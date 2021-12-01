Разговоры о «перевороте» и «наступлении Путина» на Украине нужны только для того, чтобы показать, что существуют некие внутренние и внешние враги, с которыми нужно бороться, тем самым оправдывая преследования оппозиции и свободы слова. Об этом рассказал профсоюзный деятель Владимир Чемерис в интервью изданию Украина.ру

Владимир Чемерис: кто он © скриншот с видео "112 Украина" / скриншот с видео "112 Украина" / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны. Наблюдатели обратили внимание, что речь главы государства была посвящена достижениям за 2,5 года своего руководства страной, и в ней не прозвучало никакой информации ни о госперевороте, который якобы готовит окружение олигарха Рината Ахметова, ни об угрозе «полномасштабного вторжения» России на Украину.

Эксперт подчеркнул, что сейчас оснований для переворота нет, и даже если бы он действительно планировался, он бы не имел успеха.

«На сегодняшний вечер назначены акции ультраправых, но, очевидно, народ за ними не пойдет. Это видно по абсолютному спокойствию людей, которые устали от заявлений о «перевороте» и «нападении Путина». Этому не верят. К тому же, люди считают, что от переворота или нападения, хуже уже не будет», — констатировал Чемерис.

В конце концов люди понимают, что можно много раз «переворачиваться» в рамках существующей системы, и будет то же самое, что было, необходимо выходить за рамки этой системы и менять систему в принципе, заключил собеседник издания.

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