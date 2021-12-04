За последнее время количество добываемого угля на территории республик Донбасса сильно просело. Им следовало в первую очередь обеспечить себя топливом, прежде чем пытаться козырять этим перед Украиной. Об этом рассказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью изданию Украина.ру

Признание Донбасса: Андрей Пургин рассказал, что меняет указ Путина по ЛДНР и где подвох © кадр из видео Украина.ру

При ежедневно гибнущих гражданах и при Старомарьевке, в которой сейчас граждане РФ находятся фактически в заложниках и республики с этим ничего не могут делать, эти заявления носят деструктивный характер и приносят много медийного шума, подчеркнул эксперт.

«Насколько я понимаю, Украина поднимала вопрос одной единственной ТЭЦ, которая работает на подъем. Это шантаж. Вы нам дайте немножко угля, а мы вам будем включать попаснянский подъем, на котором идет вода для части ЛНР. Этот вопрос и был растиражирован», — пояснил Пургин.

Даже если Украина теоретически согласится купить уголь, то это все останется разговорами, потому что с углем в Донбассе все не очень хорошо, как нам бы хотелось, указал политик.

Вся эта затея пахнет политиканством. А это не совсем политика, заключил собеседник издания.

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