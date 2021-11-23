«Во всех регионах Украины, и в моем родном Львове в том числе, — что при Януковиче жилось легче, жилось проще, цены были меньше, энергоносители были дешевле. Все было дешевле, работа была. И уровень жизни был намного выше. Это признают уже очень многие люди в самых разных регионах Украины», — сказала она.
В то же время, отметила Герман, если бы поставить жителям Львова вопрос, хотели бы они возвращения Януковича, если будет доказано, что он был отстранен от власти незаконно, то не факт, что они готовы к ответу на этот вопрос.
Собеседница издания добавила, что сейчас Украине нужен лидер, который реально будет воплощать в жизнь лозунги прощения и примирения, поскольку необходимо сблизить и примирить разных людей в разных регионах.
Полностью интервью можно прочитать здесь.