Жители Украины проклинают Евромайдан 2013-2014 годов, который принес стране столько бед. Они готовы отомстить всем, кто затеял переворот и пользуются его благами, но боятся публично озвучить свою точку зрения, считает адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян

«Ураганная» годовщина. О чём свидетельствуют беспорядки у офиса Зеленского в Киеве © REUTERS, Valentyn Ogirenko

- Татьяна, давайте попробуем вернуться в ноябрь 2013 года и вспомнить, как все начиналось. Вы тогда могли предположить, что финал будет именно таким? Или, как и многие другие думали, что попрыгают, покричат и разойдутся?

— До зверячьего побыття «они же детей», которое устроил поддонок Левочкин на канале Iнтер, распиарив весь этот жалкий клоунский цирк, казалось, что — да, попрыгают, и все этим и закончится.

Но после того, как стало понятно, что Левочкин и другие конченные олигархи, а также их шестерки типа Портного и тому подобных, предали Януковича, снюхались с коллективным Западом, и намерены развалить страну, я сразу сказала, что все — это конец, Украину можно хоронить. Нас ждет гражданская война и прочий трэш. Так и получилсь.

— Что стало точкой невозврата? Избиение «они же детей», которых вы сейчас упоминали, либо «печеньки Нуланд», либо расстрелы на Майдане, которые случились в феврале, либо струсивший и убежавший Янукович?

— Первооснова — это, конечно, предательство. Предательство самого ближнего круга Януковича, которые решили, что вот, попробуем-ка мы вместе с Западом снести Януковича, а потом будем тут рулить. Вот такая оголтелая тупость всех этих Левочкиных, Коломойских, Ахметовых и прочего нашего олигархического отребья просто поражает.

До тех пор, пока с Украины есть, что выкачивать, Запад будет из нее качать, качать и качать. И только тогда, когда им самим придется вкладываться, и когда они не смогут повесить это на Россию, как они это делают сейчас с помощью газопровода — только тогда они Украину полностью уничтоженную, высушенную, изможденную выкинут, как они это сделали с Афганистаном. И только тогда наши олигархи могут попробовать себе вернуть контроль над ней.

Как эти люди могли этого не понимать в 2013-2014 годах — я не понимаю. Это понимали все — я, простой адвокат, куча других простых людей. Это было совершенно понятно абсолютно любому вменяемому человеку. Но наши тупорылые олигархи считали, что все умрут, а они грейпфрут. Ну вот и имеем то, что имеем.

Снова Майдан? В центре Киева протестуют против Путина и Зеленского — Что касается роли самого Януковича, который на тот момент был верховным главнокомандующим, то от него, давайте скажем честно, ждали совсем иных действий, чем то, что случилось.

— Кто ждал, простите? Это убогое, конченное чмо бросило страну еще в 2011 году и ломанулось устраивать свою личную жизнь с молодой бабой. Об этом знали все, кто был более-менее в теме, а весь простой народ узнал, когда все эти рыголюционеры заперлись в Межигорье и подоставали нужные им артефакты.

А так все знали, что с 2011 года Янукович полностью сдал страну на аутсорс своему сынульке, Саше-стоматологу (так за глаза называют Александра Януковича — ред.), сынульке Пшенки Артемке (сын бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки), который завел параллельную прокуратуру на Гончара 36, и Андрюше Портному.

Единственные люди, участие которых в этом Майдауне я оправдываю — это те, кого этот триумвират тупо разорил. Все, кто были в теме, все это знали и видели, что к этому идет. Вот так это все и получилось.

— Он не понимал, что это начало конца? Допустим, в ноябре он мог это не понимать, а уже в январе, когда уже все было очень горячо, он не понимал, он не мог ничего предпринять?

— Это как с раком — на ранней стадии сложно выявить, но легко вылечить. А на последней стадии все понятно, но вылечить невозможно. А наши олигархи, как я уже сказала — просто отбитые тупицы, которые надеялись вытянуть Януковича и зацаревать, а оказалось «да, ребята, конечно, мы с вашей помощью Януковича выкинем, а потом будем царевать сами», — сказал им коллективный Запад.

— Но ведь Майдан не получился бы без поддержки людей и такая поддержка была. Я понимаю технологии, я понимаю манипуляции, мы во многом это все проходили в 2004 году. Но люди снова, простите меня, пожалуйста — повелись на это все и снова вышли. Да, каждый стоял и прыгал за свое, но, тем не менее, поддержка-то была.

