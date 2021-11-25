Украинцы понимают, что сам по себе действующий президент Украины Владимир Зеленский - никто и звать его никак, заявила в интервью Украина.ру адвокат Татьяна Монтян

«Зеленский умер»: Гордон высказался против президента Украины © Facebook/Дмитрий Гордон Андрей Ермак, которого в СМИ уже стали называть агентом ФСБ, отметила Монтян.

«На самом деле, Зелибобиком рулят [Игорь] Коломойский и [Сергей] Левочкин, два непотопляемых подонка, а все остальные олигархи вошли с ними в клинч и фронду. И возглавил весь этот поход на Зелибобиков товарищ [Ринат] Ахметов», — сказала Монтян.

Кроме того, к олигархам Коломойскому и Лёвочкину в последнее время присоединился Виктор Пинчук, добавила адвокат. Об этом свидетельствует поток критики команды Зеленского на подконтрольном Пинчуку канале ICTV, пояснила она.

В свою очередь, Пинчуку дал команду «мочить Зеленского» коллективный Запад, указала Монтян. По ее словам, это было понятно еще после публикации «досье Пандоры» об офшорных активах политиков.

Можно предположить, что Зелибобику осталось всего ничего, заключила Монтян.

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