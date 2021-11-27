Ранее сообщалось, что компания ДТЭК олигарха Рината Ахметова законтрактовала 470 тыс. тонн угля. Собеседник издания ответил, что этих объемов при определенных сценариях может не хватить.

Белорусская электроэнергия занимает на Украине 2% потребления - Бортник
Белорусская электроэнергия занимает на Украине 2% потребления - Бортник
© РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

«Есть множество факторов, просчитать которые до конца невозможно. Это и температурный режим, и будут ли работать 14 блоков АЭС, о которых нам постоянно говорят Энергоатом и министерство энергетики. Никто этого не знает. При определенных сценариях дефицит мощностей может превысить 3-4 ГВт. И это не получится компенсировать даже импортом из Белоруссии», — сказал Марунич.

Пока критической ситуации не наблюдается, но она может иметь место при снижении температур и аварийных ситуациях на объектах генерации на Украине. Тогда возможен сценарий, что даже белорусского импорта не хватит для покрытия дефицита — вот в чем серьезность ситуации, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 