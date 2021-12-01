Донецкая и Луганская народные республики сейчас являются самопровозглашенными, однако из-за того, что урегулирование конфликта в Донбассе затягивается, прогнозировать их перспективы трудно. Об этом 1 декабря сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Лавров предостерег Киев от повторения пути Грузии в 2008 году © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

«Вы знаете, что такого признания до сих пор не было, они остаются самопровозглашенными республиками, но мы видим, что процесс урегулирования этого внутриукраинского конфликта затягивается, по многим параметрам заходит в тупик, поэтому какие перспективы будут у этих республик, сейчас прогнозировать вообще трудно», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он подчеркнул, что остановить войну в Донбассе можно только путем переговоров украинцев с украинцами.

По словам Пескова, конфликт на востоке Украины — это гражданская война, которая была спровоцирована «известными событиями 2014 года».

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, однако предпринимает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.