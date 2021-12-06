Карпатская мольфарка Мария Цвылинив предсказала досрочный уход президента Владимира Зеленского со своего поста. Такое заявление она сделала в эфире телеканала «1+1»

В эфире одной из программ гуцульская предсказательница рассказала о дальнейшей судьбе главы государства.

«Свою каденцию он не закончит. Он сам уйдет. Он не злой человек, но не может выполнять, что он обещал. Жаль его, но на него есть зло других людей», — сказала мольфарка после гадания на воске.

Мольфары напророчили конец пандемии и будущее Зеленского © CC0, Pixabay

Предсказательница также отметила, что Украина будет процветать, когда к власти в ней придет женщина. На уточняющий вопрос ведущего, будет ли это лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, мольфарка не смогла ответить, заявив, что такой подробной информации у нее нет.

Ранее мольфары предсказывали, что Зеленский не пробудет в президентском кресле два срока, а пандемия и война в Донбассе в ближайшее время не закончатся.