— Поддержка была далеко не настолько массовая, как об этом рассказывают. Уже сто раз делали подсчеты, сколько на самом деле было этого лошья на Майдане. Уж никак не миллионы. Пара сотен тысяч максимум.

Но технологии, естественно, очень-очень-очень совершенны. И поломать эти технологии удалось только в Венесуэле, в Гонконге и в Белоруссии. Потому что противники Майданов тоже не сидели на месте, и сделали выводы. Наконец-то цветные революции стали сбоить.

Но на время Майдауна все было еще нормально. Куча лохов повелось на это все. А слабые голоса кого-то типа меня, что «дебилы, вы же стоите на открытом месте, вас сейчас перестреляют как куропаток, вот-вот появятся снайперы, вот-вот начнется горячая фаза», это лошье просто не слушало. И когда горячая фаза началась по графику, стало понятно — уже деваться некуда.

Новый майдан или война? Порошенко и Тимошенко уже «едят» Зеленского на деньги Ахметова © коллаж Украина.ру Лукашенко, взять автомат, сыновей, вперед и с песней. Ну куда этому ссыкливому чму совершить что-то подобное? Он просто всех предал и свалил как последняя сявка. Судить его надо именно за то, что он мразь и предатель. Вместо того, чтобы не позволять строить никакую сцену, не позволять, задушить весь этот Майдаун и цирк в зародыше, и, по крайней мере, снести их потом водометами — он просто ссыкливо спетлял вместе со своей бабой.

— Мне особенно поначалу приходилось слышать упреки, от тех людей, которые Евромайдан не поддерживали, но жили не на Украине в то время. «Если вы утверждаете, что большинство на Украине люди адекватные, то почему вы не противодействовали всему этому»? На ваш взгляд, можно ли было что-то сделать?

— Маловероятно, потому что работали истинные профессионалы. Лично моя совесть чиста. Я сделала абсолютно все, что могла. Я даже выступала на боковой сцене Майдана и рассказывала людям, что от перемены рыл возле корыта жизнь не улучшается.

Вернее, она становится только хуже, потому что из обломков сарая можно построить только другой сарай, только меньше, и еще более убогий, но никак не прекрасный дворец.

Я объясняла людям, что нет никаких побудительных мотивов у коллективного Запада делать нам хорошо. Если коллективный Запад всю жизнь паразитировал на покоренных рабах, почему украинцы должны быть какими-то особенными?

Я это все говорила в течение всего Майдана, как и масса других адекватных людей. Но если у нас есть руководство, которое предало и продало свою страну, обычные люди сделать не могут практически ничего.

Некоторые люди объединялись в какие-то тайные ячейки, пытались бороться, пытались что-то делать. Закончилось это все тотальным разгромом, их пересажали. И хорошо, что после некоторых обменов эти люди смогли спетлять в ЛДНР, или в Россию.

Нельзя сказать, что люди не сопротивлялись. Самое мощное одесское сопротивление, как вы знаете, было сожжено просто к чертовой матери. Просто целенаправленно сожгли живых людей. Вот и все.

Что могли сделать простые люди? Я делала, что могла, многие люди тоже делали, что могли. Но когда свою страну предают ее элиты, продают за мелкий прайс — простые люди не могут сделать уже ничего.

— Я прочла у вас на странице в Фейсбук пост о том, «встречали ли вы кого-нибудь, кто в Майдане разочаровался, и кто это публично признал»? Я встречала одного человека, но при этом она добавляет фразу, что «если будет новый Майдан, я снова выйду». Как вы объясняете эти настроения?

— Есть признавшие втихаря, а не публично. Для того чтобы публично признать свою неправоту, надо быть очень сильным человеком. Я таких знаю, и далеко не одного человека. И даже тех, кто сейчас публично об этом говорит.

Моя подружка, Женя Шумахер, даже публично извинилась перед людьми в ЛДНР за все, что она напрыгала. Есть Серега Гляненко, который прыгал по всем Майданам, а сейчас во всех своих постах честно признает, какой он был болван. Да, такие люди есть.

Что касается выхода — просто люди уже понимают, что страна развалена, уже ничего не вернешь. Украина уничтожена. Но у людей осталась ненависть. Очень люди хотят протащить за заднюю ногу по Банковой Петюльку (Петра Порошенко), Зелибобика (Владимира Зеленского). Всех этих кастрюль, которые поимели свои гешефты, которые достоверно знали, зачем они стоят на сцене Майдана и за какой мелкий прайс продают страну, в отличие от лошков, которым рассказали сказки Венского леса о Европке и прочий трэш.

