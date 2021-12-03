Бывший депутат Верховной Рады от «Народного фронта» Игорь Васюник заявил, что украинцы якобы уже готовы к получению оружия на государственном уровне в каждую семью. Такое мнение он выразил на днях в эфире львовского телеканала НТА

По его словам, Украине нужно наращивать свою военную мощность и становиться сильной и независимой, в первую очередь, экономически.

«Я думаю, что настало время… Это непростое решение, но думаю, мы уже дозрели до того времени, когда нужно каждому украинцу, в каждую семью дать оружие… Чтобы каждого украинца научить обращаться с оружием. Чтобы враг, который зайдет на нашу территорию, знал и понимал, что в него будут стрелять из каждого двора, каждой квартиры, каждого балкона», — сказал политик. Как русский Львов стал русофобским и что с ним будет © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина готовится к вероятной эскалации конфликта в Донбассе в конце января. При этом он попросил украинцев отказаться от чувства эйфории и не разводить панику.