Цена на сало на Украине поднялась до рекордной отметки в 500 гривен (почти 1,4 тысячи рублей) за килограмм. Фермеры отказываются разводить свиней сальных пород из-за слишком высоких затрат, сообщили 24 ноября на сайте минфина

Национальная катастрофа: на Украине серьезно подорожало сало © Марина Полякова, Украина.ру Николай Азаров в Twitter.

В ответ на эту публикацию российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter назвал цены на сало на Украине безумными, а возможный ввоз на украинскую территорию этого продукта из Аргентины — деградацией.

«Приехали, в общем… Тотальная деградация Украины под лозунгом "вперед, в Европу!"» — написал Пушков.

На Украине безумные цены на сало, а возить его скоро будут из Аргентины. Приехали, в общем… Тотальная деградация Украины под лозунгом "вперед, в Европу!". https://t.co/7RLKFpOjFS — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 24, 2021

Еще минувшим летом эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Украины Ольга Махно предупредила о возможном дефиците сала в стране, а также рассказала о нерентабельности выращивания свиней на Украине, которая обусловлена ростом цен на кормовую составляющую: так, с начала 2019 года стоимость кормов для животных возросла на 20-40% и продолжает стабильно увеличиваться по сей день.