Люди хотят мстить — обычное человеческое «мстить». Я буду мстить, и мстя моя будет ужасна. И вот это чувство справедливости, желание мести, поразвесить по столбам всю эту майданутую мразь, естественно, заставляет людей хотеть снова выйти на Майдан. Они понимают, что ничего уже не вернешь, страну не сошьешь. Просто ну все уже, все развалено. А что остается человеку, загнанному в угол? Только желание отомстить.

«Свобода - это праздник»: Зеленский поздравил украинцев с «днем гидности» © president.gov.ua

Ну я себе буду спокойно за этим наблюдать, потому что у меня уже не тот возраст и не то состояние здоровья, чтобы участвовать в этих движах. А так я бы охотно приняла участие и рука бы не сдыгнулася.

— Касательно вчерашней репетиции (митинга против Зеленского и Ермака в воскресенье, 21 ноября — Ред.). Честно говоря, я не очень поняла, что это вообще было, потому что люди собрались на Майдане, потом часть из них пошла под Офис президента, они попытались Офис президента штурмовать, потом встретили сопротивление полиции, штурмовать передумали, и дальше они выдвинули ультиматум Зеленскому в течение десяти дней уволить главу офиса Андрея Ермака. Это как? То есть, мне кажется, что-то новое. Они, по сути, требуют главу офиса президента уволить, и все.

— Люди прекрасно понимают, что Зелибобик никто и звать его никак, и им рулят другие люди. Но вот все это лошье, которое вчера там прыгало, считает, что Зелибобиком рулит Ермак, который агент ФСБ, и об этом чуть ли не прямо сказано в расследовании шестерок МИ-6 Bellingcat и прочее.

На самом деле, Зелибобиком рулят Коломойский и Левочкин, два непотопляемых подонка, а все остальные олигархи вошли с ними в клинч и фронду. И возглавил весь этот поход на Зелибобиков товарищ Ахметов.

До последнего момента, прошлый раз я вам говорила, непонятно было, когда к этому движу присоединится Пинчук, но он-таки присоединился. На канале ICTV Зелибобиков начали размазывать тонким слоем по говну, со страшной силой.

Следовательно, коллективный Запад, чьей шестеркой, безусловно, является Пинчук, причем с незапамятных времен Клинтонов, дал ему четкую команду — мочить, мочить и мочить. Так как мочат сейчас Зелибобиков на ахметовских каналах, на пинчуковских — никто никого еще никогда не мочил в нашей истории, наверное, со времен приснопамятного Януковича.

И в принципе, пора уже, у нас Майданы случаются в среднем раз в девять-десять лет. Почему бы и сейчас, восьмой год, на девятый пошло — уже пора устроить очередной Майдаун и снести очередную злочинную банду. Все нормально, все по графику, ничего нового.

— Какова роль Порошенко во всей этой истории? Многие говорят, что режиссировал, финансировал и организовывал эту акцию именно он.

— Нет, он один из. Еще раз говорю — там очень широкая фронда. Против Зелибобика пошли единым фронтом даже те, кто на одном гектаре друг с другом не сел бы еще совсем недавно справлять естественные надобности. В том числе, Тюлька (Юлия Тимошенко). Посмотрите, что она несет на Зелибобика, типа надо сносить, два года еще страна не выдержит.

Петюлька, Ахметов, Собаков (Арсен Аваков) — все-все-все объединились против Зелибобика. Соросята уже которую неделю хреначат свои расследования против Зелибобика в режиме нон-стоп, и ждут, когда наконец-то количество перейдет в качество в виде падения рейтинга.

То есть, Зелибобику осталось всего ничего. Просто когда против тебя объединяются даже злейшие враги, которые вообще друг с другом никак, не говоря уже о том, что естественно, категорически против Зелибобиков такие люди как я, то есть, те, кто изначально был против всей этой клоунской шараги. Все против Зелибобика! А за него только Коломойша и Левочкин. Так кто победит? Вроде как очевидно. И естественно, все это организовывает, поощряет коллективный Запад, который списал Зелибобика со счетов и сказал об этом абсолютно прямо публикацией Panama Papers.

— Сколько вы даете Зеленскому? Месяц, два, полгода?

