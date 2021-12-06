Эксперт отметил, что "красная линия", о которой упоминал президент РФ Владимир Путин — военное освоение территории Украины войсками НАТО, уже пройдена.
«Россия не будет вводить войска на территорию Украины против Украины. Она может ввести войска только в качестве помощи тем гражданам Украины, которые выступят против марионеточного предательского антиукраинского режима, пришедшего к власти в 2014 году», — сказал Марков.
Эксперт заявил, что на Украине нет никакого законного правительства. Есть группа иностранных агентов, военных преступников и авантюристов, которые террором проводят политику против граждан Украины, и у России есть право вооружённого сопротивления ей, заключил Марков.
Полностью интервью можно прочитать здесь.