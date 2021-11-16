Указ Владимира Путина о товарах из Донбасса означает, что Украина больше не сможет затягивать время и не решать проблему конфликта, это очень серьезный шаг, отвечающий текущей повестке, считает один из основателей ДНР Андрей Пургин

Андрей Пургин: Пора наконец признать, что Украина вышла из Минских соглашений © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно. Отмечается, что указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.

- Андрей Евгеньевич, можем ли мы говорить о фактическом признании Донбасса со стороны Москвы?

— Это большой шаг вперед. Путин свою часть обязательств выполняет на отлично. Мы это видели на примере двух его предыдущих указах о паспортизации жителей ДНР/ЛНР. Что касается игры словами по поводу «признания/непризнания», то я бы поостерегся этого.

Напомню, что до 1 января 2014 года вся Украина имела доступ к госзакупкам РФ и Россия автоматически признавала все сертификаты, выданные на Украине, что фактически позволяло совершать торговые операции на десятки миллиардов долларов. Напомню также, что в 2013 году 17 процентов российский ВПК создавал от запчастей и деталей, которые доставлялись из Украины, а, следовательно, из Донбасса, который на тот момент серьезно участвовал в машиностроительных и прочих проектах.

Сейчас больше можно говорить, что мы фактически становимся частью Таможенного союза и ЕврАзЭСа, причем с российской стороны для нас условия даже лучше, чем для белорусов, потому что нет квотирования и других ограничений.

- Как это решение меняет ситуацию вокруг конфликта?

— Безусловно, это очень большой и весомый политический шаг, который поторапливает западных партнеров, испытывавших какие-то иллюзии и желания поработать по Донбассу. Я напоминаю, что в документе Нормандского формата, указано, например, что Франция и Германия создают банковскую систему на территории республик. Другими словами, бесконечное затягивание процесса сегодня уже невозможно и стороны должны определиться, к чему все это движется. Это срывание с мертвой точки. Невозможно сохранять ситуацию неизменной еще много лет, как это планирует делать Украина.

Алексей Зубец: Указ Путина о товарах из Донбасса наносит серьезный удар по властям Украины © Youtube / Алексей Зубец

Призывы сесть и договориться звучат еще с 2019 года, когда Путин фактически собирал Совбез ООН и предлагал поставить миротворцев по линии разграничения или выделить охрану миссии ОБСЕ, чтобы исключить военные действия. Сейчас уже заканчивается 2021 год. Времени на то, чтобы решить «или крестик, или трусы» было достаточно. Поэтому это такой шах Путина.

- Мы не увидели какой-то истерической реакции со стороны Украины. Киев лишь для проформы сказал, что это якобы нарушение Минских соглашений. С чем вы это связываете?

— А какую истерику вы хотели увидеть? Это политический проигрышно, поэтому Киев не раскручивает эту информацию. Украина немножко по-другому живет. У них на законодательном поле нет никакого гражданского конфликта. У них заложено, что Украина бесконечно воюет с Россией гибридными, полугибридными и негибридными войнами, а никаких народных республик нет. Поэтому преподносится, что Россия осуществила очередные оккупационные действия. И именно в таком формате «через запятую» это идет.

Безусловно, истеблишмент Украины имеет совсем другое восприятие. Они понимают, что для Краматорска и Мариуполя очень заманчиво участвовать на российском рынке госзакупок, который доходит до 200 млрд долларов. По сути какой-нибудь завод в Дружковке или Константиновке с двумя цехами и сотней мужиков могут выиграть тендер в каком-нибудь Саратове и работать на реализацию этого тендера. Это волнует Украину из-за тотальной безработицы и тяжелой экономической ситуации.

Поэтому эта информация очень невыгодна для распространения на Украине. Но то, что она не волнует Киев — это неправда.

- С какими товарами Донбасс будет выходить на российский рынок и сколько потребуется времени, чтобы вырос уровень жизни?

— Сложный вопрос. Вальс танцуют вдвоем. Вы помните, сколько было проблем по формированию Таможенного союза с Белоруссией и сколько было шуток по поводу «креветок из белорусского моря». И я могу констатировать, что с нашей стороны на сегодняшний день пока не готово ничего. Наше законодательное поле не соответствует законодательным нормам в той части, которая должна соответствовать ЕврАзЭСа и Таможенному союзу. В этом отношении у нас пустота.

У нас широко анонсировали проведенное снятие границы между ДНР и ЛНР. Да, паспортного контроля нет, самой таможни нет, но растаможка осталась. Административно республики загнали себя за можай. Законодательство в ДНР случайно, а ЛНР стараются не отстать от изменений украинского законодательства. Мы пока как Австралия и Мексика в плане законодательства и в части соответствия Таможенному союзу у нас пока не сделано ничего.

Более того, это внутренняя таможенная территория, и Россия теперь должна быть защищена от «креветок из донецкого моря» и всего остального. Для наших партнеров из РФ должна быть понятна и прозрачна экономическая ситуация на нашей территории. Несмотря на то, что территория не очень большая и экспортный потенциал не очень большой.

