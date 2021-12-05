У Ахметова свои люди и в силовых структурах, и среди судей, он будет бороться. И может возникнуть такая ситуация, когда генеральный прокурор и Офис президента будут выдавать команды, но они будут саботироваться на местах, подчеркнул эксперт.
«После 2004 года, после первого майдана я был лидером оппозиции Днепропетровской области, и постоянно спускались команды из Киева разобраться с Царёвым. Но эти указания саботировались на местах, и я продолжал свою деятельность. Нельзя сказать, что совершенно спокойно, но даже не будучи Ринатом Ахметовым, я мог заблокировать деятельность Ющенко на территории Днепропетровской области», — рассказал Царёв.
У олигарха Ахметова гораздо больше ресурсов и возможностей, чем у Царёва на момент 2004 года, и он с лёгкостью сможет заблокировать атаки Зеленского, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.