Ранее глава ЛНР сообщал, что Украина пыталась тайно договориться о поставках угля и электроэнергии из республик, Киев от этого открещивается.
При ежедневно гибнущих гражданах и при Старомарьевке, в которой сейчас граждане РФ находятся фактически в заложниках и республики с этим ничего не могут делать, эти заявления носят деструктивный характер и приносят много медийного шума, подчеркнул эксперт.
«Насколько я понимаю, Украина поднимала вопрос одной единственной ТЭЦ, которая работает на подъем. Это шантаж. Вы нам дайте немножко угля, а мы вам будем включать попаснянский подъем, на котором идет вода для части ЛНР. Этот вопрос и был растиражирован», — пояснил Пургин.
Даже если Украина теоретически согласится купить уголь, то это все останется разговорами, потому что с углем в Донбассе все не очень хорошо, как нам бы хотелось, указал политик.
Вся эта затея пахнет политиканством. А это не совсем политика, заключил собеседник издания.
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