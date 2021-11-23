Сегодня жители многих регионов Украины, в том числе во Львове, открыто признают, что во времена Виктора Януковича жилось легче и проще, поскольку цены были ниже, а энергоносители были дешевле. Об этом рассказала экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в интервью изданию Украина.ру

Анна Герман: кто она © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

В то же время, отметила Герман, если бы поставить жителям Львова вопрос, хотели бы они возвращения Януковича, если будет доказано, что он был отстранен от власти незаконно, то не факт, что они готовы к ответу на этот вопрос.

Собеседница издания добавила, что сейчас Украине нужен лидер, который реально будет воплощать в жизнь лозунги прощения и примирения, поскольку необходимо сблизить и примирить разных людей в разных регионах.

Полностью интервью можно прочитать здесь.