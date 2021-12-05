Заявления о «готовящемся вторжении» на Украине можно расценить как «риторическую артподготовку и демонстрацию уверенности», чтобы подвигнуть оппонентов к договоренностям, сказал в комментарии РБК 5 декабря главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов

Лукьянов напомнил слова героя пьесы Евгения Шварца «Дракон» — тот говорил, что «война начинается вдруг». Тем временем уже полтора месяца говорится о войне, но она не начинается, отметил он.

По его мнению, хоть риск военных столкновений и повышен, пока происходящее можно описать как «риторическую артподготовку и демонстрацию уверенности», чтобы подвигнуть оппонентов к каким-то договоренностям. Причем российская сторона — и президент Владимир Путин, и глава МИД РФ Сергей Лавров - неоднократно называла свои требования.

«Что мы будем добиваться новых гарантий безопасности. Что надо пересматривать всю образовавшуюся после холодной войны систему отношений в сфере безопасности Европы, что НАТО не должно расширяться неограниченно», — подчеркнул эксперт.

В Кремле назвали дату переговоров Путина и Байдена © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Примечательно, что на переговорах Лаврова и Блинкена американская сторона, несмотря на угрозы санкциями, впервые заявила, что Минские договоренности должны быть выполнены, обратил внимание Лукьянов.

В Кремле сообщили, что переговоры Путина и Байдена состоятся 7 декабря по видеосвязи.