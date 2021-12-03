Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 2 декабря на своей странице в Facebook сообщила об активизации расследования по двумстам уголовным делам в отношении «субъектов хозяйствования и отдельных особ из орбиты собственника нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, а также предприятий в сфере энергетики». Прямо она не называла лидера украинского списка Forbes Рината Ахметова, но под ее описание попадает только этот бизнесмен.
Это не первая попытка украинской власти создать неудобства крупнейшему отечественному предпринимателю — ранее президент Владимир Зеленский в ходе своей пресс-конференции обвинил Ахметова ни много ни мало в организации государственного переворота.
О том, для чего все это делается и какими могут быть последствия, рассказал известный украинский политик, депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царев.
- Олег, насколько серьезным можно считать очередной «наезд» команды Зеленского на Ахметова?
— 200 уголовных дел для такой гигантской промышленной корпорации — это совершенно небольшое количество. Вопрос — каких уголовных дел. К сожалению, бизнес на постсоветском пространстве так устроен, что возбудить уголовное дело можно и в отношении столба: криво стоишь, вызывающе торчишь. Навозбуждать уголовных дел можно совершенно запросто, тут с Венедиктовой можно согласиться.
У предприятий есть множество контролирующих органов, у каждого есть возможность прийти и найти какие-то нарушения, задокументировать и возбудить уголовные дела. С другой стороны, надо понимать, что у Ахметова свои люди и в силовых структурах, и среди судей. Конечно же, он будет бороться. И может возникнуть такая ситуация, когда Венедиктова и офис президента будут выдавать команды, но они будут саботироваться на местах.
После 2004 года, после первого майдана я был лидером оппозиции Днепропетровской области, и постоянно спускались команды из Киева разобраться с Царевым. Но эти указания саботировались на местах, и я продолжал свою деятельность. Нельзя сказать, что совершенно спокойно, но даже не будучи Ринатом Ахметовым, я мог заблокировать деятельность Ющенко на территории Днепропетровской области. А у Ахметова ресурсов и возможностей сейчас намного больше, чем у меня было тогда.
- Как вы считаете, какого рода уголовные дела могут быть опасны для Ахметова?
— Ахметов подготовился к этой ситуации. На конфликт с Зеленским он вышел подготовленным, добившись закрытия уголовного дела по схеме Роттердам+, очевидно коррупционной и которая била бы лично по Ахметову. А своих менеджеров он мог бы в принципе защищать. Остальные уголовные дела для Ахметова не настолько существенны.
- Для чего тогда Зеленский затеял эту атаку на Ахметова?
— Надо сказать, что офис президента не скрывает, что это заявление генерального прокурора Венедиктовой нужно для того чтобы принудить Ахметова прийти и договариваться. По тому, как недавно вносились изменения в налоговый кодекс видно, что офис Зеленского еще не готов на решительную борьбу с Ахметовым. Там есть повышение налоговых ставок, которое затронет бизнес Ахметова, но на совершенно небольшую сумму — хотя вначале закон называли антиолигархическим.
Зеленский хочет договариваться. Причем в который раз Зеленский сам инициирует этот процесс. Он вышел на пресс-конференцию, фактически приглашая Ахметова на переговоры. Сейчас Венедиктова вышла с таким заявлением, тоже фактически приглашая Ахметова на переговоры. Офис президента не чувствует себя уверенно и именно поэтому инициирует переговоры, а не ждет, пока Ахметов сам к нему придет договариваться.
С другой стороны, нельзя забывать, что американцы ставили перед офисом Зеленского задачу разобраться с украинскими олигархами. Ни в одной стране, которая находится под контролем и является колонией Соединенных Штатов, нет национальной буржуазии. Национальная буржуазия очень эффективно конкурирует с международными корпорациями на своих территориях, в том числе используя коррупцию.
Чтобы сдать Украину международным корпорациям, им нужно, чтобы не было Ахметова, Пинчука, Ярославского, Коломойского. И задача уничтожения олигархов была поставлена перед Зеленским. Он больше сейчас делает вид, что борется с олигархами, но задача такая перед ним стоит. Если он будет предпринимать решительные меры по борьбе с Ахметовым, то Запад его поддержит.
Украина в данном случае — это завидный приз: атомные станции, железная дорога, металлургия, порты. На все это претендуют западные корпорации. Но чтобы на все это претендовать, нужно, чтобы не было украинских олигархов. Не будет Ахметова — можно будет отбирать энергетику и металлургию, если это все национализировать.
При всем при том, что я рассказал в начале, угроза национализации возможна.
- А какие действия Зеленского можно считать решительными и заслуживающими поддержки Запада?
— Национализацию активов. По Ахметову там все понятно, его могут сейчас обвинить в срыве отопительного сезона и национализировать для исправления этой экстренной ситуации его энергетические активы. Начать с этого.
Запад поддерживает обеими руками не только национализацию бизнес-активов, но и будет поддерживать и национализацию СМИ. Их можно будет национализировать, а потом продать своим структурам, связанным с офисом президента. С одной стороны, Запад против того, чтобы СМИ находились в руках олигархов, с другой стороны, Запад против, чтобы СМИ находились в руках государства.