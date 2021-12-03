Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил России потоком гробов в случае войны, передал 2 декабря латвийский портал Sargs.lv

Кулеба заверил, что получил обратную связь от НАТО по России и остался доволен © Facebook, Dmytro Kuleba

«Если Россия все равно решится на войну, то придется рассчитывать на чрезвычайно большое количество погибших российских солдат, что не сравнить с 2014 годом. Это будет бойня», — сказал он.

Кулеба заявил, что «Кремль еще не понял, как отреагирует российское общество, если из Украины начнет поступать нескончаемый поток гробов».

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.