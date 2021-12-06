Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо заручиться поддержкой западных партнеров на переговорах с российской стороной. Об этом сказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире «5 канала» 5 декабря

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«Лучше иметь поддержку Франции, Германии, США… В Кремле уже не рассматривают Владимира Зеленского как мощного игрока. Поэтому выход только один: встреча с Россией при участии всех партнёров Украины — как минимум там не будет капитуляции. А если это будет "заглянуть в глаза Путину", — это будет провал», — сказал Чалый.

Чалый вспомнил слова Зеленского после встречи украинского лидера с Владимиром Путиным в Париже в 2019 году. Тогда украинский президент рассказал, что увидел в глазах своего российского коллеги желание закончить войну. После эту реплику Зеленского обыграл Петр Порошенко, который заявил, что лучше жать Путину руку, чем заглядывать ему в глаза.

В октябре Владимир Зеленский заявлял о готовности к встрече с Владимиром Путиным «в любом формате». В свою очередь российский президент отметил, что Зеленский «отдал свою страну под полное внешнее управление» и встреча с ним не имела бы смысла.