В Офисе президента (ОП) Украины опровергли сообщения СМИ о том, что президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак якобы совместно праздновали юбилей Ермака в течение четырех дней и с использованием вертолетов Государственной службы по ЧС (ГСЧС). Об этом написали на странице офиса в Facebook 24 ноября

Соответственно, предположили в ОП, получения комментария от офиса главы государства при подготовке материала и не предполагалось.

В ответе утверждается, что «4-дневного празднования дня рождения Ермака с фейерверками и концертами» в госрезиденции не было, и вертолетами ГСЧС гостей или вообще посторонних лиц не перевозили.

«Андрей Ермак отметил день рождения в понедельник в Киеве — с родителями, во вторник его поздравили коллеги в Офисе президента… Надеемся, что в следующий раз получим запрос на предоставление информации хотя бы за сутки до выхода репортажа, чтобы можно было успеть ответить на все вопросы и добавить правдивой информации материала, который готовится», — отмечается в сообщении.

Сам Ермак написал в Facebook, что не отмечал в этом году юбилей, и подтвердил информацию из записи пресс-службы Офиса президента.