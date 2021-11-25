«Это уже не сало, а какое-то золото.<…> Вот вам и так называемые реформы», — отметил украинский экс-премьер-министр Николай Азаров в Twitter.
В ответ на эту публикацию российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter назвал цены на сало на Украине безумными, а возможный ввоз на украинскую территорию этого продукта из Аргентины — деградацией.
«Приехали, в общем… Тотальная деградация Украины под лозунгом "вперед, в Европу!"» — написал Пушков.
На Украине безумные цены на сало, а возить его скоро будут из Аргентины. Приехали, в общем… Тотальная деградация Украины под лозунгом "вперед, в Европу!". https://t.co/7RLKFpOjFS— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 24, 2021
Еще минувшим летом эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Украины Ольга Махно предупредила о возможном дефиците сала в стране, а также рассказала о нерентабельности выращивания свиней на Украине, которая обусловлена ростом цен на кормовую составляющую: так, с начала 2019 года стоимость кормов для животных возросла на 20-40% и продолжает стабильно увеличиваться по сей день.