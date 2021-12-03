Крупнейший украинский бизнесмен Ринат Ахметов попал в прицел украинской репрессивной машины, однако наводит его не президент Владимир Зеленский. Об этом в интервью Украина.ру рассказал украинский политик Олег Царев

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 2 декабря на своей странице в Facebook сообщила об активизации расследования по двумстам уголовным делам в отношении «субъектов хозяйствования и отдельных особ из орбиты собственника нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, а также предприятий в сфере энергетики». Прямо она не называла лидера украинского списка Forbes Рината Ахметова, но под ее описание попадает только этот бизнесмен.

Олег Царев: кто он © Нина Зотина Владимир Зеленский в ходе своей пресс-конференции обвинил Ахметова ни много ни мало в организации государственного переворота.

О том, для чего все это делается и какими могут быть последствия, рассказал известный украинский политик, депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царев.

- Олег, насколько серьезным можно считать очередной «наезд» команды Зеленского на Ахметова?

— 200 уголовных дел для такой гигантской промышленной корпорации — это совершенно небольшое количество. Вопрос — каких уголовных дел. К сожалению, бизнес на постсоветском пространстве так устроен, что возбудить уголовное дело можно и в отношении столба: криво стоишь, вызывающе торчишь. Навозбуждать уголовных дел можно совершенно запросто, тут с Венедиктовой можно согласиться.

У предприятий есть множество контролирующих органов, у каждого есть возможность прийти и найти какие-то нарушения, задокументировать и возбудить уголовные дела. С другой стороны, надо понимать, что у Ахметова свои люди и в силовых структурах, и среди судей. Конечно же, он будет бороться. И может возникнуть такая ситуация, когда Венедиктова и офис президента будут выдавать команды, но они будут саботироваться на местах.

После 2004 года, после первого майдана я был лидером оппозиции Днепропетровской области, и постоянно спускались команды из Киева разобраться с Царевым. Но эти указания саботировались на местах, и я продолжал свою деятельность. Нельзя сказать, что совершенно спокойно, но даже не будучи Ринатом Ахметовым, я мог заблокировать деятельность Ющенко на территории Днепропетровской области. А у Ахметова ресурсов и возможностей сейчас намного больше, чем у меня было тогда.

- Как вы считаете, какого рода уголовные дела могут быть опасны для Ахметова?

Офис генпрокурора Украины активизирует более 200 дел против компаний Ахметова © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

- Для чего тогда Зеленский затеял эту атаку на Ахметова?

— Надо сказать, что офис президента не скрывает, что это заявление генерального прокурора Венедиктовой нужно для того чтобы принудить Ахметова прийти и договариваться. По тому, как недавно вносились изменения в налоговый кодекс видно, что офис Зеленского еще не готов на решительную борьбу с Ахметовым. Там есть повышение налоговых ставок, которое затронет бизнес Ахметова, но на совершенно небольшую сумму — хотя вначале закон называли антиолигархическим.

Зеленский хочет договариваться. Причем в который раз Зеленский сам инициирует этот процесс. Он вышел на пресс-конференцию, фактически приглашая Ахметова на переговоры. Сейчас Венедиктова вышла с таким заявлением, тоже фактически приглашая Ахметова на переговоры. Офис президента не чувствует себя уверенно и именно поэтому инициирует переговоры, а не ждет, пока Ахметов сам к нему придет договариваться.

С другой стороны, нельзя забывать, что американцы ставили перед офисом Зеленского задачу разобраться с украинскими олигархами. Ни в одной стране, которая находится под контролем и является колонией Соединенных Штатов, нет национальной буржуазии. Национальная буржуазия очень эффективно конкурирует с международными корпорациями на своих территориях, в том числе используя коррупцию.

Чтобы сдать Украину международным корпорациям, им нужно, чтобы не было Ахметова, Пинчука, Ярославского, Коломойского. И задача уничтожения олигархов была поставлена перед Зеленским. Он больше сейчас делает вид, что борется с олигархами, но задача такая перед ним стоит. Если он будет предпринимать решительные меры по борьбе с Ахметовым, то Запад его поддержит.

Двести дел против Ахметова. Зеленский вступил в войну с олигархом © РИА Новости, коллаж Украина.ру

При всем при том, что я рассказал в начале, угроза национализации возможна.

- А какие действия Зеленского можно считать решительными и заслуживающими поддержки Запада?

— Национализацию активов. По Ахметову там все понятно, его могут сейчас обвинить в срыве отопительного сезона и национализировать для исправления этой экстренной ситуации его энергетические активы. Начать с этого.

Запад поддерживает обеими руками не только национализацию бизнес-активов, но и будет поддерживать и национализацию СМИ. Их можно будет национализировать, а потом продать своим структурам, связанным с офисом президента. С одной стороны, Запад против того, чтобы СМИ находились в руках олигархов, с другой стороны, Запад против, чтобы СМИ находились в руках государства.