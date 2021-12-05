Министр обороны Украины Алексей Резников пригрозил ЕС последствиями в случае «вторжения» России на Украину. Об этом он написал 3 декабря в статье для аналитического центра Atlantic Council

Резников заявил, что «российская агрессия не прекратилась и стала частью повседневной жизни» для Украины.

Он отметил, что крупная война на Украине ввергла бы всю Европу в кризис.

«Внезапное появление от 3 до 5 млн украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, станет лишь одной из многих серьезных проблем, стоящих перед европейским обществом. (…) Крупная война серьезно нарушила бы и, возможно, полностью предотвратила бы импорт многих товаров как из Украины, так и из России, создав целый ряд проблем продовольственной безопасности для всего континента», — написал глава Минобороны Украины.

Глава Минобороны Резников на английском успокоил украинцев © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Резников заключил, что эскалации можно избежать, если Запад убедит Москву «в чрезмерно высокой цене «нового наступления».

Ранее Резников заявил, что численность войск РФ возле границ Украины якобы составляет 94,3 тысячи человек. В Раде он сообщил, что рассматривает целесообразность призыва на срочную службу и сокращение продолжительности срочной военной службы в армии.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.