Граждане Украины понимают, что можно много раз «переворачиваться» в рамках существующей системы, и будет то же самое, что было. Необходимо выходить за рамки этой системы и менять систему в принципе, считает известный политик и профсоюзный деятель Владимир Чемерис

Владимир Чемерис: Я проспорил ящик шампанского за независимую Украину © frontnews.eu Украина.ру.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны. Наблюдатели обратили внимание, что речь главы государства была посвящена достижениям за 2,5 года руководства страной и в ней не прозвучало никакой информации ни о госперевороте, который якобы готовит окружение олигарха Рината Ахметова, ни об угрозе «полномасштабного вторжения» России на Украину.

— Владимир, почему же Зеленский вдруг сменил гнев на милость и зачем вообще ему понадобилось все это затевать?

— Разговоры о «перевороте» и «наступлении Путина» у нас ведутся уже восемь лет, и они никогда не имели никакого подтверждения. Эти разговоры нужны только для того, чтобы показать, что существуют некие внутренние и внешние враги, которые хотят свергнуть «прекрасного президента» Порошенко или Зеленского, дабы иметь основания продолжить преследования оппозиции и свободы слова.

— Думаете, у него нет серьезных конфликтов с Ахметовым или Коломойским?

— Конечно, есть. Такие конфликты были и будут. Это закон капитализма. Существует конкуренция между различными финансово-политическими группами за такой большой рынок, как Украина. Зеленский хочет видеть себя как Путин, который управляет олигархами, а не зависит от них, в то время как олигархи хотят сами управлять высшей властью в Украине и получать от этого прибыль.

Но сейчас оснований для переворота нет. На сегодняшний вечер назначены акции ультраправых, но, очевидно, народ за ними не пойдет. Это видно по абсолютному спокойствию людей, которые устали от заявлений о «перевороте» и «нападении Путина». Этому не верят. К тому же, люди считают, что от переворота или нападения хуже уже не будет. И даже если бы переворот планировался, он бы не имел успеха.

Ахметов и другие недовольные действиями Зеленского, конечно, будут организовывать акции протеста и информационные атаки на него. Но цель этих атак — договориться с Зеленским, чтобы были преференции, и чтобы Зеленский делал так, а не иначе.

В конце концов люди понимают, что можно много раз «переворачиваться» в рамках существующей системы, и будет то же самое, что было. Необходимо выходить за рамки этой системы и менять систему в принципе.

— Поговорим о конкретных предложениях Зеленского. Он анонсировал программу выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%. Чем это закончится?

— У нас различные кредитные программы анонсируются уже давно. Были программы и под 5, и под 7, и под 9%. Но дело в том, что эти кредиты получило минимальное количество людей из-за забюрократизированной процедуры. Плюс ко всему эти кредиты не так выгодны для тех, кто их получает. Я думаю, это очередное популистское заявление Зеленского (как и экономические паспорта), которое не будет реализовано в нынешней экономической ситуации в Украине.

— Зеленский намерен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о множественном гражданстве для украинцев, проживающих в странах Евросоюза, США и Канады. Некоторые наблюдатели увидели в этом попытку легализовать статус политиков вроде Ульяны Супрун. Это так или дело в другом?

— Я лично знаю некоторых людей из диаспоры, которые получили украинское гражданство, отказавшись от гражданства канадского или американского. Надо все-таки определиться людям: они канадцы, американцы или украинцы.

Пример Супрун — это неудачный пример, когда человек с американским паспортом (она это скрывала, но это было очевидно для всех) практически уничтожил украинскую систему здравоохранения.

У нас в конституции записано, что в Украине единое гражданство. Это важно для того, чтобы люди, у которых интересы находятся за океаном, не руководили Украиной. Пусть определяются: они украинцы или они канадцы.

— Существует вечный спор о том, что лучше или хуже для Украины: олигархи или транснациональные корпорации. Как вы это для себя определяете?

— Было время, когда в Украине не было олигархов. В Украине было 52 миллиона населения, была бесплатная медицина и образование. Сейчас в стране существует система доминирования крупного, но зависимого капитализма, и эта система показала свою неэффективность.

У нас уменьшилось количество населения, не хватает бюджетных средств на медицину и образование, происходит деиндустриализация и огромное социальное расслоение, когда кучка людей имеет все, а громадное большинство не имеет ничего. Это прямой результат рыночных реформ и олигархической экономической системы. Чем дольше эта система будет существовать, тем больше существующие проблемы будут усугубляться.

Поэтому нам необходимы не рыночные реформы, а социальные изменения, которые включают в себя ликвидацию олигархии как класса.

— Какова ситуация с кормовой базой украинской элиты? Можно ли надеяться, что они уничтожат друг друга и социальная революция осуществится?

— Основания для социальной революции есть. Между собой они дерутся всегда, но это не значит, что они уничтожат друг друга. Просто некоторые станут сильнее, появятся новые.

Основания для революции есть давно. У нас прошло уже где-то пять Майданов (начиная с «Украины без Кучмы»), они имели разные поводы, но у них была одна причина — социальная. Поскольку социальные противоречия существуют, и они не могут быть преодолены в рамках существующей политической системы, их нельзя устранить выборами.

Нравится это кому-то или нет, но эти противоречия выведут людей на новый Майдан. Главное, чтобы этот Майдан снова не возглавили представители крупного капитала, и чтобы это был социальный Майдан.

— На мой взгляд для социальной революции нужно потерять все. Возможно ли падение уровня жизни в Украине до такой степени, чтобы терять вообще было нечего?

— Необязательно терять все, но уровень жизни в Украине сейчас настолько минимален, что трудно себе представить, как может быть хуже. Когда власть не может ничего предложить кроме увеличения налогов (вчера был принят соответствующий закон) и увеличения тарифов (по требованию МВФ, который дал очередной транш), представить себе, что может быть хуже, просто невозможно.