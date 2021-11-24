Россия на протяжении долгого времени активно выступала за многополярный мир, что, являлось очень серьезной ошибкой. Об этом рассказал президент Центра Глобальных интересов (Вашингтон) Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Марк Милли, председатель объединенного штаба на Аспенском форуме по вопросам безопасности выдвинул геополитический вывод о том, что США вступают в конфигурацию «триполярной войны».

Многополярный мир подразумевает создание нескольких центров силы, равных по мощи и потенциям, резервам и возможностям, которые якобы поделят между собой мир и гармонизируют международные отношения, но это не так, и это ведет к большим просчетам во внешней политике, полагает эксперт.

«Многополярный мир — это прямой путь к новой глобальной войне. Третьей мировой. Чем больше центров силы, тем скорее один или два из них захотят бросить вызов другим центрам силы в борьбе за доминирование. Поэтому поддерживать концепцию многополярного мира, мне кажется, для России неразумно», — подчеркнул Злобин.

Собеседник издания добавил, что новый миропорядок будет бесполярным, когда не будет ни одного центра силы, способного навязать свою повестку дня более-менее значительной части глобального сообщества.

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