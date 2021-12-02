Признание Донбасса: Андрей Пургин рассказал, что меняет указ Путина по ЛДНР и где подвох
Признание Донбасса: Андрей Пургин рассказал, что меняет указ Путина по ЛДНР и где подвох
© кадр из видео Украина.ру
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.

Усложнена процедура их получения из-за того, что сначала нужно иметь паспорт республик, а его очень сложно получить, местами очереди растягиваются на годы, сетует эксперт.

«У нас широко анонсировали проведенное снятие границы между ДНР и ЛНР. Да, паспортного контроля нет, самой таможни нет, но растаможка осталась. Административно республики загнали себя за можай. Законодательство в ДНР случайно, а ЛНР стараются не отстать от изменений украинского законодательства. Мы пока как Австралия и Мексика в плане законодательства и в части соответствия Таможенному союзу у нас пока не сделано ничего», — констатировал Пургин.

Что же касается указа президента Путина о товарах из Донбасса, то по сути республикам выдали удочку, а они пока даже не знают, где речка. Очень сложно понять, какие будут первичные действия, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь. 