— Неизвестно! В зависимости оттого, как начнут падать рейтинги. Печалька в том, что за Зелибобика сейчас малолетки, которые вообще всем эти движем не сильно интересуются. Им просто нравится фишечки, им просто нравится весь этот антураж, весь этот цирк.

Зеленский почтил память погибших на Майдане © president.gov.ua

И вопрос только в том, когда все это, вся эта массированная информационная атака наконец-то достучится до отсутствующих мозгов всех этих малолеток, которые до сих пор поддерживают Зелибобика, и как минимум считают его меньшим из зол.

То есть, это чисто вопрос времени. Но падение рейтинга уже началось, и оно не остановится. Падение Зелибобика будет вниз, на самые камешки, очень-очень болезненным.

В какой-то момент, как обычно, точка невозврата перейдена, и начинается уже неконтролируемое падение. Думаю, что очень-очень скоро. Все, конечно, ждут морозов.

Ахметов может устроить и блокауты, и веерные отключения, и все остальное. Тут у него все рычаги в руках. Причем война перешла в горячую фазу. Многие инсайдеры говорят, что пытался недострелянный Шефир дозвониться до Ахметова, Ахметов его послал на три буквы.

Ну и понеслось. Вы все видели этот разгром на «Шустера», все видят, что сейчас плетут на каналах Пинчука. То есть, все просто уже несется со страшной силой. А никаких ресурсов «1+1» не хватит для того, чтобы удержать Зелибобика. Просто не хватит сил, слишком неравны.

Он поссорился абсолютно со всеми. Он всех достал до печенок. У него антирейтинг уже больше, чем у Петюльки. У него остались только малолетки аполитичные, которым просто нравятся фишечки. Но опять-таки это только вопрос времени.

— Я приведут вашу цитату: «Украина будет скатываться на дно до тех пор, пока не поймет, что к бедственному положению ее привел февральский переворот в Киеве». Об этом вы говорили в 2015 году в эфире одного из телеканалов. Но пока Украина не признает, и украинцы многие тоже не признают. Мы проводили опрос в Киеве, по итогам Майдана. Его по-разному оценивают, но никто не сказал, что потерю Крыма, Донбасса, трагедию Одессы, войну и бедственное экономическое положение в стране спровоцировал Майдан. Виноваты все — Зеленский, Порошенко, Путин, Россия — только не Майдан. Что дальше, как вы считаете?

— Прости меня, ради бога, но неужели ты всерьез веришь, что простой человек со вменяемыми взглядами, который прекрасно понимает, что всему виной долбанный Майдаун, может спокойно сказать об этом на камеру в нашем салорейхе?

Когда люди такое говоря, я думаю, они вообще в уме ли? Это после этого трэша, который нацики указывают по заказу, придалбываясь к каким-то сисястым тиктокершам, которые что-то не то ляпнули, типа того, что они любят русский язык. После того, как придалбываются к каким-то спортсменкам, которые обнялись на соревнованиях с кем-то из России.

Ты хочешь, чтобы после этого простой, обычный, рандомный человек на улице подошел и на камеру сказал о своих взглядах? Да ты с ума сошла, милая! Просто поверь мне! В личных беседах люди понимаю и признают, что страну уничтожил именно Майдаун. Но ты не услышишь это ни от одного простого рандомного человека на улице на камеру!

«Человек майданный». Правь, Британия, лохами! © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

— Татьяна, но вы на камеру это говорите, и я на камеру говорила, даже будучи на Украине.

— Я это я, я могу это себе позволить. Мне плевать на этих майдаунных дебилов сто-пятьсот раз со всех высоких гор. Они не могут со мной сделать абсолютно ничего.

А простого обычного человека тупо затравят, уволят с работы, наедут на родичей, устроят адскую жизнь. Не могут себе люди это позволить в Украине говорить! Это совершенно объективная реальность, с которой не поспоришь. И те, кто требует этого от людей — просто подонки и негодяи.

Не должны люди собой рисковать, непонятно ради чего, вот и все. Но это не значит, что такого мнения нет, оно есть, и оно превалирующее. Люди ненавидят Майдан. Не считают это праздником. Никто же не вышел праздновать массово! Вышло три калеки, из которых журналисты и проплаченные. Все остальные люди сидят дома, скорбят и проклинают долбанный Майдаун, уничтоживший их страну. Вот она, вся правда, до копейки!