Россия введёт войска на Украину только в качестве помощи гражданам Украины, выступающим против марионеточного киевского режима, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Эксперт отметил, что "красная линия", о которой упоминал президент РФ Владимир Путин — военное освоение территории Украины войсками НАТО, уже пройдена.

«Россия не будет вводить войска на территорию Украины против Украины. Она может ввести войска только в качестве помощи тем гражданам Украины, которые выступят против марионеточного предательского антиукраинского режима, пришедшего к власти в 2014 году», — сказал Марков.

Эксперт заявил, что на Украине нет никакого законного правительства. Есть группа иностранных агентов, военных преступников и авантюристов, которые террором проводят политику против граждан Украины, и у России есть право вооружённого сопротивления ей, заключил Марков.

Полностью интервью можно прочитать здесь.