Резников заявил, что «российская агрессия не прекратилась и стала частью повседневной жизни» для Украины.
Он отметил, что крупная война на Украине ввергла бы всю Европу в кризис.
«Внезапное появление от 3 до 5 млн украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, станет лишь одной из многих серьезных проблем, стоящих перед европейским обществом. (…) Крупная война серьезно нарушила бы и, возможно, полностью предотвратила бы импорт многих товаров как из Украины, так и из России, создав целый ряд проблем продовольственной безопасности для всего континента», — написал глава Минобороны Украины.
По его словам, Вооруженные силы Украины стали «одной из сильнейших армий Европы», с «более чем 400 тыс. ветеранов боевых действий».
Резников заключил, что эскалации можно избежать, если Запад убедит Москву «в чрезмерно высокой цене «нового наступления».
Ранее Резников заявил, что численность войск РФ возле границ Украины якобы составляет 94,3 тысячи человек. В Раде он сообщил, что рассматривает целесообразность призыва на срочную службу и сокращение продолжительности срочной военной службы в армии.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.