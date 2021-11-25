«Я хочу сказать такую сенсационную информацию, что они 7 лет в коллайдере разрабатывали самую большую частицу, она называется "Годзилла". "Гад" — это гады и на английском — это болезнь. Эта "Годзилла" предназначена для того, чтобы при нажатии лучами специальными от радиолокации или же 5G, то чтобы даже если мысль человека этим глобалистам не нравится, чтобы можно было уничтожить человека. То есть ходит человек, потом он им не понравится — они его убрали», — сказала женщина.
«Годзилла головного мозга по ходу», «Какой-то бред несут… Я тоже противник принудительной вакцинации, но тут просто смешно», «Годзилла рулит», «Зомбируют ее лучи Кремля», «Так и есть! Она права! Лучи годИздиллы скоро всех настигнут», — отреагировали подписчики группы.
Ранее СНБО опубликовало официальное сообщение о том, что низкая прививочная активность и митинги против прививок в стране — результат спецоперации Российской Федерации против Украины.