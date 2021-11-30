Конституционный суд Украины (КСУ) отказался приводить к присяге двух судей, назначенных президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 30 ноября сообщило «Зеркало недели»

«Сегодня Конституционный суд признал невозможным приведение к присяге Александра Петришина и Оксаны Грищук, которых 26 ноября президент Владимир Зеленский назначил судьями Конституционного суда. По этому поводу Конституционный суд принял специальное постановление об отсрочке присяги этими лицами», — говорится в сообщении.

Тимошенко связала отстранение судей КСУ с законом о рынке земли © Facebook, Юлія Тимошенко

Во время пресс-марафона 26 ноября Владимир Зеленский рассказал, что назначил двух новых судей Конституционного суда Украины Он заявил, что «победил в кризисе» с Конституционным судом.

Ранее, в марте, Зеленский издал указ, которым отменил указы бывшего президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда. Соответственно, планировалось, что новые судьи должны занять их места.

В КСУ оспорили указы об отстранении судей.