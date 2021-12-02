Предоставление жителям ДНР/ЛНР российского гражданства идет уже как три года, а это очень медленно из-за блокировки на территории республик, а не на территории РФ. Об этом рассказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью изданию Украина.ру

Признание Донбасса: Андрей Пургин рассказал, что меняет указ Путина по ЛДНР и где подвох © кадр из видео Украина.ру Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.

Усложнена процедура их получения из-за того, что сначала нужно иметь паспорт республик, а его очень сложно получить, местами очереди растягиваются на годы, сетует эксперт.

«У нас широко анонсировали проведенное снятие границы между ДНР и ЛНР. Да, паспортного контроля нет, самой таможни нет, но растаможка осталась. Административно республики загнали себя за можай. Законодательство в ДНР случайно, а ЛНР стараются не отстать от изменений украинского законодательства. Мы пока как Австралия и Мексика в плане законодательства и в части соответствия Таможенному союзу у нас пока не сделано ничего», — констатировал Пургин.

Что же касается указа президента Путина о товарах из Донбасса, то по сути республикам выдали удочку, а они пока даже не знают, где речка. Очень сложно понять, какие будут первичные действия, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.