Национальная катастрофа: на Украине серьезно подорожало сало
Национальная катастрофа: на Украине серьезно подорожало сало
© Марина Полякова, Украина.ру
«Это уже не сало, а какое-то золото.<…> Вот вам и так называемые реформы», — отметил украинский экс-премьер-министр Николай Азаров в Twitter.

В ответ на эту публикацию российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter назвал цены на сало на Украине безумными, а возможный ввоз на украинскую территорию этого продукта из Аргентины — деградацией.

«Приехали, в общем… Тотальная деградация Украины под лозунгом "вперед, в Европу!"» — написал Пушков.

Еще минувшим летом эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Украины Ольга Махно предупредила о возможном дефиците сала в стране, а также рассказала о нерентабельности выращивания свиней на Украине, которая обусловлена ростом цен на кормовую составляющую: так, с начала 2019 года стоимость кормов для животных возросла на 20-40% и продолжает стабильно увеличиваться по сей день.