства. И вы потеряете целое поколение", - заявил политик, выступая в парламенте (запись выступления обнародовало в своем телеграм-канале украинское издание "Страна").
Разумков подчеркнул, что отказ в предоставлении консульских услуг находящимся за границей гражданам не соответствует Конституции Украины. Равно как нельзя считать справедливым порядок бронирования от призыва состоятельных граждан, заявил политик, добавив, что "у нас не рабовладельческий строй".
"Вы просто как всегда нарушаете закон, как вы будете от людей требовать его выполнять?" - обратился он к парламентариям с риторическим вопросом.
Комментируя это заявление, популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" отмечает, что многие выехавшие украинцы уже смотрят на будущее своей страны со скепсисом.
киев - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
25 апреля, 06:31
Как украинцы пытаются спастись от вездесущей Родины. Эксперты о дальнейших перспективах конфликтаВ украинском экспертном сообществе обсуждают, как можно наказать Россию и поможет ли пакет американской помощи вернуть утраченные киевским режимом территории. Начинают задумываться и над тем, за свои ли интересы воюют украинцы в этом конфликте
"И с каждым месяцем продолжения войны они будут все глубже пускать корни в чужие земли. Тем более, что правительству по-прежнему нечего им предложить, чтобы мотивировать вернуться на Украину. К тому же, видя, как поступают власти внутри страны с переселенцами и учитывая "нововведения" от МИДа, украинские беженцы за рубежом триста раз подумают, стоит ли им вообще возвращаться", - считают авторы канала.
Отказом Украины от собственных граждан назвал решение о приостановке предоставления консульских услуг находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. По его мнению, высказанном в телеграм-канале (известно, что этот канал ведут адвокаты опального политика), это "прямой путь для миллионов украинцев для получения политического убежища".
Конечно, есть и те, кто считает действия властей правильными. В основном это те, кому отправка на передовую в ближайшей перспективе не грозит. Волонтер Юлия Баранько обращает внимание на то, что общая ситуация демотивирует военнослужащих ВСУ: они видят забеги от ТЦК, протесты не получивших паспорта в Варшаве и прочие "танцы с бубнами".
"И не видят своих семей, отдыха, перспектив возвращения к нормальной жизни… Банально не видят уважения и поддержки гражданских. Год на патриотизме, второй на адреналине, а на третий (условно, может на пятый) начнут вывозить свои семьи за границу и потихоньку отступать. До Киева, до Львова?", - написала волонтер в своем аккаунте в одной из соцсетей.
Тем временем на Украине продолжается процесс ужесточения мобилизации. Территориальные центры комплектования (ТЦК) работают круглосуточно и без выходных, сообщает пресс-служба украинских Сухопутных войск.
"Уважаемые граждане. Появляется много информации об очередях возле ТЦК. Это хорошо, что многие люди решили обновить данные или стать на учет. Но хотим вам сообщить: Территориальные центры комплектования (ТЦК) работают 24/7. Вы можете прийти в любое удобное для вас время", – говорится в сообщении.
киев - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
23 апреля, 06:45
Механизм подавления с истеричным Западом в тылу. Украинские эксперты с удивлением о финпомощи СШАВ украинском экспертном сообществе обсуждают возможные последствия предоставления Украине пакета западной помощи и думают над тем, что в итоге останется от Украины. И сколько останется украинцев
Очереди могли возникнуть по той причине, что в соответствии с законом об усилении мобилизации (он вступит в силу в середине мая) военнообязанных украинцев, которые в 60-дневный срок не обновят свои данные, автоматически будут считать уклонистами - со всеми вытекающими последствиями.
Все это сказывается на общественных настроениях. Комментируя результаты общенационального социологического опроса, проведенного совместно Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова, оппозиционный и гонимый теперь на Украине (при помощи западных цифровых монополистов) телеграм-канал ЗеРада пишет: "…на Украине отношение к войне фактически стало признаком классового неравенства и отличия одновременно. За войну топит элита, против – народ".
Авторы канала отмечают, что военная повестка пока держится на Украине по той причине, что "на стороне войны аппарат принуждения и внешние "партнеры".
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУмобилизацияДмитрий РазумковВадим КарасевАлександр ДубинскийсоциологияполитикаэкспертыВооруженные силы УкраиныВерховная РадаКиевВаршаваReuters
 
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05:27Василий Ющук: Пока США пытаются выбить из рук России козырь в борьбе с ВСУ, Урал опасается лишь одного
05:27"Сначала патриотизм и адреналин, потом отступление до Львова". Украинские эксперты о настроениях в стране
05:20Эксперт: в Часовом Яре будет также, как в Авдеевке, но ближайшие хорошие новости придут не оттуда
05:12Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов"
05:11"Искусство возможного": эксперт объяснил замедление ВС РФ за Новомихайловкой
05:10"Гроб" Кучмы и баулы с долларами: Киселев рассказал, как на Украине формировалась политическая власть
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04:40"Меня пригласили как редкую птицу": Дмитрий Киселев рассказал про опыт работы журналистом на Украине
04:30Свобода слова: Киселев пояснил, как военная цензура ограничивает подрывную деятельность украинских ЦИПсО
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04:00Спящие ячейки: политолог о том, смогут ли ДРГ перейти границу и захватить Кобринский район в Белоруссии
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03:30Алексей Кочетков объяснил, смогут ли боевики из оппозиции при поддержке ВСУ захватить часть Белоруссии
03:20Киселев объяснил, почему для россиян государство - большая ценность, а на Украине его никогда не было
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