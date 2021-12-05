«Помните, что «Северный поток — 2» призван заменить украинскую газотранспортную систему, а это значит, что России больше не нужно беспокоиться об уничтожении собственной инфраструктуры в случае полномасштабной войны (между Россией и Украиной. — Ред.)», — сказал американский сенатор.
Риш призвал Сенат принять предложенную им поправку к проекту закона об оборонном бюджете США. Поправка предполагает введение санкций против оператора «Северного потока-2», а также имеющих отношение к проекту компаний.
Ранее администрация президента США Джо Байдена стала прилагать усилия для исключения санкций против «Северного потока-2» из проекта оборонного бюджета США.
«Северный поток-2» достроен и готов к запуску. Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации компании «Nord Stream 2 AG» в качестве оператора российского газопровода. Для продолжения процесса компания должна пройти реорганизацию согласно местному законодательству.