Притихший было скандал с неудачным захватом «вагнеровцев» буквально взорвался в ноябре этого года. Большинство партий Украины требуют досрочных парламентских выборов. О том, как противники президента Владимира Зеленского готовят против него «торпеды», рассказал историк и политолог Сергей Станкевич в интервью Украина.ру

Противники президента обвинили команду Зеленского в «преступной халатности», «злоупотреблении властью» и «предательстве», в Киеве проходит митинг, на котором Зеленскому выдвинули ультиматум об увольнении главы Офиса президента Андрея Ермака. «Зеленский умер»: Гордон высказался против президента Украины © Facebook/Дмитрий Гордон

По мнению эксперта, причиной этому послужила публикация фирмой Bellingcat подробностей провала операции ГУР МО Украины по захвату «вагнеровцев».

«Шутки в сторону, тут уже пошла драка без правил. Бывший премьер Гройсман говорит, что страна находится «в руках мародеров и политических садистов». Звучат прямые призывы к силовикам «немедленно арестовать» чуть ли не все окружение президента и не исполнять его "преступные приказы"», — сказал Станкевич.

Торпеда в сторону президента выпущена и набирает ход, заключил эксперт.

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