Я не хочу прослыть человеком, который поет дифирамбы, но нам выдали удочку, а мы пока даже не знаем, где речка. Очень сложно понять, какие будут первичные действия. Но пока это все в состоянии полуадминистративного коллапса и брожения. Открытая дверь не означает, что завтра в нее кто-то шагнет.

Проблема еще и в том, что возможна монополизация выхода на российский рынок каких-то крупных образований вроде «Мастерторга» или «Молоко» Андреева. При отсутствии банковской системы на территории республик путем манипуляций с торгово-промышленной палатой могут очень серьезно монополизировать выход на российский рынок. Очень много подводных камней и велика вероятность попасть в ситуацию, которая пахнет коррупционными схемами. Этого не хотелось бы.

- А какова сейчас ситуация с получением в ДНР/ЛНР российских паспортов?

— Что касается паспортизации республик, то со стороны РФ все будет сделано. Оба указа Путина были очень четко, понятно и быстро реализованы. Но паспортизация республик идет уже как три года, а это очень медленно из-за блокировки на территории республик, а не на территории РФ. Усложнена процедура их получения из-за того, что сначала нужно иметь паспорт республик, а его очень сложно получить. Местами очереди растягиваются на годы.

- Ранее глава ЛНР сообщал, что Украина пыталась тайно договориться о поставках угля и электроэнергии из республик, Киев от этого открещивается. Что это была за история и чем она закончится?

— Я вижу в этом политиканство. При ежедневно гибнущих гражданах и при Старомарьевке, в которой сейчас граждане РФ находятся фактически в заложниках и республики с этим ничего не могут делать, эти заявления носят деструктивный характер и приносят много медийного шума.

Повторюсь, Украина на законодательном поле фактически запретила диалог с властью республик. Там везде прописана, что идет война с РФ и оккупация Донбасса со стороны РФ. Какие-либо переговоры могут вестись на уровне подгруппы, но эти переговоры касаются конкретных практических вопросов.

Например, у вас взорван газопровод, пропустите его отремонтировать. Есть вопрос воды, которая проходит через весь Донбасс. Там запутанная система оплаты. Мы платим за электричество и поставленную воду, но вода наша и она проходит через нас на Мариуполь. Эти вопросы решаются при посредничестве ОБСЕ и РФ на уровне экономических подгрупп. Все остальное — политические спекуляции.

Плюс, за это время количество добываемого угля на территории республик сильно просело. Нам бы обеспечить себя и Луганск, прежде чем пытаться козырять этим всем. Насколько я понимаю, Украина поднимала вопрос одной единственной ТЭЦ, которая работает на подъем. Это шантаж. Вы нам дайте немножко угля, а мы вам будем включать попаснянский подъем, на котором идет вода для части ЛНР. Этот вопрос и был растиражирован.

Несмотря на то, что многие считают вопрос с углем правильным, я считаю, что эти жонглирования сегодня неправильны. Даже если Украина теоретически согласится купить уголь, то это все останется разговорами, потому что с углем все не очень хорошо, как нам бы хотелось.

Повторюсь, все это пахнет политиканством. А это не совсем политика.

- Отдельно хотел задать вопрос по поводу применения Украиной Байрактаров и других беспилотников. Как решить эту проблему?

Андрей Суздальцев: Без гуманитарной поддержки России в Донбассе случилась бы катастрофа © Владимир Трефилов

Имеет ли он смысл, если офицер из СЦКК арестовывается и сидит в тюрьме? А что будет, если завтра понадобиться подключить Коминтерново к электричеству? Кто будет сопровождать этих электриков? Очередной офицер, который сядет в тюрьму к Косяку? Причем с украинской стороны такие проходы в серой зоне бывает.

Проблема в том, что это все за рамками вопроса ситуации на линии соприкосновения. Эти вопросы должны подниматься на уровне Нормандского формата.

- Дождемся ли мы деградации Украины до такой степени, чтобы она перестала представлять угрозу для России и Народных республик?

— Свято место пусто не бывает. Проблема в том, что это наши люди и земля, политая кровью наших предков. Не стоит радоваться тому, что ты сам себе стреляешь в ногу. Нужно быть умнее и настойчивее, решать вопрос системно и хотя бы частями возвращать Украину в поле русской цивилизационной матрицы.

Если на сегодняшний день на Украине существует колониальная администрация, прекрасно выстраивающая такую систему, при которой решение вопроса политическим путем невозможно, значит, надо находить способ открыть эту дверь.

Радоваться тому, что Украина со временем станет частью Турции или частью Румынии с Польшей неправильно. Деградация приведет не к исчезновению вопроса Украины, а к его обострению. Потому что Это будет переключение на очень серьезные форматы. Мы можем увидеть десяток баз Великобритании в деградировавшей Украине. Это поможет нам? Нет, это только усугубит вопрос.

Политика — дело серьезное. Здесь нет место эмоциям и детскому императиву, что мы на вас обиделись. Этот вопрос надо системно и упорно решать. Мы на это обречены.