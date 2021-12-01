Самой популярной украинской композицией 2021 года среди подписчиков сервиса Apple Music стала композиция Gorit певицы Нади Дорофеевой, которая раньше была солисткой группы «Время и Стекло». Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба компании на своем сайте

Украинские «патриоты» поглумились над смертью Градского © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Артистом года стал The Weekеnd. Лучшим автором песен признана певица HER. Титулы «Прорыв года, «Альбом года» и «Песня года» получила 18-летняя певица Оливия Родриго.

Кроме того, компания впервые в истории Apple Music Awards объявила музыкантов года нескольких стран. Одной из них стала Россия. Украины в списке нет. В России музыкантом года признан Скриптонит.

В сотню лучших песен от Apple Music за год попали всего четыре композиции — DOROFEEVA — Gorit, Артем Пивоваров - «Дежавю», WELLBOY - «Гуси» и Тина Кароль - «Скандал».