Противники президента обвинили команду Зеленского в «преступной халатности», «злоупотреблении властью» и «предательстве», в Киеве проходит митинг, на котором Зеленскому выдвинули ультиматум об увольнении главы Офиса президента Андрея Ермака.
По мнению эксперта, причиной этому послужила публикация фирмой Bellingcat подробностей провала операции ГУР МО Украины по захвату «вагнеровцев».
«Шутки в сторону, тут уже пошла драка без правил. Бывший премьер Гройсман говорит, что страна находится «в руках мародеров и политических садистов». Звучат прямые призывы к силовикам «немедленно арестовать» чуть ли не все окружение президента и не исполнять его "преступные приказы"», — сказал Станкевич.
Торпеда в сторону президента выпущена и набирает ход, заключил эксперт.
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