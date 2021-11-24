Украинский телеведущий Игорь Кондратюк, известный своими русофобскими взглядами, рассказал, как отреагировал на ответ президента Владимира Зеленского на его петицию о тотальном запрете гастролей на Украине граждан РФ. Об этом он рассказал 23 ноября «Крым.Реалии»(проект «Радио Свобода»*)

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Иными словами, уточнил он, формальный ответ пока ничего не значит, истинное положение дел и отношение Зеленского к теме покажут предстоящие события.

«Если в декабре действительно выступит Баста, значит, моя петиция была пустым звуком для него (Зеленского — ред.), его окружения и всей нынешней власти. Представьте себе, что идет война на околицах Киева, стреляют танки, гибнут люди, а тут в клубе "Атлас" выступает Баста. Для меня это непостижимо. Я называю это извращением», — заявил ведущий.

К слову, на декабрь у российского музыканта Басты (Василия Вакуленко) действительно запланированы концерты в Киеве и Харькове, где рэпер уже недавно выступал, когда закончился его 3-летний срок запрета на въезд в страну. После этого в СБУ инициировали повторное включение Басты в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

В сентябре этого года Кондратюк создал петицию о полном запрете гастролей на Украине артистов из РФ. По закону, если идея собирает более 25 тысяч подписей, ее обязан рассмотреть президент. Владимир Зеленский в конце концов отреагировал на предложение, переадресовав его решение СНБО и СБУ.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента