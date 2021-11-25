Одна из участниц антипрививочного митинга, который прошел накануне в Киеве, заявила, что прививки от COVID-19 состоят из самой большой частицы «Годзиллы», которая в любое время по команде разработчиков может уничтожить человека. Видео с этим высказыванием 25 ноября опубликовал Telegram-канал «Украинский формат»

«Я хочу сказать такую сенсационную информацию, что они 7 лет в коллайдере разрабатывали самую большую частицу, она называется "Годзилла". "Гад" — это гады и на английском — это болезнь. Эта "Годзилла" предназначена для того, чтобы при нажатии лучами специальными от радиолокации или же 5G, то чтобы даже если мысль человека этим глобалистам не нравится, чтобы можно было уничтожить человека. То есть ходит человек, потом он им не понравится — они его убрали», — сказала женщина.

СНБО нашел «доказательство» российского следа в антипрививочных митингах в Киеве © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее СНБО опубликовало официальное сообщение о том, что низкая прививочная активность и митинги против прививок в стране — результат спецоперации Российской Федерации против Украины.