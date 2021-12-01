Директор Украинского института политики Руслан Бортник в эфире телеканала «НАШ» 30 ноября предрек президенту Владимиру Зеленскому эмиграцию из страны в случае его поражения на следующих президентских выборах

Рейтинг Зеленского остаётся минимальным, но Порошенко не любят сильнее – опрос © "Рейтинг" Виктор]Янукович уехал не потому, что нарушал закон, а уехал, потому что посадил [лидера "Батькивщины" Юлию]Тимошенко, он перешел на личное. Сейчас очень многие перешли на личности — это контрабандисты, воры в законе», — объяснил эксперт.

Накануне бывший народный депутат Верховной Рады Сергей Хлань обвинил президента Зеленского в том, что тот пришел к власти, играя на чувствах украинцев и цинично использовав тему войны, которая на тот момент была востребована. По его мнению, пройдет еще полгода-год и главу государства не станет слушать никто. Политик отметил, что заявления Зеленского полностью разнятся с течением времени.