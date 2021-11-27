Украинское руководство строит слишком оптимистичные сценарии прохождения отопительного сезона. При любых отклонениях от него электроэнергии Украине может не хватить даже с учётом импорта из Белоруссии. Об этом в интервью Украина.ру рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

Ранее сообщалось, что компания ДТЭК олигарха Рината Ахметова законтрактовала 470 тыс. тонн угля. Собеседник издания ответил, что этих объемов при определенных сценариях может не хватить. Белорусская электроэнергия занимает на Украине 2% потребления - Бортник © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

«Есть множество факторов, просчитать которые до конца невозможно. Это и температурный режим, и будут ли работать 14 блоков АЭС, о которых нам постоянно говорят Энергоатом и министерство энергетики. Никто этого не знает. При определенных сценариях дефицит мощностей может превысить 3-4 ГВт. И это не получится компенсировать даже импортом из Белоруссии», — сказал Марунич.

Пока критической ситуации не наблюдается, но она может иметь место при снижении температур и аварийных ситуациях на объектах генерации на Украине. Тогда возможен сценарий, что даже белорусского импорта не хватит для покрытия дефицита — вот в чем серьезность ситуации, заключил эксперт.

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